En su país estuvo trabajando como contratista del gobierno chavista. “Soy cocinero y hacía servicios de catering para varias instituciones educativas. Por varios años el negocio era próspero pero en los últimos tiempos se inició la presión. Me exigían incorporarme a la milicia bolivariana, a las marchas y al partido de gobierno y yo me negué. Comenzaron a hostigarme y me atrasaban los pagos. Aun cuando no tengo visa americana, decidí venir al norte porque si me quedaba en Maracaibo o me iba a Colombia, los chavistas me iban a perseguir, temo por mi vida y la de mi familia”.