Heyerson David Herrera Viloria, quien estaba en Bogotá desde diciembre, narró que lo detuvieron en el parque de Álamo, zona en la cual no hubo protesta alguna. “Me llevan a la sede del CAI en Álamo. Desde el primer momento el policía me cae a coñ… Me decía ‘veneco hijue…’. Luego me dijeron que hiciera una llamada y la hice a mi primo para que fuera a buscar la bicicleta y el teléfono. Me hicieron firmar algo, Me golpearon muy duro con los rolos y nos metían pistolas de corrientes para que dijéramos que sí estábamos saqueando”.