Pero además, tuvo tiempo para criticar e insultar a Michelle Bachelet, ex presidente de Chile y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) a quien tildó de “descarada” y “sinvergüenza” por haber denunciado y documentado siete mil torturas y asesinatos extrajudiciales cometidos por la dictadura. “Da tristeza la ONU, la señora Bachelet hoy estaba preocupada por una marcha aquí. Es demasiado descarada, sinverguenza. No puede ser tan carente de verguenza, que se preocucpe por Venezuela y no diga nada por Chile, Ecuador y Bolivia”, lanzó.