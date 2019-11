Esos pranes que se autodenominan sindicato, son los que cobran el peaje, son agentes de retención de los mineros que operan en esa zona, y les quitan un diezmo a cada uno de los mineros que operan ahí. ¿Y el que no pueda pagar? Al que se coma la luz roja o no entregue la cantidad que recaudan, sencillamente lo matan, desaparecen, los entierran en fosas comunes, etc. Hoy Mibiturven vale decir, los turcos operados incluso con operadores colombianos, que serían socios de Piedad Córdoba, es una administración bastante compleja porque son los únicos que pueden realmente reportar oro desde el punto de vista legal al Estado venezolano, es decir, al Banco Central de Venezuela.