Alviarez: Bueno, es lamentable porque tú no puedes tener neutralidad entre lo injusto y lo justo, entre la delincuencia y la justicia, entre el hambre y la prosperidad, entre el asesinato y la muerte y la vida. Y es lo que está pasando en Venezuela. Te repito, no es un tema de criterios ni de ideología, no es la confrontación simplemente de ideas, estamos hablando de una realidad que prácticamente está acabando con la república y que, al final de cuentas, como bien decía Pedro, sigue expandiéndose. Es criticable. Y lo conversamos, te digo que la experiencia que tenemos acá en Buenos Aires donde nos preguntan con cierto desconocimiento: “Mira, lo que hay en Venezuela es una cierta carencia democrática” o “Hay un enfoque económico equivocado”. No, no, no, lo que hay en Venezuela es una tragedia. Estamos hablando de, prácticamente, refugiados. Si no fuese así, no habría una diáspora que en el último año va por el orden de los 5 millones. Tienen que ver la frontera, o sea, ustedes tienen que ver las terminales de los aviones. Es dramático cuando la familia está totalmente, prácticamente fracturada. Cuando ven ustedes que los que están criando a nuestros niños, si no son los abuelos, son los hermanos mayores que tienen 13 o 14 años. ¿Cómo se puede ser neutral ante una situación como ésta? ¿Cómo se puede ser insensible ante una situación como ésta? Al final respetamos que haya intereses, que prevalezcan intereses, pero lo que hay en Venezuela es una anomia social que está precisamente perturbando y acabando con la República. Ese el grito que estamos nosotros dando, no es una lucha per se por el poder, es la lucha de sobrevivir. Es existencial. lo nuestro es existencial.