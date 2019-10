“Muchos de los que estamos aquí, muchos de quienes nos están viendo y muchos de los dirigentes políticos que hay en todo el país, les puedo garantizar que hemos dado todo; hemos votado, nos hemos abstenido, hemos luchado contra piquetes de la Guardia, hemos soportado las balas, la represión, las amenazas, la persecución, compañeros que están fuera del país. ¿Y a mí Nicolás Maduro me va a decir que yo no puedo protestar, que no puedo manifestar, que yo no lo puedo señalar, que no puedo decir que son una parranda de asesinos ligados a los peores crímenes que ha habido en esta República?”.