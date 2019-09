Entre los puntos pactados, se establece que los diputados chavista volverán a la Asamblea Nacional, que abandonaron en 2016 tras la derrota en las elecciones legislativas. No obstante, esto no sucedió hasta el momento.

También acordaron designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no se indica si lo harán respetando el procedimiento establecido en la Constitución, es decir, que la designación la haga el Parlamento que, en este caso, es de mayoría opositora. El polémico acuerdo tampoco establece la convocatoria de elecciones presidenciales, la principal demanda del gobierno de Guaidó y de los más de 50 países que lo reconocen como presidente interino.