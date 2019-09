"A minutos de ser liberado, recibí a través de otra persona un mensaje de Timoteo Zambrano que decía que si yo no me callaba la boca, mi compañero Gilberto Soto, también diputado de la Asamblea Nacional, no iba a ser liberado y yo iba a volver a la cárcel", reveló Mantilla en una entrevista en 2018. La acusación fue rechazada por Zambrano.