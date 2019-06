No es fácil para Padrino dejar el poder, sin la garantía de que va a otro destino, incluso diplomático. No es un funcionario que se puede quedar como cualquiera de los oficiales de la Fuerza Armada que pasan a retiro; y no solo por las sanciones internacionales que pesan sobre él, sino por el sentimiento que hay en diversos sectores de la población en su contra.