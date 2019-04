"No es lo que está pasando hoy. Esto es el resultado de muchas situaciones que han sucedido. No significa que esto sea el final, puede ser el inicio. Tampoco es golpe de estado, aquí hay unas personas que han ursurpado el poder. Es importante que esto se sepa. Nos han irrespetado como ciudadanos de un país. Si ellos no han logrado que este país llegue al progreso, ellos deberían apartarse de la mejor manera posible", aseguró Raúl Mendoza, un venezolano, de 62 años de edad, que se encontraba en el distribuidor Santa Fe, ubicado en el este de la ciudad.