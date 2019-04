-Es difícil para un país imaginar que el 10% de la población se fue del país, muchos de ellos caminando a Brasil a través de la selva amazónica, a Colombia cruzando los Andes, o en pequeñas lanchas a islas del Caribe. El mundo no ha entendido lo que significa tener niños en los hospitales que se mueren porque no hay respiradores, leche o medicinas, o ancianos diabéticos que no consiguen insulina. Es una tragedia con detalles de una magnitud que el mundo no ha captado. América Latina ha tenido muchas crisis. Es conocida por su volatilidad y épocas de expansión seguidas por un crash macroeconómico que lleva a hacer ajustes en el gasto público y por ende aumenta el desempleo y se devalúa la moneda. Creen que es un episodio más de este tipo y no lo es. Es de una magnitud muy superior.