"Durante mucho tiempo hemos escuchado que no hay un plan, este plan es el fruto de mucho trabajo, de mucho sacrificio, no tenemos muchos recursos pero sí el talento, reconocer que todos somos necesarios para un plan que logre resultados", dijo el opositor quien, además, aseguró que "no hay un líder mesiánico, sino un equipo", detrás de esta iniciativa.