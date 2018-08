"Todo esto surgió por la necesidad. Primero fue por un amigo que se fue y me preguntó que si le podía cuidar su casa. Le dije que sí, que no había problema. Después se fue mi vecina y me dejó las llaves de su casa para que le diera una vuelta de vez en cuando. Después se fue una tercera amiga que me pidió el favor de que le cuidara la casa; tampoco tuve problema en hacerlo", señaló el venezolano de 54 años, quien es comunicador social y por más de una década se dedicó a gerenciar una empresa de promociones y eventos hasta que la firma quebró en 2015.