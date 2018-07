"Mi mamá lo mandó a comprar el casabe (tortilla de yuca) para cenar. No teníamos idea del despelote afuera, no sabíamos que estaban protestando. Todavía no creo lo que pasó, éramos muy unidos y estamos ahora demasiado mal, solo pido justicia, ¿cómo van a disparar a la población?", dijo Evelyn Rodríguez, una ama de casa de 28 años, hermana del fallecido.