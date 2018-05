En voz baja, muchos funcionarios de las cancillerías latinoamericanas admiten en Washington su creciente frustración por el retroceso democrático en Venezuela. Sienten sus manos atadas. Los países de la región entienden que agotaron los mecanismos de presión política y no ven viable ningún otro camino. La sensación de urgencia que transmiten las imágenes del éxodo y las penurias que atraviesan cientos de miles de migrantes venezolanos encuentran muestras claras de solidaridad en toda la región, pero chocan con la impotencia a la hora de encontrarle una solución a la raíz del problema: la continuidad del régimen de Nicolás Maduro, que no da señales de retroceder o de buscar una salida negociada. "Es triste pero no podemos hacer mucho más", resumió un diplomático.