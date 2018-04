La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Venezuela en 1990, protege los derechos de los niños a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Los Estados Partes deberían asegurar que no se someta a niños a torturas ni tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Los países que han firmado el tratado deberían garantizar que no se prive a niños de su libertad en forma ilegítima o arbitraria. Cuando se detiene a niños, deberían ser detenidos separados de los adultos, a menos que se haya determinado que lo más conveniente para el niño es que esté acompañado de un adulto en particular. Derechos similares están previstos en la legislación venezolana.