El papa León fue diagnosticado con cáncer. ¿Qué sigue?

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El papa León XIV fue diagnosticado el martes con un tipo común de cáncer de pulmón, tras alrededor de un año y medio de su papado. Sus planes de viajar a Sudamérica el próximo mes aún siguen en pie.

El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón el martes, dijo el Vaticano, una revelación que arroja incertidumbre sobre su agenda y plantea dudas sobre la sucesión a aproximadamente un año y medio de su papado.

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El Vaticano dijo que los médicos que operaron al papa en Roma el martes confirmaron que tiene adenocarcinoma de pulmón, un tipo común de cáncer de pulmón que puede ser altamente tratable si se detecta a tiempo. Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

Hasta la mañana del miércoles no estaba claro si León, de 71 años, se sometería a más tratamientos. El Vaticano ha dicho que aún planea visitar Sudamérica en noviembre.

Figuras políticas y religiosas de todo el mundo, incluidos el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario general de la ONU António Guterres, respondieron al diagnóstico con oraciones y mensajes de apoyo.

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Esto es lo que debes saber.

¿Quién es el papa León?

León fue elegido en mayo de 2025 y es el primer papa de Estados Unidos. Nacido como Robert Francis Prevost, es del área de Chicago pero ha pasado gran parte de su vida fuera de Estados Unidos, lo que incluye dos décadas en Perú, donde se convirtió en obispo y ciudadano naturalizado.

Desde que asumió el cargo, León ha mantenido una agenda completa que incluyó viajes a España, Francia, Argelia y Camerún. Se ha mantenido físicamente activo, jugando tenis con regularidad y nadando en el retiro papal de Castel Gandolfo.

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¿Cómo y cuándo anunció su diagnóstico?

El domingo, el papa dijo a una multitud reunida en la plaza de San Pedro para su bendición y oración semanal que se le extirparía un pequeño nódulo en el pulmón.

La cirugía en el Hospital Gemelli en Roma duró unos 90 minutos, y el papa estuvo en el quirófano durante unas tres horas, según el Vaticano. El procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones, dijo.

Tras la operación, León despertó "normalmente" y pasó la noche con el personal del Vaticano, dijo un portavoz del Vaticano.

El Vaticano dijo el miércoles por la mañana que el papa había pasado una "noche de descanso".

¿Qué tipo de cáncer tiene?

El adenocarcinoma de pulmón es un tipo común de cáncer de pulmón que puede ser altamente tratable si se detecta a tiempo y a menudo se presenta en adultos de 70 años o más, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

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Las tasas de supervivencia varían mucho según la etapa del cáncer. El Vaticano no ha proporcionado ninguna información sobre la etapa del cáncer del papa.

Hay antecedentes de cáncer en la familia de León. Su madre, nacida como Mildred Martinez, murió a los 78 años después de un diagnóstico de cáncer y quimioterapia. Su padre, Louis Prevost, murió a los 77 años por cáncer de colon y enfermedad cardíaca aterosclerótica, según un medio de noticias católico, EWTN. Su hermano, Louis Prevost, fue diagnosticado en una ocasión con mieloma múltiple, según The Tampa Bay Times.

¿Qué sigue?

Antes de la cirugía, el Vaticano dijo que se esperaba que León pasara aproximadamente una semana recuperándose en el hospital y que todas las audiencias con él se cancelarían hasta el 20 de octubre.

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El papa planea viajar a Sudamérica el próximo mes, incluyendo Perú. Esos planes se mantienen sin cambios, dijo un portavoz del Vaticano, y seguían figurando en su agenda de próximos viajes hasta la mañana del miércoles.

Se espera que León siga al mando en el Vaticano a menos que esté incapacitado, pero las decisiones del día a día serán gestionadas por su extensa burocracia.Esto es lo que debes saber.

¿Quién es el papa León?

León fue elegido en mayo de 2025 y es el primer papa de Estados Unidos. Nacido como Robert Francis Prevost, es del área de Chicago pero ha pasado gran parte de su vida fuera de Estados Unidos, lo que incluye dos décadas en Perú, donde se convirtió en obispo y ciudadano naturalizado.

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Desde que asumió el cargo, León ha mantenido una agenda completa que incluyó viajes a España, Francia, Argelia y Camerún. Se ha mantenido físicamente activo, jugando tenis con regularidad y nadando en el retiro papal de Castel Gandolfo.

¿Cómo y cuándo anunció su diagnóstico?

El domingo, el papa dijo a una multitud reunida en la plaza de San Pedro para su bendición y oración semanal que se le extirparía un pequeño nódulo en el pulmón.

La cirugía en el Hospital Gemelli en Roma duró unos 90 minutos, y el papa estuvo en el quirófano durante unas tres horas, según el Vaticano. El procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones, dijo.

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Tras la operación, León despertó "normalmente" y pasó la noche con el personal del Vaticano, dijo un portavoz del Vaticano.

El Vaticano dijo el miércoles por la mañana que el papa había pasado una "noche de descanso".

¿Qué tipo de cáncer tiene?

El adenocarcinoma de pulmón es un tipo común de cáncer de pulmón que puede ser altamente tratable si se detecta a tiempo y a menudo se presenta en adultos de 70 años o más, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las tasas de supervivencia varían mucho según la etapa del cáncer. El Vaticano no ha proporcionado ninguna información sobre la etapa del cáncer del papa.

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Hay antecedentes de cáncer en la familia de León. Su madre, nacida como Mildred Martinez, murió a los 78 años después de un diagnóstico de cáncer y quimioterapia. Su padre, Louis Prevost, murió a los 77 años por cáncer de colon y enfermedad cardíaca aterosclerótica, según un medio de noticias católico, EWTN. Su hermano, Louis Prevost, fue diagnosticado en una ocasión con mieloma múltiple, según The Tampa Bay Times.

¿Qué sigue?

Antes de la cirugía, el Vaticano dijo que se esperaba que León pasara aproximadamente una semana recuperándose en el hospital y que todas las audiencias con él se cancelarían hasta el 20 de octubre.

El papa planea viajar a Sudamérica el próximo mes, incluyendo Perú. Esos planes se mantienen sin cambios, dijo un portavoz del Vaticano, y seguían figurando en su agenda de próximos viajes hasta la mañana del miércoles.

Se espera que León siga al mando en el Vaticano a menos que esté incapacitado, pero las decisiones del día a día serán gestionadas por su extensa burocracia.

Elisabetta Povoledo colaboró con reportería.

Laura Chung es reportera e investigadora del Times en Sídney, y cubre Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico.

Elisabetta Povoledo colaboró con reportería.