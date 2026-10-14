Katie Zacharia tiene un debut accidentado como secretaria de prensa de EE. UU.

Katie Zacharia, the new White House press secretary, arrives to her first briefing at the White House in Washington on Tuesday, Oct. 13, 2026. Zacharia, a conservative commentator and adviser to the company that runs Truth Social, has succeeded Karoline Leavitt, who took a position at Fox News. (Kenny Holston/The New York Times)

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Zacharia pasó ocho minutos leyendo un guion, le dio la palabra solo a tres reporteros y cometió un desliz incómodo.

La nueva secretaria de prensa del presidente Donald Trump, Katie Zacharia, hizo su debut detrás del atril de la Casa Blanca el martes por la mañana.

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Fue accidentado.

"¡Buenos días!", comenzó. "Quiero agradecer al presidente Trump por la confianza que ha depositado en mí. He querido trabajar para él por mucho tiempo".

Pasó los siguientes ocho minutos leyendo nerviosamente un guion, y levantaba la mirada hacia las cámaras cada par de líneas. Luego dijo que estaba lista para responder algunas preguntas. Le dio la palabra a solo tres reporteros, dio una noticia impactante, cometió un desliz al confundir a su esposo con su presidente, y luego salió de allí con velocidad después de solo cinco minutos y medio y dejó al cuerpo de prensa de la Casa Blanca con una perplejidad colectiva.

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En total, Zacharia eligió solo a unos pocos medios de una lista que sostenía: Breitbart, Fox News y The Daily Mail.

El trabajo de un secretario de prensa de la Casa Blanca es complicado y, cuando se hace bien, implica más que enunciar temas de debate en la televisión por cable, que es lo que Zacharia estaba haciendo como comentarista en Fox News cuando fue elegida para este puesto. De las pocas preguntas que permitió el martes, la más sustancial también fue una de las más predecibles: "¿Estados Unidos ha dejado de compartir inteligencia con Ucrania?".

Durante días, el colapso de las negociaciones de Estados Unidos con los ucranianos ha sido noticia de primera plana --sin duda, es el tema predominante en Washington esta semana-- y, sin embargo, Zacharia no estaba preparada para responder a la pregunta.

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"Tendré que responderte eso más adelante", dijo.

Una de las pocas preguntas que respondió fue sobre cómo esperaba "manejar" su nuevo trabajo cuando tiene un esposo y cuatro hijos en casa (es difícil imaginar que a un secretario de prensa hombre le hagan esa pregunta). Hubo un momento de ligereza en la sala cuando se dio cuenta de su propio desliz gracioso y pudo reírse de ello. "Entonces, mi presidente, disculpen, mi esposo", dijo. "Esa estuvo buena".

Zacharia llegó armada con una sorpresa especial que revelar. Cuando un reportero le preguntó sobre el destino de la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, Zacharia dijo: "Le hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que renuncie".

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Los reporteros en la sala se animaron --¡¡¡Una noticia!!!--, pero antes de que pudieran preguntar más sobre este acontecimiento, la nueva secretaria de prensa anunció que estaba lista para "terminar esto", porque era casi la hora de la partida del presidente. Los reporteros la bombardearon con preguntas mientras se preparaba para salir de la sala hacia la pequeña puerta corrediza pintada de azul.

"¿Puedes responder unas cuantas preguntas más?".

"¡Solo unas pocas más!".

"¿Habló el presidente con la embajadora Guilfoyle?".

"¡Qué hay del diésel ruso! ¡¿El diésel entrará a Estados Unidos?!".

Zacharia, quien no domina todavía la salida abrupta, respondió: "Él responderá esas preguntas en el Marine One".

En la historia de los secretarios de prensa de la Casa Blanca, los que tienden a desempeñarse mejor tienen acceso directo al presidente y, por lo tanto, se sienten cómodos cuando hablan en su nombre. Los que no lo tienen, terminan teniendo problemas en el puesto. Durante el mandato del presidente George W. Bush, ese fue Scott McClellan. Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa del presidente Joe Biden, a menudo daba la impresión de que no había estado en el misma lugar que su jefe.

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Karoline Leavitt, la predecesora de Zacharia, realmente formaba parte del círculo cercano de Trump, y debido a que estuvo con él en la campaña electoral cuando preparaba su regreso, podía hablar por él con cierta autoridad. Zacharia, de 41 años, no solo es nueva para el presidente, sino también para gran parte del personal que trabaja para él en la Casa Blanca.

A los 27 años, Leavitt fue la persona más joven en ocupar el puesto. Detrás del podio, podía mostrarse mordaz, virulenta y cautelosa. Pero no parecía tener miedo precisamente.

Los reporteros son animales. Pueden oler el miedo. Leavitt solía publicar fotos de ella en Instagram discutiendo con una sala de prensa abarrotada y ponía de fondo "Welcome to the Jungle" de Guns N' Roses.

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Bienvenido a la jungla, aquí cada día se pone peor.Aprendes a vivir como un animal, en la jungla donde jugamos.

Poco después de la conferencia de prensa, Zacharia salió de la Casa Blanca con el presidente hacia el Jardín Sur, donde los esperaban las gigantescas y rechinantes fauces de la prensa. Zacharia se quedó a un lado mientras su jefe se movía por el pavimento, respondiendo preguntas sobre Irán, Ucrania, las elecciones intermedias y el final del capítulo de Guilfoyle como embajadora en Atenas.

Le preguntaron al presidente cómo creía que le había ido a Zacharia en su primera conferencia de prensa y por qué había aceptado tan pocas preguntas.

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"Me pareció que estuvo muy bien", dijo.

En la publicación en redes sociales que hizo el presidente Trump la semana pasada para anunciar su nombramiento, la llamó "abogada", y ella se identifica a sí misma como defensora. Este reportero le preguntó al presidente en qué estado había aprobado Zacharia el examen para ejercer la abogacía. Trump se giró para mirar a su nueva secretaria de prensa. Ella dio dos pequeños pasos para acercarse. "Cuando me mudé a China", dijo Zacharia.

Cuando se les pidió una aclaración más tarde, los funcionarios de la Casa Blanca no dijeron si Zacharia había aprobado un examen para ejercer la abogacía ni dónde.

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Steven Cheung, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, proporcionó esta declaración por correo electrónico: "Katie es una incorporación fabulosa y maravillosa al equipo. Está sumamente calificada y es extremadamente inteligente para ayudar a informar al pueblo estadounidense sobre todas las cosas grandiosas que el presidente Trump y su gobierno han estado haciendo, y hará un trabajo increíble como secretaria de prensa".

Trump terminó de responder preguntas, se dio la vuelta y caminó hacia su helicóptero. Zacharia se quedó de pie sola. Los reporteros comenzaron a gritar en su dirección.

"¡Katie! ¡Katie!".

Le hicieron señas para que se acercara. Solo sonrió y miró fijamente a un punto frente a ella.

Un momento después, apareció la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, con dos de los ayudantes de mayor confianza del presidente, Natalie Harp y Walt Nauta. Zacharia se unió a sus nuevos compañeros de trabajo y juntos cruzaron en silencio el Jardín Sur y subieron al Marine One para comenzar un largo día en el que viajaron a Alaska y luego a Las Vegas.

Tiempo de sobra para que todos se conozcan un poco mejor.

Shawn McCreesh es un reportero del Times que cubre el gobierno de Trump.