Irán vuelve a endurecer su control sobre el estrecho de Ormuz

Aunque EE. UU. e Israel han dicho que su intención era acabar con el programa nuclear iraní y deponer a sus líderes, Teherán ha convertido la guerra en un conflicto del transporte marítimo.

El número de barcos que atraviesan el estrecho de Ormuz se ha convertido en un barómetro del modo en el que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está afectando la economía mundial.

El martes, después de casi ocho semanas de guerra, ese número era uno, según S&P Global Market Intelligence. Luego, el miércoles, más barcos lo intentaron e Irán atacó dos cargueros en el estrecho.

"Nos están recordando que sus amenazas de atacar barcos son genuinas, y eso basta para suprimir el tráfico por el estrecho", dijo Rosemary Kelanic, directora de Defense Priorities, una organización de investigación dedicada a asuntos exteriores. Los buques vinculados a Irán han pasado por el estrecho, según muestran los datos de seguimiento de buques.

Los ataques más recientes demuestran que Teherán sigue teniendo un dominio sobre el estrecho que le permite aumentar el impacto en la economía mundial, a pesar de que el ejército estadounidense ha atacado unos 13.000 objetivos en Irán y ha establecido un bloqueo naval contra este país. Este movimiento estratégico le ha dado a Irán influencia en cualquier conversación con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

En tiempos normales, alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y una parte significativa de su gas natural atravesaban el estrecho en barcos. Pero con ese suministro paralizado, los precios de la gasolina, el diésel o gasóleo y el gas utilizado para cocinar y para la calefacción doméstica están subiendo en todo el mundo, lo que acumula nuevos costos para las empresas y los consumidores.

Aunque Estados Unidos e Israel han dicho que querían acabar con el programa nuclear iraní y deponer a sus dirigentes, Teherán ha convertido la guerra en una que también tiene que ver con el transporte marítimo.

Durante décadas, tenía más sentido económico transportar petróleo en buques petroleros de la longitud de tres campos de fútbol que bombearlo por oleoductos terrestres. Aunque esos oleoductos existen y transportan más petróleo desde que empezó la guerra, esos flujos adicionales no compensan el déficit creado por el cierre de la vía navegable. En total, se ha producido una reducción de alrededor del 10 por ciento en el suministro de petróleo al mundo, según datos de la Agencia Internacional de la Energía.

Antes de los ataques más recientes, en promedio ocho barcos al día atravesaban el estrecho, frente a los 130 diarios que lo hacían antes de la guerra.

El viernes, después de que Irán y Estados Unidos dijeran que la vía marítima estaba totalmente abierta, muchos barcos empezaron a dirigirse hacia el estrecho con el aparente objetivo de atravesarlo.

Sin embargo, unas horas más tarde, Irán anunció que tomaría medidas contra los barcos que entraran en el estrecho porque Estados Unidos no había puesto fin al bloqueo de los barcos iraníes, al sureste del estrecho de Ormuz, en el golfo de Omán.

En las pocas horas que el estrecho pareció estar abierto, Michelle Wiese Bockmann, analista de Windward, una empresa de análisis marítimo, vio que muchos barcos se posicionaron para salir.

Pero tras los informes del sábado de que Irán había atacado un barco, dijo, el software de rastreo mostró que 33 embarcaciones detuvieron sus intentos de pasar. "Lo que vi el sábado por la mañana fue una confianza incipiente", dijo. "Luego, literalmente, ante mis ojos, vi que todo empezaba a cambiar".

Wiese Bockmann dijo que 12 barcos sin vínculos aparentes con Irán habían conseguido pasar.

Incluso esos barcos suelen obtener el permiso de Irán para realizar el paso, y las autoridades iraníes exigen que tomen una ruta que discurra cerca de Irán, en lugar de las dos vías principales por el centro del estrecho que se utilizaban antes de la guerra, que comenzó el 28 de febrero.

"No hay libertad de navegación", dijo Wiese Bockmann.

El miércoles, los medios de comunicación iraníes dieron el nombre de los dos cargueros atacados: el MSC Francesca y el Epaminondas. MSC, con sede en Suiza, es la compañía naviera de contenedores más grande del mundo. No respondió a las solicitudes de comentarios.

Technomar Shipping, la gestora griega del Epaminondas, dijo en un comunicado que el buque intentaba atravesar el estrecho "cuando fue abordado y tiroteado por una cañonera tripulada". Dijo que la tripulación estaba a salvo y que no había informes de heridos ni de contaminación del agua.

Según datos de Lloyd's List Intelligence, han pasado por el estrecho más barcos con vínculos iraníes que sin ellos. Desde el 2 de marzo hasta el domingo, pasaron 308 barcos con vínculos iraníes, es decir, un promedio de seis al día, según Lloyd's List. Llevaban carga iraní, estaban incluidos en una lista de sanciones antiiraníes o actuaban de tal modo --por ejemplo, apagando sus transpondedores para ocultar su ubicación--, lo que indicaba que hacían negocios con Irán.

Durante el mismo periodo, 90 barcos sin vínculos de este tipo con Irán atravesaron el estrecho, es decir, un promedio de tres al día, según los datos de Lloyd's List.

Para intentar detener a los barcos iraníes, Estados Unidos estableció un bloqueo el 13 de abril. Uno de sus objetivos era cortar las exportaciones de petróleo de Irán, que aportaban valiosos ingresos a su economía, asolada por la guerra. Antes del bloqueo, Irán exportaba durante la guerra aproximadamente la misma cantidad de petróleo que antes.

El ejército estadounidense ha dicho que ningún barco iraní ha conseguido atravesar el bloqueo, y el domingo apresó un petrolero iraní que intentaba hacerlo. El Comando Central estadounidense dijo el miércoles que había hecho regresar a 29 buques.

Pero los analistas de Lloyd's List afirman que siete buques vinculados a Irán han atravesado tanto el estrecho de Ormuz como el bloqueo desde el 13 de abril.

El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central, rebatió el miércoles el análisis de Lloyd's List y mantuvo su declaración anterior de que el bloqueo no había sido eludido por buques vinculados a Irán.

Los barcos sin vínculos con Irán son libres de atravesar el bloqueo estadounidense, y se ha informado de que algunos destructores estadounidenses se encuentran a más de 650 kilómetros de distancia. Aunque el Comando Central de Estados Unidos no está suministrando buques de guerra para escoltar a los barcos que quieran atravesar el estrecho de Ormuz, su máximo responsable dijo el viernes que tenía helicópteros de ataque en la vía marítima.

"También tenemos AH-64 Apaches en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, que proporcionan una presencia visible y disuasoria mientras defendemos la libre circulación del comercio", dijo el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central.

Pero la falta de una gran presencia naval estadounidense en el estrecho demuestra que los iraníes siguen representando una amenaza allí, afirman algunos analistas.

"No va a tranquilizar a nadie reanudar la navegación a través de Ormuz si la propia Marina estadounidense se niega a operar en Ormuz", dijo Kelanic, la analista.

Mientras Irán mantenga sus ataques, es probable que las compañías navieras se mantengan alejadas. Anders Boenaes, director general del gigante naviero alemán Hapag-Lloyd, dijo que se esperaba que la noche del martes fuera relativamente tranquila porque era la víspera de posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán. En cambio, los barcos fueron atacados el miércoles por la mañana.

"La situación se vuelve más impredecible cuando no se dan advertencias antes de que se produzcan los ataques", dijo Boenaes en una entrevista.

Jenny Gross colaboró con reportería desde Hamburgo, Alemania, y Eric Schmitt fdesde Washington.

Peter Eavis cubre el negocio de trasladar productos por todo el mundo.

Jenny Gross colaboró con reportería desde Hamburgo, Alemania, y Eric Schmitt fdesde Washington.