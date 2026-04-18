El papa dice que los medios malinterpretaron algunos de sus comentarios como críticas a Trump

El papa León respondió directamente el lunes a un ataque presidencial. Pero desde entonces, dijo, se han malinterpretado algunas de sus declaraciones durante su viaje a África.

En una breve pero tajante denuncia de cómo los medios de comunicación han cubierto su viaje a África, el papa León XIV les dijo a los periodistas el sábado que no tenía ningún interés en continuar un debate con el presidente Donald Trump y que algunas de sus declaraciones habían sido malinterpretadas como críticas al presidente.

El lunes, al inicio de su viaje de 11 días a cuatro países africanos, el papa dijo que no le tenía "ningún miedo" a Trump cuando respondió a una extraordinaria andanada presidencial contra él en las redes sociales. Pero desde entonces, "ha habido una cierta narrativa que no ha sido precisa en todos sus aspectos", dijo el papa a los periodistas que viajaban en el avión papal de Camerún a Angola el sábado.

"Debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de los Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mi persona", dijo el papa León, "mucho de lo que se ha escrito desde entonces ha sido más comentario sobre comentario tratando de interpretar lo que se ha dicho".

El papa citó un discurso que pronunció el jueves en Bamenda, ciudad de una región de Camerún donde los separatistas anglófonos llevan una década enfrentándose violentamente al gobierno francófono.

En esas declaraciones, dijo "¡ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos o políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso!", comentarios que muchos medios de comunicación, incluido The New York Times, interpretaron que se referían no solo al conflicto de Camerún, sino también al gobierno de Trump.

Pero León dijo el sábado que ese discurso "fue preparado hace dos semanas, mucho antes de que el presidente hiciera comentarios sobre mí y sobre el mensaje de paz que estoy promoviendo".

"Se miró como si estuviera intentando debatir de nuevo con el presidente", dijo, "lo que no me interesa en absoluto".

Antes de embarcarse en el viaje a África, León había hecho comentarios que, sin dar nombres, parecían dirigidos a las políticas del gobierno de Trump.

Poco después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, pidiera al pueblo estadounidense que rezara "en nombre de Jesucristo" por la victoria militar en Irán, el papa dijo en una homilía que la misión cristiana había sido a menudo "trastocada por lógicas de dominio, totalmente ajenas al camino de Jesucristo".

Pero no fue hasta que el presidente atacó a León personalmente en su plataforma de medios sociales, Truth Social, llamándolo "débil ante el crimen" y "terrible para la política exterior", que el papa mencionó al gobierno de Trump por su nombre, diciendo que continuaría "hablando en voz alta del mensaje del Evangelio".

El papa reiteró el sábado que su misión durante sus visitas a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, donde señaló que había una "desigual distribución de la riqueza", era "celebrar con, alentar y acompañar a todos los católicos en toda África".

Durante este viaje, León ha roto en dos ocasiones el protocolo tradicional para hablar con franqueza a los periodistas en su avión. Normalmente, los papas informan a los reporteros en el vuelo de regreso.

De camino a Luanda, la capital angoleña, León solo respondió a una pregunta, la de un periodista camerunés que le pidió al papa que repitiera su mensaje en francés. Pero él respondió en inglés, agradeciendo al pueblo camerunés su "maravillosa acogida" y el "entusiasmo compartido" por su fe.

Motoko Rich es la jefa de la corresponsalía en Roma del Times, desde donde cubre Italia, el Vaticano y Grecia.