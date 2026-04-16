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El 51% de los estadounidenses piensa que la guerra en Irán no ha valido la pena

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Pocos estadounidenses --el 24 por ciento-- piensan que la guerra de Irán ha valido la pena por sus costos y beneficios, según una encuesta de Ipsos y Reuters publicada el martes. Otro 22 por ciento no estaba seguro.

Incluso entre los principales partidarios del presidente hay división: el 55 por ciento de los republicanos dijo que pensaba que la guerra valía la pena por sus costos y beneficios, muy lejos de la gran mayoría de su base que apoya a Donald Trump en la mayoría de los demás asuntos. En cambio, a medida que la guerra entra en su séptima semana, el 20 por ciento de los republicanos dijo que pensaba que la guerra no había valido la pena por su costo, y otro 24 por ciento no estaba seguro.

La encuesta se realizó tras el alto el fuego y después de que Trump amenazara con que "toda una civilización morirá esta noche".

Esta encuesta se suma a otras pruebas de que están surgiendo fisuras en torno a la guerra dentro del Partido Republicano. Una encuesta de la CNN realizada a finales de marzo reveló que los republicanos que no se identificaban como "MAGA" eran significativamente menos propensos a apoyar la guerra que los "republicanos MAGA".

También es mucho menos probable que los jóvenes republicanos aprueben la decisión de Trump de emprender acciones militares que los republicanos mayores de 45 años.

Es la primera vez que Ipsos formula la pregunta sobre costos y beneficios. Pero la encuesta también incluía una pregunta que se ha repetido desde que empezó la guerra, y descubrió que solo el 35 por ciento de los estadounidenses aprobaba los ataques militares en Irán. Esa cifra se ha mantenido estable entre todos los estadounidenses, republicanos y demócratas por igual, durante el último mes.

El Times publicará de vez en cuando encuestas que ilustren la opinión de los estadounidenses sobre los temas del día. Las cifras proceden de encuestas de alta calidad, con un historial de precisión y métodos rigurosos.

Ruth Igielnik es editora de encuestas del Times que conduce encuestas y analiza y reporta sobre los resultados.

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