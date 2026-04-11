La misión de Artemis II de la NASA regresa a la Tierra con éxito

La tripulación de la NASA amerizó en el océano Pacífico, cerca de San Diego, con lo que finaliza un viaje que llevó a los seres humanos al espacio sideral por primera vez desde 1972.

Bienvenidos a casa, Reid, Victor, Christina y Jeremy. Con ustedes, la humanidad regresó a la Luna y ahora están de vuelta sanos y salvos en la Tierra.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II amerizaron el viernes a las 8:07 p. m., hora del este, en el océano Pacífico, cerca de San Diego, con lo que concluyeron su misión histórica de 10 días, la primera en enviar seres humanos alrededor de la Luna en más de 50 años.

"¡Qué viaje! Estamos estables, cuatro tripulantes verdes", dijo Reid Wiseman, el comandante de Artemis II, al control de la misión, refiriéndose a que él y sus compañeros astronautas gozaban de buena salud.

La misión ha estado repleta de superlativos. Victor Glover es el primer hombre negro que viaja alrededor de la Luna, y Christina Koch es la primera mujer. Jeremy Hansen es el primer astronauta canadiense que realiza el viaje.

Bajo el mando de Wiseman, la misión de la NASA superó el récord de distancia establecido por la misión Apolo 13 en 1970. Mientras los astronautas viajaban alrededor de la cara oculta de la Luna, pasaron por un punto a 406.771 km kilómetros de la Tierra, unos 6600 km más lejos de lo que había viajado la tripulación del Apolo 13.

En el proceso, los astronautas de Artemis II estudiaron partes de la cara oculta de la superficie lunar que los ojos humanos no habían visto antes. (Esas partes de la superficie estaban en la sombra durante las misiones Apolo.) También presenciaron un eclipse solar de 53 minutos, que los asombró tanto a ellos como a la gente de la Tierra.

Artemis II tuvo sus contratiempos, como fallos en las comunicaciones y problemas con un retrete, que demostraron tanto la necesidad de apoyo informático como de conocimientos de fontanería en el espacio.

Pero lo más importante es que la misión demostró que los sistemas clave de la nave espacial Orión, como el soporte vital y la propulsión, pueden manejar el transporte de seres humanos a la Luna.

Esto es lo que hay que saber

Recuperación de la tripulación: Un equipo de recuperación de la NASA y la Marina estadounidense tardará aproximadamente una hora en sacar a los astronautas de su cápsula. Después, serán trasladados en avión al USS John P. Murtha, un buque de transporte anfibio. Desde allí, serán llevados a tierra y regresarán el sábado al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Cómo ver lo que sigue en directo: La cobertura de la NASA continúa mientras los astronautas esperan a que los equipos los ayuden a salir de su cápsula espacial. Puedes verla en las cuentas de YouTube o X de la agencia, así como en su sitio web o en sus aplicaciones para televisores inteligentes. Más actualizaciones: Está previsto que la NASA dé información actualizada sobre el resultado de la misión a las 10:30 p. m., hora del este, en el Centro Espacial Johnson. Los periodistas del New York Times darán información actualizada y contextualizada sobre ese acontecimiento.