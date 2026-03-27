Trump firmará una orden para pagar a los agentes de la TSA

Los legisladores han tenido dificultades para llegar a un acuerdo sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, del que depende la TSA. Sus agentes llevan semanas sin recibir compensación.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que firmaría una orden de emergencia para pagar a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés) que llevan semanas sin recibir remuneración, mientras los senadores se esforzaban por llegar a un acuerdo sobre la financiación de la seguridad nacional que pudiera poner fin a la crisis cada vez más intensa en los aeropuertos.

Trump no proporcionó detalles, pero se esperaba que el gobierno utilizara fondos proporcionados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) el año pasado como parte de su ley de recorte fiscal y política interior, según un alto funcionario del gobierno y otra persona familiarizada con el plan, que hablaron bajo condición de anonimato para describirlo.

No sería necesaria ninguna orden ejecutiva, de emergencia o de otro tipo, para acceder a esos fondos, que fueron aprobados por ley el verano pasado, pero Trump parecía ansioso por atribuirse el mérito de haberlos liberado. No estaba claro por qué esperó más de cinco semanas después del cierre del Departamento de Seguridad Nacional para ordenar que se utilizaran para pagar a los empleados de la TSA.

Los viajeros se enfrentan a largas esperas en los controles de seguridad de los aeropuertos, en algunos casos de más de dos horas, mientras continúa el cierre parcial. Unos 50.000 empleados de la TSA llevan más de un mes trabajando sin cobrar, y cientos de ellos han renunciado o han dejado de presentarse a trabajar.

Mientras los legisladores han tenido dificultades para llegar a un acuerdo sobre la financiación del departamento, Trump y los republicanos del Congreso han culpado repetidamente a los demócratas de privar a los agentes de la TSA de su paga. Los demócratas llevaban semanas presionando para financiar la TSA por separado, un planteamiento que los republicanos rechazaron una y otra vez después de que la financiación del Departamento de Seguridad Nacional caducara el 14 de febrero.

Pero hasta el jueves, ninguno de los dos bandos había querido ceder en lo que respecta al dinero para la TSA --la parte del departamento que afecta más visiblemente a la vida cotidiana de los estadounidenses--, ya que cada uno buscaba influir en una disputa más amplia sobre las medidas represivas de Trump en materia de migración. Esa disputa comenzó el mes pasado cuando, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales de migración, los demócratas se negaron a financiar el Departamento de Seguridad Nacional sin medidas para contener las tácticas de aplicación de la ley.

Ante las largas filas en los aeropuertos en vísperas de un fin de semana clave para los viajes de primavera, y con los legisladores deseosos de llegar a un convenio antes de un receso parlamentario de dos semanas, los demócratas y los republicanos del Senado habían intensificado sus esfuerzos en los últimos días para llegar a un acuerdo de financiación, y pasaron el jueves regateando sobre los términos.

Sin embargo, a medida que se aceleraba el ritmo de las conversaciones en el Capitolio, al anochecer seguía sin haber señales de un compromiso, lo que Trump reconoció en un mensaje en las redes sociales en el que anunciaba su plan.

"Voy a firmar una Orden que indique al Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que pague inmediatamente a nuestros Agentes de la TSA para hacer frente a esta situación de emergencia", dijo.

Arremetió contra los demócratas, a quienes acusó de haber "creado imprudentemente una verdadera Crisis Nacional" al negarse a financiar el Departamento de Seguridad Nacional. Y dijo que se había visto obligado a intervenir personalmente.

"No es algo fácil de hacer", dijo Trump, "pero voy a hacerlo".

El senador por Wyoming John Barrasso, el republicano número 2, reconoció que los senadores, que tradicionalmente han luchado por preservar su poder sobre el presupuesto, "habrían preferido conseguirlo aquí, en el pleno del Senado de Estados Unidos".

El senador John Thune, republicano por Dakota del Sur y líder de la mayoría, calificó el anuncio de Trump de "solución a corto plazo", con lo que dio a entender que los republicanos seguirían presionando para alcanzar un acuerdo más amplio.

"Obviamente, queremos financiar todo dentro" del Departamento de Seguridad Nacional, dijo.

Los demócratas criticaron la intervención de Trump y dijeron que seguirían presionando para que se introdujeran cambios en la aplicación de las leyes migratorias. La representante por Connecticut Rosa DeLauro, principal demócrata en la Comisión de Asignaciones, dijo que los legisladores aún tenían que negociar un proyecto de ley de financiación.

"Me alegro de que este gobierno por fin haya decidido pagar a estos trabajadores, después de no hacerlo durante 41 días", dijo en un comunicado. "El gobierno debe dar una explicación sobre la financiación que está utilizando para pagar a estos trabajadores después de afirmar falsamente que no podía hacerlo".

El jueves por la mañana, los republicanos enviaron a los demócratas lo que Thune denominó "nuestra última y definitiva" oferta. Habría financiado el departamento sin asignar dinero a las operaciones de deportación y detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Pero los demócratas han seguido insistiendo en que cualquier medida de gasto incluya límites a los agentes federales de migración y contenga salvaguardas para evitar que se transfieran fondos de otras áreas del departamento para destinarlos a la aplicación de las leyes de migración.

El senador Chris Coons, demócrata por Delaware, dio a entender que las conversaciones estaban avanzando, y afirmó que continuaban las "idas y venidas" entre las dos partes.

"Creo que la buena noticia es que existe un amplio consenso sobre la necesidad de financiar la TSA", dijo. "La mala noticia es que aún no hay acuerdo sobre cómo financiar exactamente el DHS sin que los demócratas financien el ICE, y estamos tratando de aclarar cómo sería exactamente".

La negociación tuvo lugar en reuniones a puerta cerrada y en público, mientras grupos bipartidistas de senadores se apiñaban en la cámara del Senado para discutir la forma de un posible acuerdo. Aun así, el jueves por la tarde, el optimismo se había desvanecido.

El senador Mike Rounds, republicano por Dakota del Sur, parecía cabizbajo cuando le preguntaron si los legisladores habían avanzado en las negociaciones.

"No", dijo, negando con la cabeza antes de dirigirse al pleno del Senado.

El jueves, la Cámara de Representantes votó por separado un proyecto de ley para financiar completamente el Departamento de Seguridad Nacional, la tercera vez en dos meses que lo hacía. Cuatro demócratas se unieron a los republicanos para apoyar el proyecto de ley, que fue aprobado por 218 votos a favor y 206 en contra.

Aun así, el proyecto de ley de financiación sigue estancado en el Senado, donde se necesitan 60 votos para que avance una legislación importante.

El senador John Kennedy, republicano por Luisiana, había dicho que impulsaría un proyecto de ley independiente que financiara únicamente la TSA. Y antes del anuncio de Trump, los funcionarios habían estado sopesando si podrían encontrar una manera de pagar a los agentes de la TSA utilizando los fondos que los republicanos le concedieron al departamento el año pasado como parte de su amplio proyecto de ley fiscal y de política interior.

Esa medida entregó un fondo discrecional al ICE, y miles de millones más al resto del Departamento de Seguridad Nacional con pocas limitaciones, incluidos 10.000 millones de dólares para "apoyo fronterizo".

La senadora Susan Collins, republicana por Maine y presidenta del Comité de Asignaciones, dijo a los periodistas el jueves que la Oficina de Administración y Presupuesto había determinado que Trump tenía autoridad para utilizar los fondos de la ley para pagar a los trabajadores de la TSA.

Everett Kelley, presidente del sindicato que representa a los empleados de la TSA, dijo en un comunicado que su "llamado fue atendido" con el anuncio de Trump y que los miembros estaban "agradecidos de que se tomaran medidas". Kelley también pidió a los legisladores que financien el resto del DHS. "Estos trabajadores y sus familias no pueden esperar", dijo.

Carl Hulse, Tony Romm, Chris Cameron y Gabe Castro-Root colaboraron con reportería.

Michael Gold cubre el Congreso para el Times, centrándose en políticas migratorias y supervisión legislativa.

Megan Mineiro reporta sobre el Congreso para el Times y forma parte de la generación 2025-26 del Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras.

Carl Hulse, Tony Romm, Chris Cameron y Gabe Castro-Root colaboraron con reportería.