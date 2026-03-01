Lo que hay que saber sobre los ataques de EE. UU. contra Irán

El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del país por casi 37 años, falleció en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, según anunció el sábado el presidente Donald Trump, lo que marca un cambio político potencialmente profundo en la región.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la Historia, ha muerto", escribió Trump en Truth Social. Y añadió: "No pudo evitar nuestros Sistemas de Inteligencia y Rastreo Altamente Sofisticados y, trabajando estrechamente con Israel, no hubo nada que él, o los otros líderes que han sido asesinados junto con él, pudieran hacer".

No hubo confirmación inmediata de la muerte por parte de Irán.

La ofensiva, que desencadenó ataques de represalia por parte de Irán contra Israel y los intereses estadounidenses en Medio Oriente, se produjo tras semanas de amenazas de Trump de que Estados Unidos atacaría Irán a menos que los dirigentes del país accedieran a las exigencias estadounidenses, especialmente en relación con el programa nuclear de Teherán. El jueves, funcionarios estadounidenses e iraníes celebraron una última ronda de conversaciones mediadas que concluyó sin avances.

En su publicación en las redes sociales en la que anunciaba la muerte del ayatolá Jamenei, Trump afirmó, sin aportar pruebas, que había oído que las fuerzas de seguridad iraníes "ya no quieren luchar y buscan Inmunidad de nosotros".

El ejército israelí también identificó a siete altos cargos de seguridad iraníes que, según dijo, habían muerto en los ataques del sábado, entre ellos el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el ministro de Defensa del país y un alto asesor del líder supremo.

Más temprano el sábado, Trump anunció que estaban en marcha "operaciones de combate importantes" en Irán, presentando los ataques como una oportunidad para un cambio de gobierno en Teherán. Gobiernos de todo el mundo instaron a la moderación, aunque algunos, como los de Canadá y Australia, respaldaron la campaña dirigida por Estados Unidos al tiempo que condenaban décadas de agresión por parte de Irán.

¿Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán? Las tensiones más recientes comenzaron en enero, cuando Trump prometió ayudar a los manifestantes cuando el gobierno iraní utilizó fuerza letal para sofocar los disturbios públicos. En unas declaraciones grabadas para anunciar el ataque el sábado en la mañana, Trump instó a los iraníes a "tomar las riendas de su gobierno" una vez concluida la acción militar.

"Ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche", dijo. "Ahora tienen un presidente que les está dando lo que quieren, así que veamos cómo responden".

Es la segunda vez en menos de un año que el ejército estadounidense hace ataques en Irán. En junio del año pasado, las fuerzas estadounidenses bombardearon tres instalaciones nucleares del país. Esta vez, funcionarios estadounidenses dijeron que esperaban un ataque mucho más extenso.

Para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sumarse al ataque contra Irán forma parte de un objetivo largamente buscado: lograr un cambio de régimen en un país que ha descrito como una amenaza existencial. En una declaración televisada, Netanyahu dijo que el ataque estadounidense-israelí podría "crear las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos".

¿Cuáles son los objetivos? El ataque comenzó el primer día de la semana laboral en Irán, con informes de explosiones en varias ciudades, como Teherán, Qom, Kermanshah, Isfahán y Karaj, según la agencia semioficial de noticias iraní Fars. En Teherán, donde vive el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, las imágenes mostraban una densa humareda. El número de muertos en Irán no estuvo claro de inmediato.

El ejército israelí dijo que uno de sus objetivos iniciales era una reunión de altos cargos iraníes. Videos verificados por The New York Times mostraban ataques en una zona de Teherán que alberga el palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, entre otros edificios gubernamentales importantes. Otro video mostraba un ataque cerca del Ministerio de Inteligencia.

Imágenes por satélite mostraron una columna de humo negro y grandes daños en el complejo seguro del ayatolá Jamenei.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el ejército había realizado decenas de ataques con aviones de ataque lanzados desde bases de Medio Oriente y desde uno o varios portaaviones. La oleada inicial de ataques estadounidenses se centró en objetivos militares.

El ejército israelí también dijo que su fuerza aérea había llevado a cabo una amplia oleada de ataques contra diversos objetivos militares en el oeste de Irán; defensa aérea y lanzaderas de misiles en el centro de Irán; y una base de lanzamiento de misiles tierra-tierra en la zona de Tabriz, en el este de Irán.

Funcionarios de Israel dijeron que esperaban que el ataque durara varios días.

¿Cómo ha respondido Irán? Irán lanzó una andanada de misiles y drones contra Israel, anunció el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en una declaración en Telegram. También lanzó ataques con misiles contra bases militares estadounidenses en la región, como la base aérea de al-Udeid, en Catar, la base aérea de Ali al-Salem, en Kuwait, la base aérea de al-Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, y el cuartel general de la V Flota estadounidense en Baréin, informó Fars.

El Comando Central de Estados Unidos dijo que sus fuerzas "se defendieron con éxito de cientos de ataques iraníes con misiles y aviones no tripulados" y que los daños causados a las bases estadounidenses de la región han sido "mínimos y no han afectado a las operaciones".

Los restos de unos misiles interceptados cayeron en un barrio residencial de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, matando a una persona y causando daños materiales, dijo el Ministerio de Defensa emiratí, que añadió que había interceptado con éxito varios misiles lanzados desde Irán.

El Ministerio de Defensa de Catar dijo que había "frustrado con éxito varios ataques" dirigidos contra su territorio. El ataque replicó otro perpetrado el pasado junio, cuando Irán disparó más de una decena de misiles contra una base militar estadounidense cercana a la capital qatarí, Doha, en respuesta a un ataque estadounidense contra sus instalaciones nucleares.

Los Estados del golfo albergan varias bases y embajadas estadounidenses, y los expertos habían advertido que Irán las atacaría en represalia. Antes de los ataques del sábado, el ejército estadounidense ha acumulado fuerzas en la región, en lo que Trump ha descrito como una "armada".

Irán también pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que interviniera y acusó a Estados Unidos e Israel de violar el derecho internacional.

¿Estados Unidos está en guerra con Irán? La decisión unilateral de Trump de desplegar el ataque ha abierto un nuevo capítulo en un debate recurrente sobre quién ejerce legítimamente los poderes de guerra en la democracia estadounidense. La medida ha suscitado acusaciones de que está violando la Constitución al iniciar una guerra sin autorización del Congreso. Y todo indica que provocará un debate tardío la próxima semana en el Congreso en virtud de la Resolución sobre los Poderes de Guerra.

Muchos demócratas y al menos dos republicanos del Congreso insisten en que este debe votar si el país entra en un conflicto de este tipo.

Las acusaciones ponen de relieve la división que ha surgido entre cómo pretendían los fundadores que funcionara la democracia al estilo estadounidense y cómo ha funcionado con frecuencia, especialmente durante y desde la Guerra Fría.

¿Qué más podría verse afectado? El conflicto ha amenazado rápidamente el flujo de petróleo que sale del Medio Oriente, lo que podría encarecer la gasolina y otros combustibles. Las compañías navieras han dejado de enviar sus petroleros a través del estrecho de Ormuz, el paso por el que viaja al menos el 20 por ciento de la producción diaria de petróleo, según los analistas de la industria petrolera.

"Nadie va a entrar ahora mismo", dijo Angeliki Frangou, directora ejecutiva de Navios Maritime Partners, una naviera griega con buques en la región, refiriéndose al estrecho.

Lynsey Chutel es una reportera del Times radicada en Londres que cubre noticias de última hora en África, Medio Oriente y Europa.