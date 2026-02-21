Tras el fallo contra los aranceles, ¿qué pasará con los acuerdos comerciales?

La decisión de la Corte Suprema de invalidar gran parte de los aranceles del presidente Trump genera interrogantes sobre el futuro de los acuerdos alcanzados con los principales socios comerciales de Estados Unidos.

La decisión de la Corte Suprema de invalidar muchos de los aranceles del presidente Donald Trump puso en entredicho una serie de acuerdos comerciales que el gobierno había cerrado en los últimos meses, incluidos algunos con los principales socios comerciales del país.

Muchos de los acuerdos habían fijado aranceles en torno al 15 o el 20 por ciento, rebajando lo que habrían sido impuestos más elevados a cambio de concesiones comerciales favorables y promesas de invertir en Estados Unidos.

Cuando se le preguntó sobre la situación de los acuerdos durante una conferencia de prensa realizada el viernes después del fallo, Trump dijo que algunos seguirían adelante, aunque no dio más detalles. También anunció un arancel global del 10 por ciento en virtud de una autoridad legal diferente; una que se enfoca en los déficits comerciales equilibrados y que ningún presidente había invocado en el medio siglo que ha existido.

He aquí un vistazo a algunos países y regiones clave con los que se ha llegado a acuerdos.

China

En muchos sentidos, China ha sido el principal objetivo de la guerra comercial de Trump.

Las exportaciones de China a Estados Unidos están sujetas a una serie de aranceles impuestos por distintos motivos legales. En su mayor parte, Estados Unidos trata estos impuestos separados como acumulables, por lo que para algunos productos pueden representar una carga arancelaria considerable.

La decisión de la Corte Suprema retira algunas capas de ese entramado, incluido un arancel general del 10 por ciento y un arancel del 10 por ciento por no impedir que el fentanilo y las sustancias químicas relacionadas fluyan hacia Estados Unidos.

Quedan otras capas. Entre ellas, aranceles del 100 por ciento sobre los vehículos eléctricos chinos y aranceles del 50 por ciento o más sobre muchos productos de acero y aluminio.

Cuando Trump y Xi Jinping, el máximo dirigente chino, se reunieron a finales de octubre en Corea del Sur, acordaron prorrogar una pausa en los aranceles adicionales que Estados Unidos había previsto aplicar a muchos productos, incluidos algunos motores eléctricos y equipos quirúrgicos. Trump tiene previsto viajar a China a finales de marzo para reunirse con Xi.

Los aranceles que ya están en vigor han tenido un impacto significativo en las exportaciones de China a Estados Unidos, provocando una caída de aproximadamente una quinta parte el año pasado. China, por otra parte, ha aumentado sus ventas en el sudeste asiático, África, Europa y Latinoamérica.

Actualmente, muchas empresas chinas realizan el ensamblaje final de productos para el mercado estadounidense en fábricas del sudeste asiático, Latinoamérica y, a veces, África. Esto les ha permitido eludir los aranceles de Trump sobre los productos procedentes directamente de China.

Unión Europea

El año pasado, la Unión Europea llegó a un acuerdo con Estados Unidos que impondría un tope del 15 por ciento a los aranceles e incluía un acuerdo para que Europa comprara 750.000 millones de dólares en energía estadounidense y aumentara sus inversiones en Estados Unidos en 600.000 millones de dólares.

Pero el acuerdo, que aún no se ha implementado en su totalidad, se vio parcialmente retrasado por las amenazas de Trump de imponer aranceles más altos a varios países europeos en su intento por hacerse con el control de Groenlandia el mes pasado. Se esperaba que los legisladores del Parlamento Europeo dieran un paso más hacia la aprobación de la parte del acuerdo correspondiente al bloque en una votación la próxima semana.

El viernes, la Federación de Industrias Alemanas, un poderoso grupo de presión empresarial, pidió a la Unión Europea que se acercara rápidamente al gobierno de Trump para aclarar cómo afectaría la decisión de la corte a su acuerdo comercial, argumentando que las empresas necesitan condiciones comerciales fiables cuanto antes.

Canadá

La decisión de la Corte Suprema afecta a muy pocos de los aranceles que el gobierno de Trump ha impuesto a Canadá. La mayoría de los aranceles sobre las exportaciones canadienses a Estados Unidos son aranceles sectoriales sobre bienes como el acero y el aluminio, que no están cubiertos por el fallo. Además, alrededor del 90 por ciento de las exportaciones canadienses actualmente están libres de aranceles en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Aun así, a los líderes canadienses les preocupaba que un fallo en contra de Trump lo llevara a aplicar distintos tipos de aranceles que podrían afectar más a Canadá, a pocos meses de una tensa revisión del T-MEC.

México

Más del 80 por ciento de las exportaciones de México ya están exentas de aranceles en virtud del acuerdo comercial de América del Norte.

No obstante, el fallo del viernes no cambia nada para otros gravámenes sobre mercancías procedentes de México, que es el principal comprador de productos estadounidenses y el principal exportador a Estados Unidos. El acero, el aluminio, el cobre, los camiones pesados, la madera blanda y los productos de madera siguen estando sujetos a aranceles específicos por industria.

Sudeste asiático

El sudeste asiático lo tenía todo en juego la primavera pasada cuando Trump amenazó con imponer aranceles que figuraban entre los más altos del mundo. Por eso, aunque la decisión de la Corte Suprema generará muchas más preguntas que respuestas sobre lo que viene después, al menos podría ofrecer cierto alivio.

La región se ha convertido en la fábrica de zapatos deportivos, muebles y ropa para Estados Unidos, superando a China en los últimos años, a medida que las empresas globales trasladaron su manufactura a Vietnam, Camboya e Indonesia para evitar los nuevos aranceles elevados impuestos a los productos chinos durante la primera presidencia de Trump.

Trump inicialmente amenazó con imponer aranceles de hasta el 49 por ciento a Camboya, el 46 por ciento a Vietnam, el 36 por ciento a Tailandia y el 32 por ciento a Indonesia. Se echó atrás durante el verano, anunciando marcos de acuerdos comerciales que fijaban los aranceles en torno al 19 por ciento.

El jueves, Indonesia firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos, con lo que se convirtió en el tercer país del sudeste asiático en aceptar nuevos aranceles, junto con Malasia y Camboya.

Corea del Sur

En octubre, el gobierno surcoreano llegó a un acuerdo con Trump sobre aranceles del 15 por ciento, por debajo del 25 por ciento impuesto inicialmente. A cambio, Corea del Sur se comprometió a invertir hasta 350.000 millones de dólares en Estados Unidos. Sin embargo, gran parte de la inversión se realizaría gradualmente, a razón de 20.000 millones de dólares al año.

SK Hynix y Samsung, los gigantes surcoreanos de los chips de memoria, han dicho que invertirán más en operaciones en Estados Unidos. Sin embargo, el mes pasado Trump dijo que volvería a imponer aranceles del 25 por ciento para castigar a Corea del Sur por tardar demasiado en ratificar el acuerdo. En respuesta, los funcionarios surcoreanos dijeron que estaban trabajando para promulgar un plan de gestión del fondo de inversión de 350.000 millones de dólares, pero que las disputas políticas en Seúl habían obstaculizado sus avances.

Japón

El año pasado, Trump amenazó a Japón, el principal aliado de Estados Unidos en Asia, con aranceles de hasta el 35 por ciento. Según los términos de un marco acordado en julio, Tokio aceptó financiar proyectos en Estados Unidos por valor de 550.000 millones de dólares estadounidenses. A cambio, Washington aceptó un arancel general del 15 por ciento sobre las exportaciones japonesas, que sigue siendo un punto de disputa.

Los términos del acuerdo se sintieron particularmente desequilibrados luego de que Corea del Sur lograra más tarde un acuerdo con un compromiso más flexible de invertir 350.000 millones de dólares durante 10 años.

Sin embargo, incluso antes del fallo de la Corte Suprema del viernes, los funcionarios japoneses veían poco margen para renegociar las promesas de inversión del país. Para convencer a la opinión pública japonesa y a otras partes interesadas de lo "justo" del acuerdo, Tokio lo planteó como una serie de proyectos en los que todos saldrían ganando.

La primera serie de compromisos de inversión de Japón, por un total de 36 mil millones de dólares, se anunció esta semana. Casi todo el dinero está destinado a la construcción de una central eléctrica de gas natural en Portsmouth, Ohio.

India

Con un acuerdo, Trump puso fin el 2 de marzo a un arancel punitivo del 50 por ciento sobre India, imponiendo en su lugar un gravamen del 18 por ciento. Sin embargo, el acuerdo entre los países dejó muchas cuestiones abiertas. Trump dijo que India había aceptado dejar de comprar petróleo ruso, algo que lleva exigiendo desde el verano pasado. Hay pruebas de que India ha estado reduciendo sus compras de petróleo ruso, pero no ha confirmado que vaya a dejar de hacerlo por completo.

También hay otras cuestiones delicadas. India se ha comprometido a comprar productos estadounidenses por valor de 500.000 millones de dólares en un plazo de cinco años, lo que de hecho duplicaría sus importaciones desde Estados Unidos. La parte estadounidense ha dejado claro que quiere que sus exportaciones agrícolas figuren en la lista de compras de India, un tema sensible en ese país, donde los agricultores son una fuerza social poderosa que durante mucho tiempo ha esperado protección frente al comercio.

Taiwán

El 12 de febrero, Estados Unidos y Taiwán completaron un acuerdo que se había anunciado en enero luego de meses de negociaciones. El acuerdo garantizaba el compromiso de invertir 250.000 millones de dólares en la fabricación de semiconductores y tecnología en Estados Unidos a cambio de una reducción de los aranceles.

En seis viajes a Washington, los funcionarios taiwaneses se esforzaron por conseguir una reducción arancelaria del 15 por ciento.

Estados Unidos superó a China como el mayor mercado de exportación de Taiwán en 2024. Sin embargo, por valor, solo una fracción pequeña de las exportaciones de Taiwán han estado sujetas a los aranceles que fueron anulados por la Corte Suprema. Estas incluyen productos plásticos, textiles y agrícolas.

Las principales exportaciones de Taiwán --chips de computadora y componentes electrónicos-- se han librado de los aranceles en virtud de una exención para la electrónica establecida en abril.

Reino Unido

El Reino Unido tuvo la distinción de ser el primer país en firmar un acuerdo comercial con Trump el año pasado, ayudando a establecer la norma para las negociaciones de otros países. Aunque el gobierno británico ha mencionado en repetidas ocasiones el éxito de este acuerdo --que redujo los aranceles sobre las exportaciones británicas de automóviles y fijó un arancel base adicional del 10 por ciento sobre la mayoría de los demás bienes--, varios aspectos de este siguen enredados en las negociaciones. El Reino Unido quiere aranceles más bajos para sus exportaciones de acero, mientras que el gobierno de Trump está presionando para que el Reino Unido acepte más importaciones agrícolas y está frustrado con los impuestos y regulaciones de los servicios digitales del país.

El gobierno británico describió el fallo de la Corte Suprema como "una cuestión que debe determinar Estados Unidos", pero añadió que "seguirá apoyando a las empresas británicas a medida que se anuncien más detalles", dijo un portavoz.

Casi todo el comercio británico con Estados Unidos es de servicios, pero alrededor de 40.000 empresas británicas exportan mercancías a Estados Unidos. Michelle Ovens, quien dirige una organización que representa a las pequeñas empresas, dijo que la decisión de la Corte Suprema podría ayudar indirectamente a las empresas británicas, al mitigar las dificultades que enfrentaban los compradores estadounidenses al importar.

Keith Bradsher es el jefe de la corresponsalía de Pekín para el Times. Antes fue jefe del buró en Shanghái, Hong Kong y Detroit, y corresponsal en Washington. Vivió e informó en China continental durante la pandemia.

Meaghan Tobin está afincada en Taipéi, y cubre temas de negocios y tecnología en Asia, con especial atención a China.

Eshe Nelson es una reportera radicada en Londres que cubre noticias de economía y negocios para The New York Times.

Alexandra Stevenson es la jefa del buró del Times de Shanghái, y reporta sobre la economía y sociedad de China.

River Akira Davis cubre Japón, incluyendo su economía y negocios, y vive en Tokio.

Alex Travelli es corresponsal del Times en Nueva Delhi, donde se ocupa de asuntos económicos y empresariales en la India y el resto del sur de Asia.

Choe Sang-Hun es el jefe de la corresponsalía del Times en Seúl. Cubre noticias de Corea del Norte y del Sur.

Matina Stevis-Gridneff es la jefa del buró del Times en Canadá, donde dirige la cobertura del país.

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.