Los líderes de Irán consideran que su posición en la guerra con EE. UU. ha mejorado

Para los dirigentes teocráticos iraníes, sobrevivir al ataque estadounidense-israelí significa una victoria. Pero es posible que su próxima crisis ya se esté gestando.

Su líder supremo y altos mandos fueron asesinados. Bases militares, fábricas y puentes quedaron reducidos a escombros. Su economía ha recibido un golpe tras otro. Sin embargo, los gobernantes autoritarios de Irán creen que han salido de esta guerra en una posición más fuerte que cuando empezó.

Tras seis semanas de una intensa campaña estadounidense-israelí y con un alto al fuego temporal en vigor, los dirigentes iraníes no se muestran conciliadores al entablar nuevas negociaciones con Estados Unidos. En su lugar, tienen una nueva serie de exigencias maximalistas.

"¡Buenos días a la victoria! Hoy, la historia ha pasado una nueva página", escribió en las redes sociales el primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, el día en que se produjo el alto al fuego. "La era de Irán ha comenzado".

El mero hecho de sobrevivir a la guerra entre Estados Unidos e Israel fue un triunfo para la República Islámica y sus partidarios: una prueba de su capacidad para resistir el ataque de dos de los ejércitos más poderosos del mundo y la confirmación, en su opinión, de la ideología de resistencia que ayudó a los clérigos a llegar al poder en 1979. También mantuvieron un firme control de la esfera interna y continuaron aplicando la fuerza represiva, a pesar de que la población está ampliamente descontenta con su gobierno.

"En su opinión, lograron vencer a dos superpotencias", dijo Danny Citrinowicz, exjefe de la rama iraní de la inteligencia militar de Israel. Para los líderes teocráticos de Irán eso es una "victoria divina", dijo.

Además, Irán puede sentirse en una posición negociadora más fuerte que antes de la guerra.

Su continua capacidad para ejercer su voluntad sobre el estratégico estrecho de Ormuz --a pesar de los bombardeos que, según funcionarios estadounidenses e israelíes, han destruido en gran medida la fuerza aérea y la armada iraníes-- le ha proporcionado un medio de probada eficacia para causar estragos en la economía mundial. Irán pretende terminar la guerra con el control efectivo de esta ruta marítima, por la que suele pasar una quinta parte del petróleo mundial.

"En realidad, es una ventaja mayor de lo que nunca fue el programa nuclear", dijo Hamidreza Azizi, experto en cuestiones de seguridad de Irán en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. "Ahora están en mejor posición para negociar".

En enero, los dirigentes iraníes se enfrentaban a uno de los momentos más precarios de sus 47 años de gobierno.

Las fuerzas de seguridad iraníes desataron una sangrienta represión para acallar la disidencia en todo el país, y gran parte de la población seguía furiosa mientras el país se hundía en una crisis económica. La red de milicias que utilizaban para proyectar su poder en toda la región había sido golpeada por los ataques israelíes, dejándola expuesta a las exigencias cada vez más agresivas de Estados Unidos e Israel.

Pero esos aliados aún pudieron unirse a Irán para infligir un alto costo, mediante aviones no tripulados y ataques con misiles, a los países árabes del Golfo que albergan bases estadounidenses y cuyas economías se basan en su imagen de prosperidad y estabilidad.

"Hace dos meses, la noticia mundial era que Teherán estaba masacrando a su propio pueblo", dijo Karim Sadjadpour, analista sobre Irán de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. "Hoy, la noticia mundial es que Teherán resiste con éxito a Estados Unidos e Israel".

A medida que los ataques contra Irán eran más mortíferos y destructivos, muchos iraníes que se oponían a su gobierno --o que eran ambivalentes hacia él-- empezaron a considerar inaceptable el sufrimiento que se les infligía. Algunos iraníes que en su día expresaron la esperanza de que los bombardeos pudieran derrocar a sus gobernantes ahora dicen que les preocupa haberse quedado con lo peor de ambos mundos: abandonados en un país en ruinas, gobernado por unos dirigentes atrincherados y envalentonados que, según temen, pueden actuar con mayor agresividad contra la disidencia.

Ali Alfoneh, investigador principal del Instituto de los Estados Árabes del Golfo, dijo que esperaba una gran oleada de emigración de Irán.

Pronto los iraníes podrían estar más aislados del mundo, dijo, ya que es probable que sus nuevos dirigentes crean que la supervivencia no depende de las negociaciones internacionales y la moderación, sino de una disuasión más dura, y quizá incluso de una carrera hacia la bomba nuclear.

"Este modelo transformará a Irán en la Corea del Norte de Medio Oriente: diplomáticamente aislada, empobrecida, nacionalista y revanchista", dijo Alfoneh.

Sin embargo, aunque los dirigentes iraníes declaren la victoria, la guerra a la que han sobrevivido podría estar sentando las bases de su próxima crisis.

Irán estaba en crisis económica antes de la guerra, y las penurias que causó a muchos iraníes fue uno de los motores de las recientes protestas. La reconstrucción será un reto monumental y costoso, y cómo podrá pagarlo el gobierno de Irán es una cuestión abierta. Los principales productores de acero que suministraban a los fabricantes nacionales han interrumpido la producción, posiblemente durante meses, tras ser alcanzados por los ataques aéreos, y muchos comercios minoristas han visto cómo disminuían sus ventas durante los últimos meses de disturbios y guerra. Varios iraníes dijeron en entrevistas que les preocupaba la pérdida masiva de puestos de trabajo que se avecinaba, lo que reduciría los ingresos del gobierno procedentes de los impuestos.

Irán emprenderá en el proceso de reconstrucción con aún menos amigos en la región: las relaciones que pasó años fomentando con los vecinos árabes del Golfo se han hecho añicos.

Entre sus bases, Azizi, experto en cuestiones de seguridad de Irán, dijo que los dirigentes iraníes podrían correr peligro.

Muchos partidarios de la línea dura no querían aceptar un alto al fuego, dijo, sino llevar la guerra aún más lejos. Si las conversaciones previstas no conducen a ninguna parte, "esto puede provocar una verdadera fragmentación dentro del sistema", dijo.

Y como Washington y Teherán declaran que tienen ventaja en esta ronda del conflicto, muchos expertos regionales creen que lo que se avecina es más guerra, no reconciliación.

"Todas las cuestiones que separaban a Estados Unidos e Irán solo se han vuelto más difíciles de resolver mediante el diálogo", dijo Behnam Ben Taleblu, director del programa sobre Irán de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos de línea dura sobre Irán. "Por tanto, es probable que, tarde o temprano, se produzca otra ronda de enfrentamientos".

Yeganeh Torbati es la corresponsal del Times en Irán.