¿La carne seca hace bien?

Quedaron en el pasado los días en que la principal forma de satisfacer un antojo de carne seca era entrar en una gasolinera y comerse uno de esos palitos colorados y correosos. Ahora, puedes encontrar una variedad de opciones tentadoras --como alce a la pimienta, salmón glaseado con arce y canguro al estilo de una salchicha de Andouille-- en tiendas de comestibles, bodegas y mercados en línea por igual.

Los influentes del bienestar han incluido los palitos de carne y la carne seca (también llamada deshidratada o charqui) entre sus tentempiés ricos en proteínas favoritos. Y algunos productos ofrecen breves listas de ingredientes sin sustancias químicas, rellenos ni aditivos inusuales.

¿Es la carne seca realmente buena para ti? Hemos pedido a expertos que nos ayuden a aclararlo.

No es tan fácil

Frank B. Hu, profesor de nutrición y epidemiología de la Escuela TH Chan de Salud Pública de Harvard, dijo que no conocía ningún estudio que analizara el valor de la carne seca en términos de salud.

Pero las etiquetas nutricionales ofrecen pistas, dijo Nicole Lund, dietista nutricionista de la NYU Langone Health de Nueva York.

Uno de los argumentos de venta relacionados con la salud de muchos productos de carne deshidratada es que ofrecen una cantidad decente de proteínas por relativamente pocas calorías, dijo Lund. La barrita hecha con sal marina y pimienta en carne seca venado de Epic Provisions, por ejemplo, tiene 12 gramos de proteínas y 130 calorías por ración; la versión "minihamburguesas de pollo" de Carnivore Snax ofrece casi el doble de proteínas por la misma cantidad de calorías.

Esto puede ser útil para quien tiene dificultades para ingerir suficientes proteínas, como los adultos mayores, o para quien intenta desarrollar o mantener la masa muscular, dijo Lund.

Las carnes secas hechas de res o cerdo suelen aportar algo de hierro, añadió Lund, un nutriente que muchas mujeres menores de 50 años y adultos mayores podrían aprovechar más.

Y en comparación con otros alimentos envasados, muchos tienen listas de ingredientes relativamente cortas, que suelen incluir una fuente de proteínas, sal, azúcar y condimentos.

Eso podría ser "un cambio agradable" respecto a las botanas y batidos elaborados con largas listas de estabilizantes, agentes texturizantes y otros ingredientes irreconocibles, dijo Lund. Cuantos menos ingredientes contengan los alimentos envasados, mejor.

Aun así, incluso la proteína deshidratada que parece más sana es un alimento procesado, incluidas las versiones a base de pescado y vegetarianas. Y si está hecha de carne roja, se considera carne procesada, una categoría que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado como cancerígena para el ser humano.

Comer solo 1,8 onzas (unos 51 gramos) de carne procesada al día aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18 por ciento, según la OMS. (Una ración de carne seca suele ser una onza.) Y comer carne procesada también puede aumentar el riesgo de diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares y demencia.

Stephen Devries, profesor adjunto de nutrición en la Escuela TH Chan de Salud Pública de Harvard, dijo que, como se suele utilizar sal para secar los productos, suelen tener un alto contenido en sodio. Los de gama alta contienen unos 750 miligramos por ración, un tercio del máximo diario recomendado. Comer demasiada sal puede provocar hipertensión, y aumentar el riesgo de infarto de miocardio o ictus.

También son preocupantes los nitratos y nitritos, dijo Devries, que se añaden a las carnes secas para impedir el crecimiento bacteriano y realzar su sabor y color. En el organismo pueden formar unos compuestos llamados nitrosaminas, que pueden aumentar el riesgo de cáncer. Incluso los productos anunciados como "naturales" o sin nitratos añadidos pueden contenerlos, en forma de apio en polvo o extracto de apio, que conllevan los mismos riesgos para la salud, dijo Devries.

Como ocurre con todos los productos cárnicos, las grasas saturadas pueden ser problemáticas; en exceso pueden elevar el colesterol y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un Slim Jim Savage Stick, una versión más grande del clásico Slim Jim, tiene 10 gramos de grasas saturadas, la mitad de la cantidad diaria recomendada. Las opciones a base de pescado, como las elaboradas con salmón o trucha, pueden contener menos grasas saturadas, dijo Hu. Los productos de origen vegetal también son opciones con menos grasa.

Muchas carnes secas --especialmente las de sabores dulce, teriyaki y barbacoa-- contienen azúcares añadidos, que en exceso pueden contribuir al aumento de peso, la diabetes de tipo 2 y otros problemas de salud. La presentación "dulce y picante" de Jack Link, por ejemplo, contiene ocho gramos de azúcares añadidos por ración, tanto como una barrita Snickers en su tamaño más pequeño.

Un tentempié de vez en cuando

Aunque está bien comer carne seca de vez en cuando, dijo Hu, "no es buena idea" comerla con regularidad.

Aunque Lund dijo que es comprensible por qué puede ser atractiva para quienes intentan obtener más proteínas o desarrollar músculo. Pero advirtió que si intentas limitar el sodio, debes tener cuidado con comer demasiada. Lo mismo se aplica a quienes evitan las grasas saturadas y el azúcar, dijo.

Hay muchos otros alimentos ricos en proteínas que no conllevan los mismos riesgos para la salud, como el yogur griego, dijo Devries. Los garbanzos tostados, las nueces y el edamame tostado también son ricos en proteínas y fáciles de llevar consigo, dijeron otros expertos, y además tienen fibra beneficiosa para el intestino , de la que carecen muchos productos de carne seca.