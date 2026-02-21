Ethan Hawke sigue apostando por películas difíciles mientras Hollywood evoluciona

"¿Alguna vez miras las ruedas de prensa de los atletas que se retiran?", preguntó Ethan Hawke mientras tomaba un capuchino. "Imagina que te dijera que toda esta carrera por la que has estado trabajando se acaba entre los 38 y los 42 años. Vas a tener que reiniciar tu vida por completo y lo único que te ha importado es jugar béisbol o lanzar un touchdown".
Para Hawke, esos anuncios son tan tristes y conmovedores como cualquier obra de Samuel Beckett.
"Es como si alguien estuviera en su propio funeral", dijo. "Ya no saben quiénes son y no tienen ni idea de lo que les deparará el mañana, y es aterrador".
No cabría esperar que Hawke sintiera tanta empatía por los deportistas obligados a jubilarse anticipadamente: después de todo, a sus 55 años acaba de conseguir su tercera nominación a un Oscar de actuación, esta vez por el papel protagónico de Blue Moon, de Richard Linklater. Es el hito más reciente en una carrera de décadas que incluye películas como La dura realidad, Día de entrenamiento y una colaboración de nueve películas con Linklater, que incluye Boyhood y la trilogía que comienza con Antes del amanecer.
Pero cuando me reuní con Hawke hace poco en un hotel de West Hollywood, admitió que tras el papel con el que saltó a la fama en La sociedad de los poetas muertos a los 18 años, empezó a preocuparse de que su éxito pudiera evaporarse de la noche a la mañana. "De joven, tenía una obsesión patológica por asegurarme de que estaba a salvo", dijo.
Esa ansiedad ayudó a dar forma a su actuación en Blue Moon , en la que interpreta a un artista cuyos días de gloria hace tiempo que pasaron. Ambientada en una noche empapada de alcohol en 1943, la película está protagonizada por Hawke como el letrista Lorenz Hart, cuya fructífera asociación con el compositor Richard Rodgers [Andrew Scott] se ha venido abajo a causa del alcoholismo de Hart. Rodgers ha empezado a colaborar con un nuevo compositor, Oscar Hammerstein II, y en la fiesta de inauguración de Oklahoma!, el nuevo musical de los últimos dos, en Sardi's, Hart debe enfrentarse a la dolorosa realidad de que su antiguo socio --y quizá el mundo en general-- han seguido adelante sin él.
Aunque tanto Hart como Hawke son narradores natos, ahí es más o menos donde acaban las similitudes: para interpretar al diminuto y no especialmente apuesto Hart, Hawke se afeitó la cabeza, adoptó un peinado poco favorecedor y modificó su postura para encarnar a un hombre que solo medía 1,52 metros, pero que tenía la presencia suficiente para cautivar a toda una sala. Linklater se acercó por primera vez a Hawke para el proyecto hace una década, pero quiso esperar hasta que el actor fuera mayor y pudiera transmitir de forma más convincente toda una vida de arrepentimiento agridulce.
"Hay tanto de mi vida que pude poner en Blue Moon, y es una profesión tan maravillosa en ese sentido", dijo Hawke. "Puedes utilizar tus propias alegrías y desengaños y relaciones para aprender, y luego ponerlo al servicio de otra cosa".
He aquí fragmentos editados de nuestra conversación.
Este personaje es muy diferente de cualquier otro papel que hayas interpretado antes. ¿Por qué crees que Linklater pensó en ti para él?
Él sabía que no hay nada que me guste más que estar sentado en un bar toda la noche, hablando sin parar. Además, la sensación de quedarme atrás ha sido una angustia persistente toda mi vida. Cuando eres un actor joven, piensas: "¿En qué momento se moverá el reflector? ¿Sobreviviré a ello?". Cuando Rick y yo empezamos a ser amigos, yo había alcanzado la fama muy pronto y desconfiaba increíblemente de la forma en que te sumerge en formol y te pide que dejes de crecer. Pensó que esta parte podría interpelarme porque es algo que me da mucho miedo.
¿Puedes darte cuenta cuando el reflector pasa de ti a otra persona?
Ah, las formas en que otras personas interactúan contigo son tan obvias. Hubo un revuelo en mi vida con La sociedad de los poetas muertos [1989], luego se calmó. Luego salió La dura realidad [1994] y el revuelo regresó. El calor del reflector es algo que una persona siente, pero aprendí muy pronto que algunos de los mejores periodos de mi vida fueron cuando ese revuelo se había calmado. Esa es una gran lección porque entonces dejas de hacer cosas por miedo. Tienes que permitirte mudar de piel y cometer errores e intentarlo otra vez.
Y tú siempre te has mantenido ocupado.
Creo que parte de mi obsesión por hacer documentales, actuar en teatro y escribir novelas es asegurarme de que nadie pueda quitarme esto: he aprendido lo suficiente como para encontrar otra forma de contribuir. Lo que pasa con la actuación es que solo eres tan bueno como tu oportunidad te lo permite, y siempre estás buscando un papel o un buen colaborador. Siempre he sentido envidia de los Charlie Parkers del mundo, que pueden irse a una escalera y practicar durante tres años. Yo podría sentarme en una escalera y trabajar en Shakespeare todo lo que quisiera, pero si no me eligen para interpretar al rey Lear, no podré hacerlo bien.
No se me ocurren muchos directores como Linklater que tendrían la confianza --o la temeridad-- de esperar una década a que madures para hacer este papel.
Es único, ¿verdad? Todo el mundo se la pasa de un lado a otro y él no.
Pero ahora están buscando financiamiento para su décima película juntos. ¿Sigue siendo una odisea?
Ah, es un trabajo pesado. Sería más fácil si fuéramos a hacer Antes del amanecer 4, una cantidad conocida, pero Rick hace cosas que no tienen una comparación obvia. Pasé por todo esto con él para Boyhood, y era increíblemente difícil hablar con un ejecutivo de un estudio sobre cómo van a ganar mucho dinero en 13 años. Siempre decían: "Para entonces me habrán despedido".
¿Una nueva nominación al Oscar te ayuda a asegurar los financiamientos?
¡Más vale! No hay mejor manera de aceptar reuniones que empezar con que te tengan que felicitar. Ese es realmente el diseño de toda nuestra maquiavélica partida de ajedrez.
¿Es difícil conseguir que se hagan películas como Blue Moon en la actualidad?
La mayor diferencia es la forma en que ha cambiado el tamaño del lienzo. Se habla tanto de si se va a comprar una película para estrenarla en cines o en Netflix, o si se podría hacer una miniserie. Y, por supuesto, la respuesta es siempre sí, todo eso es posible. Lo que quiero decir es, si tomas como ejemplo tus películas favoritas, ¿podríamos hacer de Casablanca una miniserie? Supongo que podríamos. ¿Sería mejor? A menudo siento que es como echarle agua a la cerveza y ver cuánto tiempo te sigue haciendo sentir un poco mareado.
Le entregué a Peter Weir su premio de reconocimiento a toda una vida en Venecia el año pasado. Estaban proyectando Capitán de mar y guerra, y él estaba revisando la impresión y era perfecta porque, por supuesto, tendría que serlo, era una impresión digital. Sintió como si hubiera hecho un pacto fáustico en el que le dijeron: "Al final de tu vida, todas tus cintas serán conservadas a la perfección y estarán disponibles para todas las personas de todo el mundo en cualquier instante. ¿Aceptas?". Y él contestó: "Sí, por supuesto". Y el trato es: "pero a nadie le importarán las películas".
Auch.
Eso es lo que siente. Piensa: "genial, tengo la copia perfecta de Capitán de mar y guerra, pero ahora todos la ven y dicen: 'eso debería ser una serie limitada'".
¿Alguna vez piensas que fuiste un actor joven de cine en el último momento álgido posible?
¿Cuál es la película de Woody Allen, Medianoche en París, en la que todas las generaciones piensan eso? Una parte de mí también piensa que, bueno, a veces tienen razón. No se me escapa hasta qué punto la industria está cambiando sutilmente todo el tiempo. No hay ningún genio al mando con intenciones malévolas, y algunas de esas repercusiones van a ser increíblemente positivas, así que me siento realmente agradecido de haber podido trabajar en la época en la que lo he hecho. Intento no rendirme y decir: "todo está impulsado por motivos comerciales".
Pero aún así han sucedido grandes cambios. Actualmente no se puede rodar una película pequeña, de una sola localización, como Blue Moon en Estados Unidos. Tuviste que irte a Irlanda para que fuera financieramente viable.
Sí. El mejor ejemplo que tengo es la trilogía Antes de Antes del amanecer [1995] se hizo con un estudio. La segunda [2004] la hizo Warner Independent, que era el ala de arte de un estudio. La tercera [2013] la hizo un griego maravilloso que conocimos y que lo financió todo, y esas tres películas muestran lo que pasó. Ahora es más difícil, pero obviamente sigo haciéndolo. Sigo creyendo.
Últimamente he pensado mucho en la idea de "venderse" y en lo que eso significa ahora.
Pienso en ello constantemente.
Esa es la tensión central de La dura realidad .
Es decir, ¡estuve a punto de no hacer La dura realidad porque me preocupaba que significara venderse! Me ponía furioso cada vez que me ofrecían la portada de una revista porque una parte de mí pensaba que el éxito era algo intrínsecamente poco cool. Pero ahora, es como, si no te vendes, nunca vas a tener público. Y si te vendes, te van a poseer, lo que deja a los artistas sin una maldita vía para prosperar.
Recuerdo cuando tenía mi compañía de teatro, no teníamos dinero y nos esforzábamos mucho para pagar el teatro. Todo lo que Smirnoff quería era organizar la fiesta y darnos 10.000 dólares, que necesitábamos desesperadamente, pero teníamos que poner etiquetas de Smirnoff en todo y todos mis amigos decían "de ninguna manera, no hacemos arte para vender [improperio] vodka". Y ahora es como "de acuerdo, George Clooney tiene un tequila". Ahora ya no hay que avergonzarse de querer ganar dinero.
Es difícil imaginar que en 2026 una compañía de teatro incipiente no aceptara el dinero.
No se lo pensarían dos veces. Quizá tengan razón, quizá se equivoquen. Una de mis grandes influencias es Denzel, y cuando ves una actuación de Denzel Washington, no hay marcas que floten por tu cerebro mientras lo estás viendo. Mientras que cuando veo a muchos actores jóvenes que trabajan con estas marcas, miro sus actuaciones y en cuanto hay un primer plano, me recuerda al maldito anuncio que vi en el Super Bowl. No te pagan por nada, ¿me entiendes?
Así que creo que es un dilema. Mentiría si no te dijera lo orgulloso que me siento de estar sentado aquí contigo, hablando de una película de Richard Linklater que es coherente con el ethos que yo tenía cuando era joven. Pero al mismo tiempo, la vida ha cambiado, ¿verdad? Y quiero intentar no quedarme atorado en el pasado.
¿El cine sigue siendo importante para los jóvenes? Algunos no pueden soportar entrar en un cine sin mirar sus teléfonos. Pero para mí, ese descanso es como un día de spa.
Voy a mostrar mi edad, pero en el vuelo para acá tenían una sección de películas clásicas y Una habitación con vistas estaba ahí. Llevo cinco días dando vueltas por Los Ángeles y ¿sabes dónde estoy realmente? Estoy en Florencia, besando a Helena Bonham Carter. Es una película realizada a la perfección, y fue como un descanso de mi vida.
Eso es lo que buscamos, y creo que a veces esto [el teléfono] te da tanta adrenalina que no te das cuenta de que necesitas un descanso, y las películas son un gran descanso. Pero creo que el tiempo está de nuestro lado porque la gente se va a dar cuenta de eso.
¿Aún tienes fe en eso?
Es algo antiguo, ¿no? Dionisio se sube a algún lugar y canta y la multitud se vuelve loca. Llevé a mi hijo a ver El padrino y nos quedamos alucinados: funciona, no hay nada malo en esa película. Creo que Rick Linklater está haciendo que toda una generación vea Sin aliento [con su película Nouvelle Vague ] y sigue siendo muy sexi, sigues queriendo ser esas dos personas. Así que hay algunas cosas que siguen siendo ciertas, pero hay tanto ruido que estamos filtrando ahora mismo. Creo que tenemos que ser un poco indulgentes con nosotros mismos.
Kyle Buchanan es reportero de cultura pop y escribe The Projectionist, la columna de la temporada de premios del Times.