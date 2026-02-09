The New York Times

Occidente necesita inmigrantes

El presidente del Gobierno de España escribió esta columna explicando sus razones

Imagina que eres el líder de una nación y te enfrentas a un dilema. Aproximadamente medio millón de personas cruciales para la vida cotidiana de todos habitan tu país. Cuidan de sus padres ancianos, trabajan en pequeñas y grandes empresas, cosechan los alimentos que llegan a la mesa. También forman parte de tu comunidad. Los fines de semana, pasean por los parques, van a restaurantes y juegan en el equipo local de fútbol amateur.

Pero hay algo crucial que diferencia a este medio millón de personas de otras personas en su país: carecen de la documentación legal que les permita vivir allí. Por lo tanto, no tienen los mismos derechos que los ciudadanos de su país ni pueden cumplir con las mismas obligaciones. No pueden acceder a una educación superior, pagar impuestos ni cotizar a la Seguridad Social.

¿Qué debemos hacer con estas personas? Algunos líderes han optado por perseguirlas y deportarlas mediante operaciones ilegales y crueles. Mi gobierno ha optado por una vía diferente: una vía rápida y sencilla para regularizar su situación migratoria. El mes pasado, mi gobierno emitió un decreto que permite que hasta medio millón de inmigrantes indocumentados residentes en España puedan obtener permisos de residencia temporales, con ciertas condiciones, que podrán renovar al cabo de un año.

Lo hemos hecho por dos razones. La primera y más importante es moral. España fue en su día una nación de emigrantes. Nuestros abuelos, padres e hijos se mudaron a Estados Unidos y a otros lugares de Europa en busca de un futuro mejor en las décadas de 1950 y 1960, y tras la crisis financiera de 2008. Ahora, la situación ha cambiado. Nuestra economía está prosperando. Los extranjeros se están mudando a España. Es nuestro deber convertirnos en la sociedad acogedora y tolerante que nuestros propios familiares habrían esperado encontrar al otro lado de nuestras fronteras.

La segunda razón por la que nos comprometimos con la regularización es puramente pragmática. Occidente necesita gente. Actualmente, pocos de sus países registran una tasa de crecimiento poblacional creciente. A menos que acepten la migración, experimentarán un fuerte declive demográfico que les impedirá mantener a flote sus economías y servicios públicos. Su producto interior bruto se estancará. Sus sistemas de salud pública y pensiones se verán afectados. Ni la IA ni los robots podrán evitar este resultado, al menos no a corto o medio plazo. La única opción para evitar el declive es integrar a los migrantes de la forma más ordenada y eficaz posible.

No será fácil. Lo sabemos. La migración trae oportunidades, pero también enormes desafíos que debemos reconocer y afrontar. Sin embargo, es importante comprender que la mayoría de estos desafíos no tienen nada que ver con la etnia, la raza, la religión ni el idioma de los migrantes. Más bien, están impulsados ​​por las mismas fuerzas que afectan a nuestros propios ciudadanos: pobreza, desigualdad, mercados no regulados, barreras a la educación y la atención médica. Debemos centrar nuestros esfuerzos en abordar estos problemas, ya que son las verdaderas amenazas a nuestra forma de vida.

Hoy en día, no muchos gobiernos están de acuerdo con la regularización de migrantes. Pero más gente de la que solemos suponer lo está. El esfuerzo de regularización en marcha en España comenzó como una iniciativa ciudadana, respaldada por más de 900 organizaciones no gubernamentales, incluida la Iglesia Católica, y cuenta con el apoyo de asociaciones empresariales y sindicatos. Y lo que es más importante, cuenta con el respaldo de la ciudadanía: según una encuesta reciente, casi dos de cada tres españoles creen que la migración representa una oportunidad o una necesidad para nuestro país.

Los líderes al estilo MAGA pueden decir que nuestro país no puede soportar acoger a tantos migrantes, que se trata de una medida suicida, la desesperada acción de un país en colapso. Pero no se dejen engañar. España está en auge. Durante tres años consecutivos, hemos tenido la economía de más rápido crecimiento entre los países más grandes de Europa. Hemos creado casi uno de cada tres nuevos empleos en la Unión Europea, y nuestra tasa de desempleo ha caído por debajo del 10% por primera vez en casi dos décadas. El poder adquisitivo de nuestros trabajadores también ha aumentado, y los niveles de pobreza y desigualdad han caído a su nivel más bajo desde 2008. Esta prosperidad es el resultado del trabajo duro de los ciudadanos españoles, el esfuerzo colectivo de la UE y una agenda inclusiva que considera a los migrantes como socios necesarios.

Lo que nos funciona a nosotros también puede funcionar a otros. Ha llegado el momento de que los líderes hablen con claridad a sus ciudadanos sobre el dilema que todos enfrentamos. Como naciones occidentales, debemos elegir entre convertirnos en sociedades cerradas y empobrecidas o en sociedades abiertas y prósperas. Crecimiento o retroceso: Esas son las dos opciones que tenemos ante nosotros. Y con crecimiento, no me refiero solo a las ganancias materiales, sino también a nuestro desarrollo espiritual.

Los gobiernos pueden adoptar el pensamiento de suma cero de la extrema derecha y replegarse en el aislamiento, la escasez, el egoísmo y el declive. O pueden aprovechar las mismas fuerzas que, no sin dificultades, han permitido que nuestras sociedades prosperen durante siglos.

Para mí, la elección es clara. Y por el bien de nuestra prosperidad y la dignidad humana, espero que muchos otros sigan su ejemplo.

(c) The New York Times

