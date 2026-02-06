Cómo ver las ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán

Será la primera vez en la historia de las Olimpiadas que se enciendan simultáneamente dos pebeteros olímpicos.

Dos años después de que los Juegos Olímpicos de Verano de París batieran récords de asistencia y audiencia con acontecimientos que se desarrollaron bajo una centelleante Torre Eiffel, las Olimpiadas de Invierno llegan el viernes a los pintorescos Alpes del norte de Italia.

A diferencia de las dos ediciones más recientes de los Juegos de Invierno (Pyeongchang, Corea del Sur, en 2018 y Pekín en 2022), que dependieron casi exclusivamente de copos de nieve artificiales, el norte de Italia alberga lugares emblemáticos de los deportes de invierno que los atletas y los aficionados conocen bien.

Por primera vez, el evento se celebrará simultáneamente en cuatro sedes distintas de las ciudades de Milán, Cortina d'Ampezzo, Predazzo y Livigno.

Italia está seis horas por delante de la zona horaria del este de Estados Unidos. He aquí cómo ver y seguir la acción.

¿A qué hora son las ceremonias de apertura?

Los eventos comienzan a las 2 p. m., hora del este del viernes (8 p. m. en Italia).

¿Cómo puedo verlo?

La NBC y Peacock transmitirán los eventos en directo en Estados Unidos y los volverán a emitir más tarde esa misma noche a las 8 p. m. Todas las transmisiones en directo estarán disponibles para móviles y tabletas a través de las aplicaciones Peacock, NBC y NBC Sports.

Puedes consultar la programación completa en esta página de NBCOlympics.com. Puedes suscribirte a Peacock aquí y navegar hasta su página de inicio de los Juegos Olímpicos aquí.

Si no estás en Estados Unidos, decenas de emisoras transmitirán el evento en directo, como HBO Max (Italia, Francia, España, Portugal, Noruega, Suecia), la BBC (Reino Unido) y la CBC (Canadá).

¿Cuánto durará?

Se espera que dure unas tres horas.

¿Qué sabemos al respecto?

Será la primera vez en la historia de las Olimpiadas que se enciendan simultáneamente dos pebeteros olímpicos: uno en Milán, en el Arco della Pace, un arco de triunfo del siglo XIX, y otro en Cortina d'Ampezzo, en la Piazza Dibona, una plaza adoquinada en el corazón de la ciudad montañesa.

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina dijeron que los pebeteros se encenderán al mismo tiempo para simbolizar el "diálogo constante entre los distintos territorios de esta edición de los Juegos". El diseño de los pebeteros se inspira en los intrincados grabados de nudos de Leonardo da Vinci, dijo la organización, para simbolizar "la armonía entre la naturaleza y el ingenio humano" y rendir homenaje al artista, quien vivió en Milán durante 17 años.

También habrá desfiles de atletas en las cuatro sedes de Milán, Cortina d'Ampezzo, Predazzo y Livigno.

¿Quién se presentará?

Mariah Carey, conocida por su éxito de temporada "All I Want for Christmas is You", encabezará el espectáculo.

También actuarán populares artistas italianos, como Laura Pausini, cantante que saltó a la fama tras ganar el Festival de la Canción Italiana de San Remo en 1993 y obtuvo un premio Grammy al mejor álbum de pop latino en 2005; y Andrea Bocelli, tenor y estrella de la música clásica y la ópera.

Sabrina Impacciatore, actriz italiana que interpretó a la gerente de un hotel en la segunda temporada de The White Lotus, también formará parte de las ceremonias.

Algunas cosas que no te puedes perder

El equipo femenino estadounidense de patinaje artístico tiene la oportunidad de poner fin a sus 20 años de sequía de medallas olímpicas con dos patinadoras dominantes: Alysa Liu, de 20 años, y Amber Glenn, de 26. La última vez que Estados Unidos ganó una medalla en patinaje artístico femenino individual fue en 2006, una plata. La última de oro fue en 2002.

Ilia Malinin, estadounidense de 21 años, es considerado el mejor patinador artístico del mundo y el único patinador que ha conseguido un cuádruple axel en competición. Si consigue el oro en Milán, los hombres estadounidenses habrán ganado dos oros consecutivos por primera vez desde 1988.

La alineación de los equipos estadounidenses de esquí y snowboard contará con veteranas olímpicas como Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin y Jessie Diggins.

Vonn, la estrella del esquí alpino de 41 años, salió de un retiro de cinco años en noviembre de 2024. No podía caminar sin dolor o cojeando, y se sometió a una operación de sustitución parcial de rodilla en abril de 2024. Tiene tres medallas olímpicas y es una de las principales aspirantes a medalla en Milán.

Y luego está Jordan Stolz, el fenómeno del patinaje de velocidad de 21 años, quien creció en Kewaskum, Wisconsin. Tiene un puñado de campeonatos mundiales en 500 metros, 1000 metros y 1500 metros y salida en masa, y es favorito para ganar el oro en esas cuatro pruebas.

Ashley Ahn cubre noticias de último momento para el Times desde Nueva York.