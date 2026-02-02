El año de Bad Bunny: recibe el Grammy al mejor álbum

Una semana antes de su actuación en el medio tiempo del Super Bowl, la superestrella puertorriqueña ganó el premio al álbum del año, superando a Lady Gaga, Kendrick Lamar y otros.

Bad Bunny, una potencia mundial que consiguió uno de los álbumes más vendidos de 2025 con Debí tirar más fotos, culminó su año de éxitos con la victoria en la categoría de álbum del año en los Grammy el domingo por la noche. El cantante y rapero puertorriqueño de 31 años es ahora el primer artista latino en ganar el máximo galardón del evento en sus 68 años de historia, después de superar a Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Leon Thomas y Tyler, the Creator.

"Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que abandonar su patria, su país, para seguir sus sueños", dijo al recoger el galardón, pronunciando su discurso predominantemente en español, salvo estas palabras.

Antes, al recoger el premio al mejor álbum de música urbana, se refirió directamente a la represión migratoria del gobierno de Donald Trump. "Antes de decirle gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE", dijo. "No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos estadounidenses".

En 2023, Bad Bunny hizo historia cuando su álbum Un verano sin ti se convirtió en el primer álbum latino nominado a álbum del año junto a los elepés de Adele, Harry Styles y Beyoncé. Este año, se abrió camino de otra forma: se convirtió en el primer artista en español nominado en la misma ceremonia en las tres categorías principales: álbum, canción y grabación del año (ambos por el éxito viral "DtMF"). Debí tirar más fotos también fue nominado como mejor álbum de música urbana y en la nueva categoría de mejor portada de álbum, y su canción "EoO" estaba nominada a la mejor interpretación de música global. De estas seis categorías, ganó dos además de la de mejor álbum: mejor álbum de música urbana y mejor interpretación de música global.

Grabado íntegramente en Puerto Rico, Debí tirar más fotos, el ambicioso álbum de 17 canciones, muestra a Bad Bunny navegando por el género de la salsa, la música folclórica puertorriqueña y formas arraigadas como bomba y plena, junto a estilos más contemporáneos como el reguetón y el trap latino. El álbum también es su disco más franco: en "Lo que le pasó a Hawaii", dice: "Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte la bandera".

El reconocimiento a Debí tirar más fotos en los Grammy comenzó en noviembre del año pasado, cuando el elepé ganó el premio al álbum del año en los Grammy Latinos. En la misma ceremonia, "DtMF" ganó a la mejor interpretación urbana/fusión urbana y a la mejor canción urbana.

Como dijo a The New York Times en enero de 2025: "Tal vez un artista de México podría tener éxito solo en México. Lo mismo con Brasil. Pero yo siempre supe que podía ser grande y tener éxito siendo puertorriqueño, con mi música, con mi jerga y con mi todo, con mi cultura. Así que trabajaba para alcanzar la mayor cantidad de lugares, pero al mismo tiempo manteniendo mi esencia, mis raíces".

Dentro de una semana, Bad Bunny alcanzará otro hito cultural cuando actúe en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.