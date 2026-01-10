La centenaria batalla por el petróleo venezolano

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026 (AP foto/Matías Delacroix)

La industria petrolera de Venezuela ha experimentado cambios radicales desde sus inicios hace más de un siglo, entre ellos tumultuosos ciclos de prosperidad y penurias y dos grandes oleadas de nacionalizaciones.

Ahora está entrando en una nueva e incierta fase en la que el presidente Donald Trump ha dicho que será dirigida por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.

La historia petrolera de Venezuela se remonta siglos atrás, a la época precolonial del país, cuando los pueblos indígenas utilizaban el líquido que llamaban “mene” como combustible y medicina, y para ayudar a impermeabilizar embarcaciones, velas y cestas tejidas.

La industria petrolera moderna de Venezuela comenzó a principios del siglo XX, cuando el descubrimiento de algunos de los mayores yacimientos de petróleo del mundo atrajo rápidamente la atención de las compañías petroleras internacionales, y de Estados Unidos.

1914-1928: el ascenso de un titán del petróleo

Si bien desde finales del siglo XIX las filtraciones de petróleo habían atraído a prospectores comerciales a Venezuela, el primer pozo petrolífero comercial exitoso del país se estableció en 1914 cerca del lago Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, lo que desencadenó la transformación del país de un apacible productor de café, cacao y ganado a una potencia petrolera.

En 1922, un reventón en otro pozo cercano al lago provocó un enorme géiser que arrojó petróleo a 60 metros de altura a un ritmo de unos 100.000 barriles al día durante más de una semana. Fue uno de los mayores reventones del mundo y causó un grave desastre ecológico, según Orlando Méndez, historiador de yacimientos petrolíferos. El suceso también puso de manifiesto el enorme potencial de las reservas de petróleo del país.

Los trabajadores del sector pronto acudieron en masa a Venezuela, y en cuestión de años, decenas de empresas estaban extrayendo petróleo del subsuelo, con el respaldo por el dictador Juan Vicente Gómez. En 1928, Venezuela era el mayor exportador de petróleo del mundo.

1940s-1970s: una marcha hacia la nacionalización

A diferencia de las abruptas nacionalizaciones que se produjeron en otros lugares del mundo en aquella época, la primera toma de control de las empresas petroleras en Venezuela fue un acontecimiento en gran medida pacífico posterior a décadas de cambios legislativos graduales.

Un primer paso se dio en 1943, cuando el gobierno venezolano obligó a las empresas que operaban en el país a compartir el 50 por ciento de sus ganancias petroleras con el Estado. En 1958, con la transición del país a la democracia tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el gobierno aumentó su participación en las ganancias del petróleo y dejó de otorgar nuevas concesiones a empresas petroleras.

En 1975, el presidente Carlos Andrés Pérez firmó una ley que nacionalizaba la industria petrolera del país, poniendo fin a más de medio siglo de dominio de empresas extranjeras.

La medida fue un intento de afirmar el control sobre los recursos nacionales del país, de poner fin a los contratos con empresas extranjeras que se consideraban explotadoras y de responder al creciente movimiento nacionalista de Venezuela.

Fotografía de un balancín de una estación petrolera en Maracaibo, Venezuela (EFE/ Henry Chirinos)

“Nos resistimos a seguir aceptando que se manipulen nuestros intereses desde los centros de poder del mundo”, dijo Pérez a la revista Time cuando el país estudiaba la ley.

Alrededor de 20 empresas o sus filiales se vieron afectadas. En aquel momento, empresas estadounidenses como Exxon, Gulf, Mobil, Texaco, Chevron y Arco controlaban más del 70 por ciento de la producción de crudo del país.

Venezuela pagó a las empresas el valor de sus activos en bonos, que una agencia gubernamental valoró en unos 1000 millones de dólares (unos 5500 millones de dólares ajustados a inflación), muy por debajo de los 5000 millones de dólares que las empresas petroleras dijeron haber invertido en plantas y equipos.

En 1976, la empresa estatal Petróleos de Venezuela, o PDVSA, se hizo cargo de la extracción y producción de petróleo en el país. La riqueza petrolera llevó a Venezuela a tener uno de los niveles de vida más altos hasta bien entrada la década de 1980.

En la década de 1990, Venezuela cambió de rumbo. Empezó a abrir algunos campos petrolíferos a empresas privadas para que le ayudaran a llegar a los vastos yacimientos de crudo pesado del país, a los que PDVSA no tenía la capacidad técnica ni los recursos para acceder.

1990-2010: Chávez y un mayor control

Hugo Chávez fue elegido presidente en 1998 y pronto empezó a utilizar recursos de PDVSA para financiar programas sociales, lo que creó una brecha entre la empresa y su gobierno.

Las tensiones se intensificaron y, en 2002, meses después de que un golpe de Estado fallido apartó brevemente a Chávez del poder, miles de empleados de la empresa se declararon en huelga en un intento de derrocarlo como presidente.

La huelga duró casi dos meses y prácticamente paralizó la producción de petróleo. Chávez respondió depurando a 18.000 empleados de la empresa y sustituyéndolos en gran medida por elementos leales a él, una medida que muchos consideraron un giro hacia una gestión más política de la empresa, en vez de técnica.

Hugo Chávez (izquierda), habla con su entonces ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, el 18 de diciembre de 2007 (AP Foto/Matilde Campodonico/ Archivo)

En 2007, al subir el precio del petróleo, el gobierno venezolano exigió que las empresas del sector redujeran sus participaciones en los proyectos del país, sin compensación. Algunas compañías, entre ellas Chevron, llegaron a acuerdos con el gobierno, pero dos empresas estadounidenses, ConocoPhillips y Exxon Mobil, rechazaron los acuerdos, abandonaron el país y demandaron al gobierno venezolano.

Las empresashan intentado durante años obligar a Venezuela a pagar mediante arbitrajes internacionales y procesos judiciales.

En los últimos años, tribunales del Banco Mundial y de la Cámara de Comercio Internacional han adjudicado casi 11.000 millones de dólares a ConocoPhillips y 2500 millones de dólares a Exxon Mobil. Ambas empresas afirman que se les deben más indemnizaciones.

2010-2026: choque, colapso, intervención

La sobreproducción provocó el desplome de los precios mundiales del petróleo en 2014. En ese momento, PDVSA estaba sumida en una crisis de liquidez y se vio obligada a pedir millones de dólares en préstamos al banco central de Venezuela.

En 2017, Estados Unidos, entonces en el primer gobierno de Trump, empezó a imponer sanciones a funcionarios y empresas venezolanas, incluida PDVSA. Las sanciones respondían a lo que las autoridades dijeron que era una creciente represión en el país y a los intentos de consolidar el poder por parte de Nicolás Maduro, quien sucedió a Chávez a su muerte en 2013.

Venezuela pronto se vio inmersa en un colapso económico histórico, marcado por una inflación galopante, hambre generalizada, el fracaso de su sistema de salud y una migración masiva de personas fuera del país.

A principios de la década de 2020, la producción de petróleo en Venezuela alcanzó mínimos históricos, mientras el país sufría cortes de electricidad generalizados.

En 2025, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se incrementaron, ya que el gobierno de Trump inició una escalada militar en el Caribe que algunos funcionarios de su gobierno dijeron que tenía como objetivo expulsar a Maduro del poder.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hará cargo de la transición política en Venezuela (Europa Press)

El 7 de enero de 2026, tras la captura de Maduro, funcionarios del gobierno de Trump esbozaron un plan para asumir efectivamente el control de la venta de petróleo de Venezuela de forma indefinida.

Trump ha dicho que las compañías petroleras estadounidenses iban a “gastar miles de millones de dólares, arreglar las infraestructuras en mal estado” e iban a “empezar a ganar dinero” para Venezuela. Es una propuesta que, según los expertos, no será fácil.

© The New York Times 2025.