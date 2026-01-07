La sufrida economía cubana está ahora en caída libre

Personas cocinan sopa sobre un fuego abierto en La Habana después del fallo de una importante planta eléctrica (Ramón Espinosa/AP/Archivo)

Según todos los indicios, Cuba está atravesando el peor momento económico en los 67 años de historia de su revolución comunista.

Si bien la nación insular ha padecido episodios periódicos de migración masiva, escasez de alimentos y malestar social en décadas pasadas, nunca antes los cubanos han experimentado un colapso tan generalizado de la red de seguridad social de la que los líderes del país, empezando por Fidel Castro, alguna vez se enorgullecían.

“Yo, que nací allí, yo, que vivo allí, y te lo digo: nunca ha estado tan mal como ahora, porque se han juntado muchos factores”, dijo Omar Everleny Pérez, de 64 años, economista en La Habana.

Mientras los funcionarios de la administración Trump se felicitan por una triunfante victoria militar en Venezuela, en la que Nicolás Maduro fue capturado y Estados Unidos reclamó el control del país sudamericano, las miradas ahora se han vuelto hacia Cuba, que disfrutaba de una cálida relación con el presidente encarcelado y que dependía del petróleo que enviaba.

Odalis Reyes, de 56 años, en el balcón de su casa en La Habana Vieja (Michael Adams Lozano/NYT)

Sobre Cuba, Trump dijo el domingo que “está en peligro”, desestimando la necesidad de una acción militar allí, porque dijo que el gobierno probablemente colapsaría por sí solo.

Odalis Reyes puede ver la evidencia de la decadencia de Cuba con sus propios ojos.

Desde la ventana de su pequeña sala de estar, la Sra. Reyes, una costurera de La Habana Vieja, observa una reliquia del pasado obsoleto del país: el casco oxidado de una central eléctrica que una vez proporcionó electricidad a su pobre barrio en las afueras del popular distrito turístico de la capital de Cuba.

Ahora sirve como recordatorio de los constantes apagones.

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel en una manifestación en apoyo a Venezuela en La Habana, el viernes 17 de octubre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa)

“Sí, muchas horas sin electricidad, muchísimas, 14, 15 horas”, dijo la Sra. Reyes, de 56 años. “Ay, eso te aterra, te aterra, porque la comida —y esto es lo más difícil— teme que se eche a perder”.

“Ya ni siquiera sabemos cómo vamos a sobrevivir”, añadió. “Somos como robots humanos, humanoides”.

En los últimos años, los cubanos se quejaban porque las asignaciones mensuales de arroz, frijoles y otros alimentos básicos que recibían de las tarjetas de racionamiento del gobierno solo duraban diez días. Ahora, las tarjetas son prácticamente inútiles porque rara vez hay comida disponible en las tiendas de racionamiento del gobierno.

Para comprar gasolina, hay que usar una aplicación para pedir cita con al menos tres semanas de antelación. Un residente de La Habana, la capital, comentó que se unió a la fila hace tres meses y ahora ocupa el puesto 5052.

La falta de gasolina ha provocado la recogida esporádica de basura, lo que ha provocado brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y el chikunguña. Es casi imposible encontrar medicamentos sin familiares en el extranjero que los envíen.

La Central Eléctrica Otto Parellada se construyó en 1913 y en su momento abasteció gran parte del centro de La Habana. Fue clausurada en 2024 tras repetidos problemas de mantenimiento y contaminación (Michael Adams Lozano/NYT)

Los apagones han agravado una situación ya de por sí sombría, sobre todo en las provincias fuera de la capital, que pueden pasar 20 horas al día sin electricidad.

Está oscuro, la gente está enferma y no tienen medicinas, dijo el economista Pérez.

La situación económica en Cuba siempre ha sido difícil. Fue particularmente terrible durante la época de mediados de la década de 1990, conocida como el “período especial”, que se produjo tras el colapso de la Unión Soviética, que había mantenido a Cuba a flote.

El gobierno cubano ha atribuido constantemente sus dificultades económicas a un embargo comercial estadounidense que, según afirma, limita su capacidad para operar en el mercado mundial y obtener los ingresos que tanto necesita. Las sanciones económicas de las administraciones republicanas, que han excluido alimentos y medicamentos, lo han dificultado aún más, según funcionarios gubernamentales.

“Corregir las distorsiones y reactivar la economía no es un eslogan”, declaró el presidente Miguel Díaz-Canel en un discurso el mes pasado . “Es una batalla concreta por la estabilidad en la vida cotidiana, para que los salarios sean suficientes, para que haya comida en la mesa, para que terminen los apagones, para que se reactive el transporte, para que las escuelas, los hospitales y los servicios básicos funcionen con la calidad que merecemos”.

A finales del tercer trimestre del año pasado, el producto interno bruto del país había caído más de un 4 por ciento, dijo el presidente, la inflación se estaba disparando y las entregas de alimentos racionados no se estaban cumpliendo.

Un residente camina por una calle durante un apagón general en La Habana (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

El señor Díaz-Canel reiteró los objetivos a largo plazo del gobierno: hacer de la producción de alimentos una máxima prioridad y trabajar para que las empresas estatales sean más eficientes.

Los expertos afirman que aún no está claro el impacto que la caída de Maduro tendrá en Cuba, a medida que la administración Trump ejerce un mayor control sobre la industria petrolera estatal venezolana. Durante la presidencia de Hugo Chávez, mantuvo a Cuba a flote con unos 90.000 barriles de petróleo diarios. En el último trimestre de 2025, Cuba recibió solo 35.000.

Los cortes de energía resultantes han afectado a industrias como la producción de níquel, porque las fábricas están cerradas cuando no hay electricidad.

Otra industria crucial, el turismo, también ha sufrido en los últimos años. Antes de la pandemia de COVID-19, cuatro millones de personas visitaban Cuba al año; esa cifra ha tenido dificultades para volver a los dos millones, según los economistas.

En medio de las luchas, algunos pedían más empresa privada.

Emilio Interián Rodríguez, diputado cubano y presidente de una cooperativa agrícola, pronunció un discurso contundente instando a reformas agrícolas y a una mayor iniciativa privada. Hizo esta declaración en el pleno de la Asamblea Nacional, donde la retórica progubernamental es la norma. Aseguró que los empresarios privados estaban haciendo un mejor trabajo que las empresas estatales.

“Gracias a las micro, pequeñas y medianas empresas hoy tenemos más cosas, y gracias a las micro, pequeñas y medianas empresas hoy estamos logrando resultados en muchas cosas que nunca antes habíamos logrado”, expresó.

Los expertos coinciden en que, si bien las políticas estadounidenses han perjudicado a Cuba, la mala planificación y la mala gestión también son responsables de los problemas económicos del país. Los esfuerzos para permitir el funcionamiento de empresas privadas han fracasado debido a las onerosas regulaciones.

Las empresas privadas, conocidas como MiPyMEs, se legalizaron en 2021 y han sido un salvavidas en Cuba, dijeron Pérez y otros residentes.

La basura se acumula en una esquina de La Habana, Cuba (Foto AP/Ramón Espinosa/Archivo)

Algunas tiendas privadas se parecen a las cadenas de supermercados de Estados Unidos, con de todo, desde las marcas Goya hasta el queso crema Philadelphia.

Pero los precios en las tiendas privadas son exorbitantes, sobre todo para quienes ganan salarios en moneda local. Una pensión mensual típica es de 3000 pesos, menos de 7 dólares, mientras que una caja de 30 huevos cuesta 3600 pesos, 8 dólares.

“Hay comida, y mucha, pero los precios son increíbles”, dijo el Sr. Pérez. “Nadie con sueldo, ni siquiera un médico, apenas puede comprar en esas tiendas”.

Aproximadamente un tercio de los cubanos recibe ayuda económica del extranjero, y algunos ganan dólares en el sector privado. Sin embargo, alrededor de un tercio, en particular los jubilados, vive en la pobreza, afirmó el Sr. Pérez.

Las difíciles condiciones de vida ayudaron a estimular protestas masivas espontáneas en 2021, pero una dura represión gubernamental sofocó las manifestaciones.

El colapso financiero de Cuba ha provocado un éxodo extraordinario: alrededor de 2,75 millones de cubanos han abandonado el país desde 2020, según Juan Carlos Albizu-Campos, demógrafo cubano. Si bien la población oficial es de aproximadamente 9,7 millones de personas, Albizu-Campos indicó que 8,25 millones sería una cifra más precisa.

Algunas personas han empezado a cocinar con leña. El país produce un 25% menos de energía que en 2019, afirmó Ricardo Torres, economista cubano y actual investigador de la American University.

La economía de Cuba ha declinado durante tres años consecutivos, dijo. “La economía nacional”, afirmó Torres, “está en caída libre”.

Yoan Nazabal, de 32 años, camarero y taxista en La Habana, dijo que su esposa tuvo una cesárea hace seis meses y se sorprendió al descubrir lo que se esperaba que llevaran al hospital.

“¡Tuvimos que traer nuestro propio catéter al hospital!”, dijo. “Todos hablan de lo bueno que es nuestro sistema médico y de lo gratuito que es, y lo ha sido históricamente. Nuestros médicos son de primera. Pero no tienen recursos para hacer su trabajo”.

