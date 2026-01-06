EE. UU. suaviza su acusación contra Maduro y cuestiona la existencia del 'Cártel de los Soles'

El Departamento de Justicia abandonó la narrativa impulsada durante el gobierno de Trump y reformuló el caso como una red de corrupción estatal, no como un cártel formal de la droga.

El Departamento de Justicia se ha retractado de una afirmación dudosa sobre el presidente Nicolás Maduro que el gobierno de Donald Trump promovió el año pasado para sentar las bases de su destitución en Venezuela: acusarlo de dirigir un cártel de la droga llamado "Cártel de los Soles".

Esa afirmación se remonta a la acusación de Maduro ante un gran jurado en 2020, redactada por el Departamento de Justicia. En julio de 2025, el Departamento del Tesoro copió texto de ella y designó al Cártel de los Soles como organización terrorista. En noviembre, Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional del presidente Trump, ordenó al Departamento de Estado que hiciera lo mismo.

Pero los expertos en temas de delincuencia y narcotráfico de América Latina han dicho que en realidad se trata de un término de argot, inventado por los medios de comunicación venezolanos en la década de 1990, para referirse a funcionarios corrompidos por el dinero de la droga. Y el sábado, después de que el gobierno capturara a Maduro, el Departamento de Justicia publicó una acusación corregida que parecía reconocer tácitamente este punto.

La fiscalía seguía acusando a Maduro de participar en una conspiración de narcotráfico, pero abandonaron la afirmación de que el Cartel de los Soles era una organización real. En su lugar, el escrito de acusación revisado afirma que se refiere a un "sistema clientelar" y a una "cultura de la corrupción" alimentada por el dinero del narcotráfico.

Mientras que el antiguo escrito de acusación se refería 32 veces al Cártel de los Soles y describía a Maduro como su líder, el nuevo escrito lo menciona dos veces y afirma que él, al igual que su predecesor, el presidente Hugo Chávez, participó en este sistema de patrocinio, lo perpetuó y lo protegió.

Las ganancias del narcotráfico y la protección de los socios del narcotráfico "fluyen hacia funcionarios corruptos de índole civil, militar y de inteligencia de rangos inferiores, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba --a quienes se les denomina Cartel de los Soles, en referencia a la insignia del sol colocada en los uniformes de los militares venezolanos de alto rango--", decía la nueva acta de acusación.

El retroceso pone aún más en tela de juicio la legitimidad de la designación por parte del gobierno de Trump del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera el año pasado. Los portavoces de la Casa Blanca y de los Departamentos de Justicia, Estado y Tesoro no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del Grupo Internacional de Crisis, dijo que la descripción del Cártel de los Soles en la nueva acta de acusación era "exactamente fiel a la realidad", a diferencia de la versión de 2020.

"Creo que el nuevo escrito de acusación es correcto, pero las designaciones siguen estando lejos de la realidad", dijo. "Las designaciones no tienen que probarse ante un tribunal, y esa es la diferencia. Está claro que sabían que no podían probarlo ante un tribunal".

Aun así, Rubio volvió a referirse al Cártel de los Soles como un cártel real en una entrevista en el programa Meet the Press de la NBC el domingo, un día después de que se desvelara el acta de acusación revisada.

"Seguiremos reservándonos el derecho a atacar a los barcos que traen drogas a Estados Unidos, operados por organizaciones criminales transnacionales, incluido el Cártel de los Soles", dijo. "Por supuesto, su líder, el líder de ese cártel, está ahora bajo custodia estadounidense y se enfrenta a la justicia estadounidense, en el Distrito Sur de Nueva York. Y ese es Nicolás Maduro".

La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, que elabora anualmente la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y que detalla las principales organizaciones de traficantes, nunca ha mencionado al Cartel de los Soles. Tampoco lo ha hecho el Informe Mundial sobre las Drogas, que hace cada año la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Sin embargo, el auto de procesamiento de 2020, en el que se exponía un extenso relato sobre una conspiración de un año de duración, describía al Cártel de los Soles como una organización de narcotraficantes dirigida por Maduro. Decía que el grupo llevó a cabo acciones como suministrar armas a las FARC, un grupo rebelde marxista de Colombia que ha financiado sus actividades militantes con el tráfico de drogas, e intentar "inundar" Estados Unidos de cocaína "como arma".

La redacción del acta de acusación de 2020 fue supervisada por Emil Bove III, entonces fiscal de la unidad de terrorismo y narcóticos internacionales de Nueva York. Bove dirigió el Departamento de Justicia durante los primeros meses del segundo gobierno de Trump y tuvo un mandato turbulento, que incluyó el despido de decenas de funcionarios y la orden de desestimar los cargos de soborno contra Eric Adams, entonces alcalde de Nueva York. Más tarde, Trump nombró a Bove para un puesto vitalicio en un tribunal federal de apelaciones.

Aunque los expertos en temas de delincuencia y narcóticos latinoamericanos elogiaron la corrección sobre el Cartel de los Soles, algunos también criticaron otros aspectos del acta de acusación revisada.

Por ejemplo, la acusación añadía como acusado --y supuesto conspirador junto a Maduro-- al jefe de una banda carcelaria venezolana llamada Tren de Aragua. La conexión descrita en el escrito de acusación es débil: solo dice que el jefe de la banda, en llamadas telefónicas en 2019 con alguien que creía que era un funcionario venezolano, ofreció servicios de escolta para proteger los cargamentos de droga que pasaban por Venezuela.

El año pasado, Trump declaró que Maduro dirigía las actividades del Tren de Aragua, aunque la comunidad de inteligencia estadounidense cree lo contrario.

Jeremy McDermott, cofundador de InSight Crime, un laboratorio de ideas sobre delincuencia y seguridad en América Latina, dijo que la inclusión del líder de Tren de Aragua como coconspirador acusado junto con Maduro en una conspiración de narcotráfico "refleja la retórica del presidente Trump", pero era engañosa. Señaló que el análisis de su grupo de expertos sobre el Tren de Aragua afirma que la banda no es propietaria de grandes cargamentos de cocaína.

Charlie Savage escribe sobre la seguridad nacional y las políticas legales para el Times.