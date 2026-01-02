Rusia pide a EE. UU. que detenga la persecución de un petrolero en fuga

El barco, que navegaba hacia Venezuela para recoger petróleo, ha reclamado protección rusa, aunque las autoridades estadounidenses afirman que se trata de un buque apátrida.

El gobierno de Rusia ha hecho una petición diplomática formal para que Estados Unidos detenga su persecución de un buque petrolero que navegaba hacia Venezuela y que ahora huye de la Guardia Costera en el océano Atlántico, según dos personas con conocimiento del asunto.

La solicitud fue entregada a última hora de Nochevieja al Departamento de Estado, según estas personas, quienes hablaron sobre el mensaje diplomático bajo condición de anonimato. También se envió al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo una de ellas.

La disputa sobre el petrolero se produce mientras el presidente Donald Trump intenta negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y se ha quejado repetidamente de su incapacidad para poner fin a la guerra. A principios de esta semana, Trump recibió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Mar-a-Lago, su club privado y residencia en Florida, y ambos líderes expresaron su optimismo sobre la posibilidad de poner fin a la guerra, aunque parecieron hacer pocos progresos en las espinosas cuestiones de las garantías de seguridad y los intercambios de territorio.

La petición de Rusia de que Estados Unidos deje de perseguir al buque podría añadir una nueva arista a las negociaciones y agudizar las tensiones que hay entre las dos naciones en torno a Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses llevan casi dos semanas rastreando al petrolero, conocido como Bella 1. El buque, que inició su viaje en Irán, se dirigía a Venezuela para recoger petróleo cuando las fuerzas estadounidenses intentaron detenerlo y abordarlo en el mar Caribe. Las autoridades estadounidenses afirmaron que el buque no enarbolaba una bandera nacional válida, lo que lo convertía en un buque apátrida susceptible de abordaje en virtud del derecho internacional, y dijeron que poseían una orden de incautación. Pero la tripulación del Bella 1 se negó a obedecer y volvió a navegar hacia el Atlántico.

En los días transcurridos desde entonces, el barco ha intentado reclamar la protección de Rusia; su tripulación pintó una bandera rusa en el costado y llamó por radio a la Guardia Costera estadounidense para decir que navegaban bajo autoridad rusa. El Bella 1 apareció recientemente en el registro oficial de buques de Rusia, con un nuevo nombre, Marinera, y con puerto base en Sochi, en el mar Negro.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios al respecto. Pero un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto policial en curso dijo que el gobierno de Trump aún consideraba al petrolero "apátrida" porque enarbolaba una bandera falsa cuando la Guardia Costera se aproximó por primera vez a él. El Departamento de Estado y la embajada rusa en Washington no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Aunque conseguir la protección rusa puede ser una apuesta arriesgada para el Bella 1 según el derecho internacional, la intervención diplomática de Rusia podría complicar el intento de apoderarse del petrolero, lo que se deriva del continuo conflicto de Estados Unidos con Venezuela.

David Tannenbaum, antiguo responsable de cumplimiento de sanciones del Departamento del Tesoro, dijo a principios de esta semana que "no estaba claro" si la concesión por parte de Rusia de un "registro de bandera de un día para otro" al buque resultaría válida.

Trump ha instituido un cuasi bloqueo sobre algunos buques que transportan petróleo desde Venezuela, en su intento de presionar al gobierno de Nicolás Maduro. La exportación de petróleo, principalmente a China, ha mantenido a flote la economía de Venezuela. Hasta ahora, Estados Unidos ha abordado y tomado posesión de otros dos petroleros en el Caribe. Funcionarios estadounidenses han dicho que planean apoderarse de más barcos.

Maduro ha ordenado a la Armada venezolana que acompañe a algunos petroleros que salen de su país y ha considerado la posibilidad de enviar tropas a bordo, lo que podría aumentar las posibilidades de un enfrentamiento armado con las fuerzas estadounidenses en alta mar.

La semana pasada, en una llamada entre los ministros de Asuntos Exteriores de Venezuela y Rusia, Rusia "reafirmó su total apoyo y solidaridad con los dirigentes y el pueblo de Venezuela", según un resumen de la llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Nicholas Nehamas es corresponsal en Washington para el Times, y se centra en el gobierno de Trump y sus esfuerzos para transformar el gobierno federal.

Edward Wong cubre los asuntos globales, las políticas internacionales estadounidenses y el Departamento de Estado para el Times.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Trump y su gobierno.