EE. UU. ataca en el Pacífico oriental a 3 embarcaciones y mata a 8 personas

Con estos ataques, el número de muertos desde que el gobierno de Trump inició los ataques contra presuntos narcotraficantes asciende al menos a 95.

El ejército estadounidense atacó el lunes tres embarcaciones que sospechaba que transportaban drogas en el Pacífico oriental, matando a ocho personas, anunció el Comando Sur de Estados Unidos.

Los ataques, que según el ejército se llevaron a cabo en aguas internacionales contra lo que consideraba "organizaciones terroristas designadas", elevaron el número de muertos al menos a 95 desde que comenzó la polémica campaña militar del gobierno de Donald Trump contra este tipo de embarcaciones en septiembre. Los ataques, que también se han llevado a cabo en el mar Caribe, han provocado la indignación de expertos jurídicos y de algunos miembros del Congreso, quienes afirman que matar civiles desarmados infringe las leyes de la guerra.

El ejército dijo que los ocho muertos del lunes eran todos varones y comprendían a tres personas en dos de los barcos y a dos en la embarcación restante. Las tres ofensivas elevaron a 25 el número de ataques contra embarcaciones. Fue uno de los días más mortíferos de la campaña militar.

El gobierno de Trump ha reforzado rápidamente sus fuerzas en la región circundante a Venezuela, ya que sostiene que en ese lugar hay embarcaciones que introducen drogas y delincuentes en Estados Unidos. El Comando Sur dijo que todos los barcos atacados el lunes viajaban por una ruta conocida de narcotráfico.

La gestión no ha dado muestras de detener los ataques, a pesar de que han sido objeto de un intenso escrutinio en el Congreso, incluso por parte de algunos republicanos. Organizaciones jurídicas han solicitado la publicación de un memorando secreto del gobierno que ofrece una justificación formal de los ataques.

Los demócratas han presionado para que se haga público el video clasificado de la primera operación del ejército estadounidense contra una embarcación en el Caribe a principios de septiembre. Aquella operación provocó un gran revuelo, en parte por el ataque de seguimiento, en el cual murieron dos sobrevivientes y que algunos críticos calificaron de crimen de guerra.

Los tres nuevos ataques se produjeron pocos días después de que el almirante que dirigía el Comando Sur, Alvin Holsey, se retirara abruptamente. No estaba del todo claro el motivo de su salida. Pero un funcionario y un exfuncionario de Estados Unidos, así como un funcionario del Congreso, todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato para discutir cuestiones de personal, dijeron que Holsey había planteado su preocupación por los ataques al principio de la misión.

