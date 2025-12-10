Tras la amenaza de Trump de imponer aranceles, México busca un acuerdo sobre el agua

El presidente de EE. UU. amenazó con imponer aranceles a las importaciones mexicanas por una disputa sobre el agua. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca negociar un acuerdo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adoptó el martes un tono conciliador en respuesta a las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles adicionales a causa de una larga disputa binacional en torno al agua.

Trump dijo el lunes que impondría un arancel adicional del 5 por ciento a las importaciones de México si el gobierno de Sheinbaum no liberaba 200.000 acres-pies de agua, o unos 65.000 millones de galones, a Estados Unidos para finales de año. Dijo que México debía más de 260.000 millones de galones en virtud de un tratado de 1944 que media en la distribución del agua de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana.

Sheinbaum dijo a los periodistas el martes que encontraría una solución "que no ponga en riesgo evidentemente a la población y a la producción agrícola en México, pero que también podamos ayudar a los Estados Unidos".

Añadió que era imposible entregar de inmediato el agua solicitada por Trump debido a limitaciones físicas, entre ellas el tamaño de la tubería que lleva el agua al río Bravo.

"No es un asunto de mala voluntad de México", dijo Sheinbaum.

El tratado de 1944 establece que en caso de sequía extraordinaria, como la que México experimentó en 2023 y 2024, el volumen de agua pendiente puede entregarse en el ciclo quinquenal siguiente, que comienza el próximo año. Este año, las lluvias abundantes permitieron a México entregar más agua de la requerida, pero el país sigue retrasado en los requerimentos establecidos por el tratado.

Funcionarios estadounidenses y mexicanos se reunieron el martes por la tarde para tratar el asunto. Participaron Brooke Rollins, secretaria de Agricultura estadounidense, y Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores en funciones de México, en la que fue la quinta reunión de este tipo sobre el tema en lo que va de año, según autoridades mexicanas.

En abril, Trump también amenazó con aumentar los aranceles por este asunto. Sheinbaum respondió transfiriendo parte de las reservas de agua de México y accediendo a proporcionar un mayor flujo de agua hasta octubre. Trump no impuso los aranceles.

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía del Times en Ciudad de México y lidera la cobertura sobre México, Centroamérica y el Caribe.