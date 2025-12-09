Por qué Rusia está usando México para espiar a Estados Unidos

Turistas en la playa de Cancún, México, en noviembre. Los funcionarios estadounidenses temen que entre los vacacionistas haya espías que trabajan para Moscú. Crédito: Marian Carrasquero para The New York Times

Cuando Estados Unidos y sus aliados expulsaron a decenas de diplomáticos y espías rusos en los últimos años por la invasión a Ucrania y un envenenamiento en el Reino Unido, dejaron a algunos de los agentes de inteligencia más experimentados de Rusia sin ningún lugar adonde ir.

En los países europeos y en Estados Unidos, donde las agencias de espionaje y los sistemas de vigilancia eran sólidos, había demasiados ojos sobre ellos.

Pero México brindó una oportunidad ideal.

Funcionarios estadounidenses afirman que muchos de esos experimentados espías rusos fueron trasladados a México para aprovechar la cercanía del país a Estados Unidos.

Algunos funcionarios de alto rango del gobierno de Joe Biden les expresaron sus preocupaciones a las autoridades mexicanas sobre los esfuerzos de espionaje de Rusia en el país, solo para que sus advertencias cayeran en saco roto, según le dijeron a The New York Times funcionarios y exfuncionarios. La CIA incluso llegó a compilar una lista de más de una veintena de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos, pero el gobierno mexicano se rehusó a sacarlos del país, dijeron cinco funcionarios y exfuncionarios estadounidenses.

Funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos le dijeron al Times que el gobierno mexicano repetidamente frustró los esfuerzos de acabar con las actividades de espionaje ruso en el país.

Bañistas en Cancún, México. Millones de estadounidenses visitan las playas de México como turistas cada año. Crédito: Marian Carrasquero para The New York Times.

La cercanía de México a EE. UU. y su enorme industria turística es útil para los espías rusos

Millones de turistas estadounidenses viajan a México cada año. Las autoridades estadounidenses temen que entre esos vacacionistas estén espías que trabajan para Moscú, a los que Rusia envía en avión desde Estados Unidos para intercambiar información de inteligencia que han reunido o para emitir órdenes para operaciones futuras.

Debido a que los organismos de inteligencia mexicanos están concentrados en las amenazas nacionales, como los cárteles de la droga, los funcionarios estadounidenses dicen que los servicios rusos de inteligencia pueden actuar con impunidad en el país.

“Si vas a manejar y reclutar espías, la cercanía es clave y eso es lo que México ofrece”, dijo Duyane Norman, quien fue jefe de operaciones de la CIA en Latinoamérica hasta 2019, cuando se jubiló. “Rusia puede actuar con mayor impunidad en México. No hay tantos ojos en ellos como en EE. UU. o Canadá”.

Afuera de la Embajada de Rusia en la Ciudad de México. La embajada afirmó que las misiones diplomáticas rusas eran "con frecuencia blanco de acusaciones infundadas de espionaje". Crédito... Marian Carrasquero para The New York Times

Tradicionalmente Rusia ha usado a México como base de espionaje, pero ha intensificado esos esfuerzos en años recientes

Durante la Guerra Fría, México fue llamado la “Viena de América Latina”, un lugar donde los servicios rusos de inteligencia trabajaban para obtener los secretos de Washington.

La conexión Rusia-México se remonta también a antes de la Guerra Fría: unos asesinos enviados por Iósif Stalin mataron al político soviético León Trotsky mientras este se refugiaba en Ciudad de México, donde se había hecho íntimo amigo de Frida Kahlo y Diego Rivera.

Pero desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, los esfuerzos de espionaje del Kremlin se han intensificado. Rusia necesita más información sobre cómo Estados Unidos apoya a Ucrania en la guerra y otros datos valiosos que podrían utilizarse para socavar a Washington en el ámbito nacional e internacional, afirman funcionarios estadounidenses.

La Embajada de Rusia en la Ciudad de México es una de las más grandes de Moscú en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares. Crédito...

El alcance de los esfuerzos de espionaje de Rusia en el país latinoamericano ha crecido tanto que la embajada estadounidense en Ciudad de México acaba de nombrar en agosto a su primer “observador de Rusia” oficial. El cargo vigilará las actividades rusas en México, dijeron funcionarios estadounidenses.

El gobierno mexicano está actualmente dirigido por el partido Morena, integrado por muchos miembros de izquierda, que, a decir de los críticos, albergan inclinaciones a favor de Rusia y una profunda desconfianza hacia Estados Unidos. Eso, dicen los funcionarios estadounidenses, podría ser una de las muchas razones por las cuales el gobierno mexicano no está dispuesto a expulsar a los espías rusos que la CIA ha identificado.

Morena declinó hacer comentarios.

Los funcionarios mexicanos desestimaron las preocupaciones de Estados Unidos por considerarlas paranoia

Cuando los funcionarios de Estados Unidos intentaron darle seguimiento a una lista de espías rusos que el país había enviado, los funcionarios mexicanos les dijeron que nunca la habían recibido. El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su secretario de Relaciones Exteriores también desestimaron a algunos de los funcionarios de mayor rango del gobierno de Biden cuando expresaron sus preocupaciones, según los funcionarios de Estados Unidos.

Turistas en un resort de Cancún, México. Funcionarios estadounidenses afirman que los destinos turísticos populares ofrecen a agentes rusos cobertura para realizar operaciones de espionaje. Crédito: Marian Carrasquero para The New York Times.

“El gobierno mexicano sí ayudó pero pudieron haber hecho mucho más”, dijo Juan Gonzalez, director de asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional durante el mandato de Biden. “Les dimos nombres de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos en la embajada de Ciudad de México. Eran espías experimentados que habían estado en operativos sofisticados por toda Europa”.

