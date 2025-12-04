¿Quién asumirá la responsabilidad de los ataques de EE. UU. a embarcaciones en aguas internacionales?

Los detalles detrás de la planificación de la ofensiva del 2 de septiembre levantarían dudas sobre el rol que jugaron un almirante y el secretario de Defensa.

Antes de que el gobierno de Trump comenzara a atacar a personas sospechosas de contrabando de drogas en el mar, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó planes de contingencia sobre qué hacer si un ataque inicial dejaba sobrevivientes, según múltiples funcionarios estadounidenses.

El ejército intentaría rescatar a los sobrevivientes que parecieran indefensos, náufragos y en una posición fuera de lo que el gobierno consideraba combate. Pero volvería a intentar matarlos si realizaban lo que Estados Unidos consideraba una acción hostil, como comunicarse con presuntos miembros de un cártel, dijeron los funcionarios.

Cuando se disipó el humo del primer ataque el 2 de septiembre, hubo dos supervivientes y uno de ellos pidió ayuda por radio, dijeron los oficiales estadounidenses. El almirante Frank M. Bradley, quien dirigió la operación, ordenó un ataque de seguimiento y ambos murieron.

Los planes de contingencia del ejército han adquirido un nuevo significado. Bradley y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, tienen previsto acudir el jueves al Capitolio para responder a preguntas sobre el ataque, en medio del revuelo causado por el asesinato de los sobrevivientes.

Los hombres planean presentar una defensa enérgica, dijeron las autoridades, de lo que afirmarán fue un ataque de seguimiento legal contra los sobrevivientes. Ese momento es solo una pequeña parte de la campaña de Trump, legalmente cuestionada, de matar a personas sospechosas de contrabando de drogas en el mar como si fueran combatientes de guerra, pero ahora es objeto de un intenso escrutinio por parte del Congreso.

Los detalles de la planificación de contingencia podrían suscitar más preguntas sobre quién fue el responsable del segundo ataque: el comandante que lo ordenó o el secretario de Defensa que aprobó la operación en general. Muchos críticos, incluidos algunos legisladores, han dicho que el ataque de seguimiento podría ser un crimen de guerra.

Los defensores tanto de Hegseth como del almirante Bradley dijeron que, una vez que los legisladores sepan más sobre los escenarios de planificación y las circunstancias del segundo ataque, quedarán exonerados.

El presidente Trump ofreció el miércoles su apoyo a ambos hombres. El Pentágono no respondió a la solicitud de comentarios sobre la planificación militar.

Siguiendo órdenes de Trump y Hegseth, el ejército estadounidense ha atacado 21 embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, matando a 83 personas, como parte de una política legalmente cuestionada de ejecutar sumariamente a personas sospechosas de contrabando de drogas como si fueran combatientes de guerra.

Las supuestas comunicaciones por radio de los primeros sobrevivientes --incluidas las grabaciones de las interceptaciones que pueda tener Estados Unidos-- podrían no ser los únicos mensajes que los legisladores pretendan examinar como pruebas simultáneas de lo ocurrido.

Varios funcionarios estadounidenses dijeron a The New York Times que los militares habían utilizado un sistema de mensajes de texto escritos conocido como "Strike Bridge" para comunicarse, tanto durante la planificación de los escenarios previos al ataque como durante la propia operación. Los mensajes escritos, dijeron, incluían comunicaciones entre el almirante Bradley y los operadores del SEAL Team 6 que pilotaban el dron.

Strike Bridge guarda automáticamente esos mensajes, dijeron los funcionarios. Varios funcionarios del Congreso dijeron que los legisladores habían pedido revisar los registros relacionados con la operación, junto con documentación escrita como la "orden de ejecución" de Hegseth y las reglas de enfrentamiento. No está claro si el Pentágono los entregará.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el ejército también sopesaba si podría mostrar a los legisladores el video completo y sin editar del enfrentamiento con el barco del 2 de septiembre. Los funcionarios del Congreso dijeron que los legisladores necesitaban ver la grabación de video completa para llevar a cabo una supervisión adecuada.

Trump dijo el miércoles que divulgaría cualquier video que el gobierno tuviera del ataque del 2 de septiembre.

Según los planes que Hegseth había aprobado, Bradley interpretó que las supuestas comunicaciones entre los sobrevivientes iniciales y sus compañeros significaban que los sobrevivientes seguían en combate, en vez de personas a la deriva e indefensas a las que sería un crimen de guerra atacar.

El manual de leyes de guerra del Pentágono dice que "para ser consideradas 'náufragos', las personas deben necesitar asistencia y cuidados, y deben abstenerse de cualquier acto hostil". Un manual de comandantes navales de Estados Unidos dice que los combatientes "solo se consideran náufragos si han cesado toda actividad de combate activo".

La defensa del Pentágono de sus acciones se basa en gran medida en la premisa de que hubo un "combate" en primer lugar. Al defender la campaña de asesinatos sumarios en el mar como legal, el gobierno se basa en la controvertida determinación de Trump de que Estados Unidos está en un conflicto armado formal con los cárteles de droga y que las personas sospechosas de traficar con narcóticos son "combatientes" para ellos.

Un memorando aún secreto de la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Justicia acepta las afirmaciones de Trump sobre la naturaleza de los cárteles de la droga y que existe un conflicto armado. Basándose en esa premisa, concluye que los ataques a las embarcaciones son legales.

Una de sus principales conclusiones, según las personas que lo han leído, es que los cargamentos sospechosos de droga a bordo de las embarcaciones son objetivos militares lícitos porque, de lo contrario, los cárteles podrían venderlos y utilizar las ganancias para comprar equipo militar para mantener sus supuestos esfuerzos bélicos.

El énfasis del Pentágono en las supuestas comunicaciones por radio parece basarse en esa lógica. La idea parece ser que, sin un segundo ataque, otra embarcación podría haber venido a recuperar no solo a los sobrevivientes sino también cualquier parte del supuesto cargamento de cocaína que la primera explosión no quemó, por lo que pedir ayuda fue un acto hostil.

Una amplia gama de expertos jurídicos rechazan la legitimidad de la afirmación de Trump de que se trata de un conflicto armado. Afirman que no hay conflicto armado, que las tripulaciones de las embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas son civiles, no combatientes, y que Trump y Hegseth han dado órdenes ilegales de cometer asesinatos.

El segundo bombardeo en el ataque del 2 de septiembre parece haber atraído interés bipartidista, en parte porque los republicanos pueden criticarlo sin cuestionar directamente a Trump. Ello se debe a que, aún si se acepta la afirmación de Trump de que se trata de un conflicto armado, matar a enemigos a la deriva es un crimen de guerra.

Hegseth emitió las órdenes generales que autorizaban a los militares a hundir las embarcaciones, destruir las drogas y matar a las personas a bordo. Esas órdenes, elaboradas antes del primer ataque, se han mantenido prácticamente sin cambios durante toda la campaña, dijeron los oficiales. Bradley y sus subordinados desarrollaron los planes y escenarios específicos de la operación basándose en la orden general emitida por Hegseth.

Hegseth revisó esos planes y dio su aprobación para el ataque específico del 2 de septiembre basado en ellos, pero entregó la dirección de la operación a Bradley.

Funcionarios estadounidenses dijeron que Hegseth apoyaba plenamente las acciones del almirante Bradley y creía que seguían los planes que él había presentado al secretario y a otros altos funcionarios del Pentágono.

Tanto Hegseth como el general Caine estaban observando un video en directo de los ataques, dijeron los funcionarios. Hegseth dijo el martes que no "se quedó" para ver si había sobrevivientes ni para el segundo ataque que los mató.

Dave Philipps colaboró con reportería.

Helene Cooper es corresponsal del Pentágono para el Times. Antes fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal en la Casa Blanca.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

Charlie Savage escribe sobre la seguridad nacional y las políticas legales para el Times.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas.

Dave Philipps colaboró con reportería.