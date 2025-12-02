Hegseth ordenó un ataque letal pero no el ataque secundario a náufragos, según funcionarios

La insinuación de que Pete Hegseth diera la orden de atacar a los sobrevivientes de los naufragios ha sido controversial porque, aparentemente, ello constituiría un crimen de guerra.

El gobierno de Donald Trump defendió el lunes la legalidad del ataque del 2 de septiembre contra una embarcación en el mar Caribe, mientras crecían los llamamientos en el Congreso para que se investigara si un ataque de seguimiento con misiles que mató a sobrevivientes equivalía a un crimen.

El ataque letal fue el primero de la campaña de Trump, cuestionada desde el punto de vista legal, de matar a personas sospechosas de contrabando de drogas en el mar como si fueran combatientes de guerra. En los últimos días ha comenzado a ser objeto de un intenso escrutinio bipartidista, en medio de preguntas sobre la decisión de matar a los primeros sobrevivientes y sobre qué órdenes dio el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El lunes, en la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la secretaria de prensa, leyó una declaración que decía que Hegseth había autorizado al comandante de Operaciones Especiales que lideraba el ataque, el almirante Frank Bradley, "a llevar a cabo estos ataques cinéticos".

Leavitt dijo que Bradley había "trabajado bien dentro de su autoridad y de la ley que dirigía el enfrentamiento para garantizar la destrucción de la embarcación y la eliminación de la amenaza para los Estados Unidos de América".

Según cinco funcionarios estadounidenses, que hablaron por separado y bajo condición de anonimato para hablar de un asunto delicado que se está investigando, Hegseth, antes del ataque del 2 de septiembre, ordenó un ataque que matara a las personas a bordo del barco y destruyera la embarcación y su supuesto cargamento de drogas.

Pero, según dijeron todos los funcionarios, la directiva de Hegseth no se refería específicamente a lo que debía ocurrir si un primer misil no cumplía plenamente con todas esas cosas. Y, dijeron los funcionarios, su orden no fue una respuesta a las imágenes de vigilancia que mostraban que al menos dos personas del barco sobrevivieron a la primera explosión.

Bradley ordenó el ataque inicial con misiles y luego varios ataques de seguimiento que mataron a los sobrevivientes iniciales y hundieron la embarcación inutilizada. Mientras se desarrollaba esa operación, dijeron, Hegseth no le dio órdenes adicionales.

Los funcionarios aclararon la secuencia de los hechos en medio del revuelo político y jurídico que ha seguido a un informe publicado la semana pasada en The Washington Post. En él se decía que Bradley ordenó el segundo ataque para cumplir una directiva de Hegseth de matar a todos. La reacción ha incluido preguntas sobre si Hegseth ordenó específicamente una ejecución de marineros náufragos en violación de las leyes de la guerra.

En declaraciones a los periodistas el domingo por la noche, Trump dijo que Hegseth había negado haber ordenado un segundo ataque para matar a dos personas heridas pero aún vivas tras el primero, y agregó: "Pete dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres".

Trump también trató de distanciarse del ataque de seguimiento, diciendo que "no habría querido eso, no un segundo ataque", aunque afirmó que el primero estuvo "bien". Defendió su política más amplia de que el ejército utilice fuerza letal contra personas sospechosas de contrabando de drogas. Desde el ataque del 2 de septiembre, su gobierno ha dicho que ha llevado a cabo 21 ataques de este tipo en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, en los que han muerto 83 personas.

Hegseth calificó la información del Post de "inventada" e "incendiaria". "Como hemos dicho desde el principio, y en todas las declaraciones, estos ataques altamente eficaces tienen la intención específica de ser 'ataques letales, cinéticos'", escribió en redes sociales.

El lunes, el senador Roger Wicker, republicano por Mississippi y presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas, dijo que había hablado con Hegseth y con el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, sobre los ataques y que su comisión llevaría a cabo una investigación del Congreso sobre el asunto.

El secretario de Defensa también habló con Mike Rogers, representante por Alabama y presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, según un funcionario estadounidense.

En entrevistas concedidas el lunes, dos funcionarios estadounidenses --ambos partidarios de los ataques del gobierno a las embarcaciones-- describieron una reunión previa al ataque en la que Hegseth había informado a los mandos de las Fuerzas de Operaciones Especiales sobre su orden de atacar la embarcación con fuerza letal.

Esa orden escrita, dijeron, no abordaba lo que debía ocurrir si la gente sobrevivía al primer ataque.

Varias personas familiarizadas con las gestiones del Congreso dijeron que los legisladores habían pedido ver una copia de la orden de ejecución y que el gobierno se negó a entregarla.

Los dos funcionarios también dijeron que Hegseth no dio en la reunión ninguna directiva verbal que fuera más allá de la orden escrita. El artículo del Post no proporcionaba contexto sobre el momento en que Hegseth dio lo que sus fuentes describieron como una orden verbal de matar a todos.

Los dos funcionarios cuestionaron que las personas sobrevivientes fueran el objetivo previsto por el almirante Bradley en el segundo ataque, en contraposición a las supuestas drogas y la embarcación inutilizada. Argumentaron que la supuesta carga seguía siendo una amenaza y un objetivo militar lícito, ya que otra embarcación asociada a un cártel podría haber venido a recuperarla.

Uno de los funcionarios dijo que el ejército estadounidense interceptó comunicaciones por radio de uno de los sobrevivientes con quienes, según el oficial, eran narcotraficantes. De ser así, los miembros del Congreso podrían solicitar dichas comunicaciones como parte de su investigación de supervisión.

La insinuación de que Hegseth, el almirante Bradley o ambos atacaron a los sobrevivientes de los naufragios ha sido controversial porque, aparentemente, eso sería un crimen de guerra, incluso si se acepta el controvertido argumento del gobierno de Trump de por qué sus ataques a embarcaciones han sido legales.

En general, un ejército no puede atacar deliberadamente a civiles, ni siquiera a presuntos delincuentes, que no supongan una amenaza inminente. Sin embargo, el gobierno ha argumentado que los ataques son legales porque Trump ha "determinado" que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado formal con los cárteles de la droga, aunque el Congreso no haya declarado tal guerra.

Trump también ha "determinado" que las tripulaciones de los barcos son "combatientes". Un memorando aún secreto de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia acepta las determinaciones de Trump, según personas que lo han leído, y añade que concluye que los cargamentos sospechosos de drogas son objetivos militares lícitos para impedir que los cárteles los utilicen para financiar sus esfuerzos bélicos.

Una amplia gama de expertos jurídicos rechaza ese análisis. Pero incluso si se tratara de un conflicto armado, es un crimen de guerra matar a enemigos que están fuera de combate. Esa categoría incluye a los combatientes enemigos que se han rendido o están indefensos y no suponen ninguna amenaza.

"Los miembros de las fuerzas armadas deben negarse a cumplir órdenes claramente ilegales de cometer violaciones del derecho de guerra", dice el manual del Pentágono sobre el derecho de guerra, y añade: "Por ejemplo, las órdenes de disparar contra los náufragos serían claramente ilegales".

También dice que está "prohibido dirigir las hostilidades sobre la base de que no habrá sobrevivientes, o amenazar al adversario con la denegación de clemencia", lo que significa negarse a perdonar la vida a un enemigo que se ha rendido o es incapaz de luchar.

Geoffrey Corn, quien fue asesor principal del ejército para cuestiones de derecho de guerra, dijo que creía que todo el ataque era ilegal, porque rechaza el argumento del gobierno de que la situación puede tratarse legítimamente como un conflicto armado.

Pero incluso si lo fuera, dijo, una orden específica de acabar con los náufragos sobrevivientes --creyera o no el almirante Bradley que estaba cumpliendo las instrucciones de Hegseth-- sería inequívocamente criminal.

Sin embargo, dijo, si la orden del almirante Bradley era, en cambio, acabar de destruir el barco, aunque hubiera gente aferrada a él, eso sería más complicado.

En un conflicto armado naval real, dijo, es lícito disparar contra un buque de guerra enemigo parcialmente inutilizado que sigue maniobrando o disparando sus cañones, aunque haya marineros heridos a bordo o náufragos aferrados a él. Pero si un buque de guerra señala que está fuera de combate dejando de disparar y bajando sus colores, dijo, entonces pasa a ser ilegal seguir disparando contra él.

El problema de todo esto, dijo, es que la lancha rápida no era un buque de guerra que tuviera armas que dejar de disparar ni colores que arriar.

"Ésta es la consecuencia de tratar como conflicto armado algo que en realidad no lo es", dijo. La lancha rápida no podía señalar que estaba fuera de combate porque "para empezar, no estaba combatiendo en realidad".

El profesor Corn, quien ahora enseña derecho militar en la Universidad Tecnológica de Texas, dijo que, mientras los legisladores buscan respuestas, podrían investigar si el misil utilizado en el segundo ataque estaba configurado como un dispositivo antipersonal --diseñado para producir mucha metralla-- o si, por el contrario, estaba configurado para causar el máximo daño a un objeto grande.

Robert Jimison colaboró con reportería.

Charlie Savage escribe sobre la seguridad nacional y las políticas legales para el Times.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas reportando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos.

John Ismay es un periodista que cubre el Pentágono para el Times. Sirvió como oficial de desactivación de artefactos explosivos en la Marina estadounidense.

Robert Jimison colaboró con reportería.