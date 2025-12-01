Después del huracán, Jamaica espera el retorno de los turistas

Nueve días después de que el huracán Melissa arrasara el oeste de Jamaica, Kellanie Kerr seguía a oscuras en la sofocante tienda de recuerdos de Negril donde trabaja, agitando un abanico ante su único cliente.

Intentó "adivinar" hasta qué punto Negril, una ciudad costera en el extremo occidental de Jamaica, depende del turismo.

"¿En una escala del uno al diez? Diez", dijo. "O quizá 100, porque es lo que usamos aquí para sobrevivir".

Kerr es una de los más de medio millón de jamaiquinos cuyos empleos dependen directa o indirectamente del turismo en el país caribeño, que en octubre fue azotado por su primer huracán de categoría 5.

La tormenta causó la muerte de al menos a 45 personas, dañó unos 150.000 edificios y viviendas y paralizó el sector turístico, del que depende casi un tercio de la economía del país insular.

Con decenas de hoteles destrozados por los vientos extraordinariamente feroces y los diluvios de agua de la tormenta, las autoridades jamaiquinas se apresuran a reabrir decenas de miles de habitaciones de hotel a tiempo para la crucial temporada de viajes de invierno. Las autoridades turísticas anunciaron que el país volvería a recibir visitantes el 15 de diciembre, fecha que el gobierno considera el inicio de la temporada, un objetivo ambicioso que muchos hoteles dijeron que no cumplirían.

Algunos hoteles aún no tienen electricidad ni agua. Otros estaban demasiado dañados para reabrir.

Aun así, alrededor del 70 por ciento de las 35.000 habitaciones de hotel del país reabrirán en cuestión de semanas, según el Ministerio de Turismo. Los funcionarios de turismo jamaiquinos y los operadores hoteleros están insistiendo desesperadamente en el mensaje: "Si quieres apoyarnos, visítanos". Ese punto es crítico para todos, desde los vendedores ambulantes hasta los taxistas y los propietarios de complejos turísticos de lujo.

Mientras los jamaiquinos de las zonas más afectadas limpian los escombros y reparan los edificios dañados, los funcionarios de turismo y los operadores hoteleros quieren que los visitantes internacionales sepan que muchos barrios permanecen intactos.

Aunque los daños fueron más graves en la costa suroeste, Ocho Ríos, destino turístico clave de la costa norte de Jamaica, apenas sufrió daños.

En Montego Bay, ciudad del noroeste que es el destino turístico más popular de Jamaica, varios hoteles sufrieron daños. Las autoridades planeaban priorizar el restablecimiento de la electricidad en la ciudad para acelerar la reapertura de los que salieron ilesos de la tormenta.

Aunque Negril estuvo sin electricidad durante varias semanas, sus hoteles salieron prácticamente intactos.

Sandals, una empresa con sede en Jamaica que tiene ocho complejos turísticos con todo incluido en la isla, dijo que reabriría cinco el 6 de diciembre, pero que tres, incluido su establecimiento insignia de Montego Bay, permanecerían cerrados al menos hasta mayo.

Edmund Bartlett, ministro de Turismo, dijo que el sector perdió unos 62 millones de dólares solo en la primera semana tras la tormenta.

Entre el 40 y el 50 por ciento de los hoteles del país sufrieron al menos algunos daños. Casi dos decenas de hoteles no volverán a abrir hasta 2026, según el Ministerio de Turismo. Pero Bartlett dijo que esperaba que, a finales de enero, el 80 por ciento de los hoteles de Jamaica estuvieran reabiertos.

"Dos tercios siguen activos y productivos", dijo Bartlett, refiriéndose a los hoteles que se espera que abran a mediados de diciembre. "Creo que hay que insistir un poco más en ese punto: que el impacto se ha producido en la parte occidental de la isla".

Pero también es allí donde se concentra gran parte del turismo. La capital de Jamaica, Kingston, que no sufrió daños, está en el este, pero no suele ser un destino de playa.

Christopher Jarrett, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Jamaica, dijo que la capacidad de los hoteles para reabrir dependía no solo de la magnitud de los daños, sino también de cuándo recuperaran el agua y la electricidad. Jarrett, quien posee dos hoteles en Montego Bay, es miembro de un grupo de trabajo sobre turismo formado para ayudar al sector a reducir la burocracia y acelerar la recuperación.

La pandemia de covid prácticamente paralizó la industria turística de Jamaica, pero esta había conseguido recuperarse en gran medida. Sin embargo, el brote no acabó con los servicios públicos, señaló Jarrett.

Casi un tercio de Jamaica sigue sin electricidad, aunque se ha restablecido aproximadamente la mitad en Montego Bay y en partes de Negril.

"Seamos realistas: en estos momentos, la costa oeste no es un bonito espectáculo", dijo Jarrett.

Jason Henzell, propietario de Jakes, un hotel familiar de Treasure Beach, dijo que un tercio de las habitaciones de su propiedad de la costa sur eran utilizables. Otro tercio estaba en mal estado y el tercio restante estaba "muy mal".

"Nunca había visto doblarse hormigón en un huracán", dijo, mirando las destrozadas suites de luna de miel frente al océano.

Pero espera abrir el 18 de diciembre y ya ha recibido llamadas de clientes fieles que piensan venir, y traer herramientas eléctricas.

(En los días posteriores a la tormenta, periodistas de The New York Times alquilaron cuatro habitaciones y una villa que no sufrieron daños y funcionaban con energía de generador).

"Es esencial que la gente sepa que Jamaica está abierta a los negocios", dijo Henzell, quien preside la sección de la costa sur de la Asociación Hotelera y Turística de Jamaica.

Houston Moncure, propietario de Bluefields Bay Villas, un lujoso hotel boutique situado en la costa suroeste de Jamaica, a una hora al oeste de Treasure Beach, una región especialmente afectada, dijo que el mayor obstáculo para la rápida reapertura de más hoteles será la capacidad de Jamaica para importar materiales de construcción.

Está ofreciendo a los turistas que tenían reservas volver a hacerlas.

"Se agravarían las cosas y empeorarían aún más si todo el mundo viniera en busca de reembolsos, en términos de perjudicar el flujo de caja", dijo.

Cinco de sus seis villas están dañadas, dijo, una de ellas "catastróficamente".

Echó un vistazo a los restos de su propiedad y notó que faltaba una barandilla en la piscina. Todos los muebles estaban amontonados para poder enviarlos a Kingston a restaurarlos.

Moncure, de 40 años, dijo que había aguantado la tormenta en el cuarto de baño de una de las villas, aquella en la que su madre entró en trabajo de parto cuando él nació. El tejado voló.

Los abuelos de Moncure están enterrados en la propiedad, así que no está dispuesto a rendirse, a pesar de todos los daños.

"La razón por la que la gente viene a Jamaica no se la puede llevar una tormenta", dijo, ahogando las lágrimas. "El corazón, la cultura, la comida, el reggae. Eso no ha desaparecido y, en todo caso, estará aquí a raudales, aunque el paisaje no sea perfecto".

Planea reabrir por fases, con el objetivo de tener listas tres villas a finales de año.

Jeremy Jones, director gerente regional de Sandals, reconoció que a algunos hoteles les llevaría más tiempo.

"No quieres volver a poner en el mercado un producto que no está al 100 por ciento", dijo. "Vas a dañar tu marca más que cualquier otra cosa. Me dijiste que era estupendo, y ahora que vengo, ¿esto es lo que veo?".

Incluso los hoteles que sufrieron pocos daños --como el Sandals de Negril-- tuvieron que lidiar con las decenas de trabajadores que perdieron sus hogares. Más de la mitad del personal de los tres hoteles Sandals más afectados fue desplazado, dijo Jones.

Para la mayoría de los hoteles del oeste de Jamaica eso significa que se están realizando esfuerzos no solo para arreglar los hoteles, sino también para reparar las viviendas de sus empleados.

Jones dijo que Sandals aprovecharía este tiempo para reformar y refrescar sus propiedades hoteleras, haciéndolas más resistentes a los huracanes.

"Sin duda, diferentes tipos de tejados", dijo Jones. "¿Los techos de losa que se mantienen? Probablemente haremos más de esos".

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región.

Erin Schaff es fotoperiodista del Times y cubre historias en todo el país.