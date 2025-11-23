Premio Neville Chamberlain de Trump

Trump presentó una propuesta de 28 puntos para terminar la guerra en Ucrania (REUTERS/Aaron Schwartz)

Por fin, por fin, el presidente Donald Trump podría obtener un premio de la paz que asegure su lugar en la historia. Desafortunadamente, no se trata de ese Premio Nobel de la Paz que tanto codicia. Es el “Premio de la Paz Neville Chamberlain”, otorgado por la historia al líder del país que más flagrantemente traiciona a sus aliados y a sus valores ante un dictador agresivo.

Este premio merece ser compartido generosamente por los muchos “secretarios de Estado” de Trump —Steve Witkoff, Marco Rubio y Dan Driscoll— quienes juntos negociaron la rendición de Ucrania ante las exigencias de Vladímir Putin sin consultar previamente a Ucrania ni a nuestros aliados europeos, y luego le dijeron a Ucrania que debía aceptar el plan antes de Acción de Gracias.

Eso es este jueves.

Si Ucrania realmente se ve obligada a rendirse ante los términos específicos de este “acuerdo” para entonces, el Día de Acción de Gracias dejará de ser una festividad estadounidense. Se convertirá en una festividad rusa. Será un día de agradecimiento porque la victoria en la guerra salvaje y desacertada de Putin contra el pueblo ucraniano, que ha sido un fracaso total —moral, militar, diplomática y económicamente—, fue entregada a Rusia no por la superioridad de sus armas ni la virtud de sus argumentos, sino por una administración estadounidense.

¿Cómo se dice “Acción de Gracias” en ruso?

A todos los caballeros que entregaron este pavo a Moscú, solo puedo ofrecerles un consejo: no se hagan ilusiones. Ni Fox News ni la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, escribirán la historia de este acuerdo. Si lo imponen a Ucrania tal como está, cada uno de sus nombres vivirá en la infamia junto al de Chamberlain, quien hoy es recordado solo por una cosa:

Fue el primer ministro británico que defendió la política de apaciguamiento, que buscaba evitar la guerra con la Alemania de Adolf Hitler cediendo ante sus exigencias. Esto se concretó en el Acuerdo de Múnich de 1938, en el que Chamberlain y otros líderes europeos permitieron que Alemania anexara partes de Checoslovaquia. Chamberlain se jactó de que eso aseguraría “la paz para nuestro tiempo”. Un año después, Polonia fue invadida, lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial y llevó a la renuncia de Chamberlain —y a su vergüenza eterna.

Este plan de Trump, si se implementa, hará el equivalente moderno. Al recompensar la invasión no provocada de Ucrania por parte de Putin, basada en su obsesión de convertirla en parte de la Madre Rusia, Estados Unidos pondrá a toda la Unión Europea bajo el control de Putin. El mensaje de Trump a nuestros aliados será claro: no provoquen a Putin, porque mientras yo sea comandante en jefe, Estados Unidos no pagará ningún precio ni asumirá ninguna carga en defensa de su libertad.

Por eso, si este plan se impone a Ucrania tal como está, necesitaremos agregar un nuevo verbo al léxico diplomático: “ser trumpado” —ser traicionado por un presidente estadounidense, por razones que ninguno de sus ciudadanos comprende (pero seguramente existen razones). Y la historia nunca olvidará a los hombres que lo hicieron —Donald Trump, Steve Witkoff, Marco Rubio, Dan Driscoll— porque su vergüenza será eterna.

Como señaló un editorial del Wall Street Journal el viernes: “El señor Trump puede pensar que finalmente puede lavarse las manos de Ucrania si Europa y Ucrania rechazan su oferta. Claramente está harto de lidiar con la guerra. Pero apaciguar al señor Putin perseguiría el resto de su presidencia. Si el señor Trump cree que los votantes estadounidenses odian la guerra, que espere a ver cuánto odian el deshonor. ... Un mal acuerdo en Ucrania transmitiría a los enemigos de Estados Unidos que pueden tomar lo que quieran por la fuerza, con chantaje nuclear o presionando hasta que Estados Unidos pierda el interés”.

Aclaro que no estoy en absoluto en contra de una solución negociada. De hecho, desde el inicio de esta guerra he sostenido que solo terminará con un “acuerdo sucio”. Pero no puede ser un acuerdo inmundo, y el plan de Trump es lo que la historia llamará un acuerdo inmundo.

Incluso antes de llegar a los detalles clave, piense en lo absurdo que es que Trump llegue a un acuerdo con Putin y ni siquiera incluya a Ucrania ni a nuestros aliados europeos en las negociaciones hasta que prácticamente estuvieran terminadas. Luego, Trump declaró que debía ser aceptado antes del jueves, como si el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien tiene un parlamento al que debe convencer, pudiera lograrlo para entonces, incluso si quisiera.

Como observó mi colega del Times, David Sanger, en su análisis del contenido del plan: “Muchos de los 28 puntos del plan de paz propuesto entre Rusia y Ucrania ofrecido por la Casa Blanca parecen redactados en el Kremlin. Reflejan casi todas las exigencias maximalistas de Putin”.

Ucrania tendría que ceder formalmente a Rusia todo el territorio que esta se ha adjudicado en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Estados Unidos reconocería eso como territorio ruso. No podrían establecerse fuerzas de la OTAN dentro de Ucrania para garantizar que Rusia nunca vuelva a invadir. El ejército ucraniano se limitaría a 600.000 efectivos, una reducción del 25% respecto a los niveles actuales, y se le prohibiría poseer armas de largo alcance que pudieran alcanzar Rusia. Kiev recibiría vagas garantías de seguridad de Estados Unidos contra una reinvasión rusa (pero, ¿quién en Ucrania o Moscú confiaría en ellas viniendo de Trump?).

Según el plan de Trump, 100.000 millones de dólares en activos rusos congelados se destinarían a esfuerzos liderados por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania, y Estados Unidos recibiría luego el 50% de las ganancias de esa inversión. (Sí, estamos exigiendo la mitad de las ganancias generadas por un fondo para reconstruir una nación devastada).

Trump, enfrentando reacciones adversas de aliados, el Congreso y Ucrania, dijo el sábado que esta no era su “oferta final”, pero añadió que, si Zelenski se niega a aceptar los términos, “entonces puede seguir luchando con todas sus fuerzas”. Como siempre con Trump, está en todas partes —y como siempre, listo para perjudicar a Zelenski, el hombre que lucha por la libertad de su país, y nunca a Putin, el hombre que intenta arrebatarle la libertad a Ucrania.

¿Cómo sería un acuerdo sucio aceptable?

Congelaría las fuerzas en sus posiciones actuales, pero nunca cedería formalmente ningún territorio ucraniano ocupado. Exigiría que fuerzas de seguridad europeas, respaldadas por logística estadounidense, se desplegaran a lo largo de la línea de alto el fuego como un símbolo disuasorio ante cualquier reinvasión rusa. Obligarían a Rusia a pagar una suma significativa de dinero para cubrir toda la destrucción que ha causado en Ucrania —y mantendrían a Moscú aislada y bajo sanciones hasta que lo hiciera— e incluiría un compromiso de la Unión Europea de admitir a Ucrania como miembro tan pronto como esté lista, sin interferencia rusa.

Este último punto es vital. Es para que el pueblo ruso tenga que mirar para siempre a sus hermanos y hermanas eslavos ucranianos prosperando en la Unión Europea mientras ellos permanecen atrapados en la cleptocracia de Putin. Ese contraste es el mejor castigo para Putin por esta guerra y lo que más problemas le causaría una vez que termine.

Ese sería un acuerdo sucio que la historia elogiaría a Trump por haber conseguido —sacando lo mejor de una mano menos que perfecta, usando la influencia estadounidense en ambos lados, como hizo en la Franja de Gaza.

Pero usar la influencia estadounidense solo sobre Ucrania es un acuerdo inmundo: rendir nuestra mano imperfecta ante un líder ruso que juega una mano terrible.

© The New York Times 2025.