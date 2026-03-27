Skoda abandonará China este año ante el auge de las marcas locales y los coches eléctricos

Shanghái (China), 27 mar (EFE).- La automotriz checa Skoda, propiedad del grupo alemán Volkswagen, abandonará a mediados de este año el mercado chino ante la transición de este hacia los vehículos eléctricos, la cual se ha traducido en un "cambio considerable" para las operaciones de las marcas extranjeras en el país.

"Skoda Auto ha llevado a cabo una revisión detallada de su estrategia futura de internacionalización, la posición de su marca en China y la dirección potencial de sus actividades en la región. Basándose en este análisis, Skoda ha decidido reforzar su presencia de marca especialmente en India y el sudeste asiático", indica la compañía en un comunicado.

Así, la empresa con sede en Mlada Boleslav (República Checa) solo "seguirá vendiendo modelos Skoda en el mercado chino en colaboración con un socio regional hasta mediados de 2026".

Tras ello, seguirá ofreciendo servicios posventa para sus vehículos "con arreglo a los requisitos legales del mercado chino", apuntó.

Skoda, una de las automotrices más veteranas de Europa, entró en el mercado chino en 2005 a través de una empresa conjunta con la estatal SAIC, socia de Volkswagen, y en 2007 lanzó su primer modelo de producción local, el Octavia.

En 2018, China se había convertido en el principal mercado de la marca, con unas 341.000 ventas y más de 500 concesionarios, pero la cifra se desplomó hacia poco más de 15.000 el año pasado incluso pese a ofrecer agresivos descuentos en el marco de la guerra de precios que se libra en el sector, según la prensa local.

Esta caída había provocado rumores en los últimos años sobre el adiós de Skoda a China: en 2022, su consejero delegado, Klaus Zellmer, aseguró que la competencia era "demasiado intensa" en ese mercado.

La electrificación del parque automovilístico chino, unida a los incentivos tanto para fabricantes locales -BYD o Geely, entre otros- como para compradores se tradujo en un rápido crecimiento de las marcas nacionales en detrimento de las firmas internacionales que otrora habían hecho de este mercado una apuesta estratégica.

La salida de Skoda de China llega menos de un año después de que la japonesa Mitsubishi Motors, otro nombre consolidado en mercados internacionales, pusiera fin a 40 años de presencia en el país. EFE