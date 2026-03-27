Exalcalde de Taipéi asegura ser inocente tras condena a 17 años y carga contra el Gobierno

Taipéi, 27 mar (EFE).- El exalcalde de Taipéi (2014-2022) Ko Wen-je, uno de los principales rostros de la oposición taiwanesa, defendió su inocencia tras ser condenado este jueves a una pena de 17 años de cárcel por corrupción y soborno, y sugirió que la sentencia en su contra tenía motivaciones políticas.

El fallo del Tribunal de Distrito de Taipéi, anunciado en la tarde del jueves en medio de un fuerte despliegue judicial, también incluye una inhabilitación para ejercer derechos civiles durante un período de seis años.

En una rueda de prensa posterior, Ko manifestó que el sistema judicial debe seguir las normas del debido proceso y estar basado en evidencias, y no ser empleado por aquellos que están en el poder para "suprimir a la oposición".

"Déjenme decirlo nuevamente: no incurrí en especulación ni en corrupción. Sé que no tengo nada que ocultar (...). Este juicio no es el final de la batalla. Lai Ching-te (William Lai, presidente de Taiwán), nunca me rendiré. Lai Ching-te, no daré marcha atrás", subrayó Ko en declaraciones transmitidas por medios locales.

Aunque el fallo aún puede ser apelado, la legislación taiwanesa establece que quienes hayan sido condenados a más de diez años de prisión no pueden postularse a la presidencia o a la vicepresidencia, incluso si la sentencia no es firme, lo que deja a Ko prácticamente sin opciones de cara a la carrera presidencial de 2028.

El exalcalde, que fue el tercer candidato más votado en las elecciones presidenciales de 2024 con un 26,5 % de los sufragios, es una de las principales figuras del Partido Popular de Taiwán (PPT), que él mismo fundó en 2019 con la intención de romper el bipartidismo tradicional entre el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) y el opositor Kuomintang (KMT).

El PPT cuenta con tan solo ocho legisladores en el Yuan Legislativo (Parlamento), pero su influencia en el mismo es notable, ya que sus votos son cruciales para formar las mayorías parlamentarias que ni el PDP ni el KMT han conseguido por sí mismos.

Tras el anuncio de la sentencia contra Ko, Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), acusó este jueves al Gobierno isleño de "manipular arbitrariamente al poder judicial" para reprimir la disidencia.

"Quienes cometan actos injustos provocarán su propia ruina", dijo Zhu, añadiendo que tales acciones serán "inevitablemente rechazadas" por la ciudadanía.

En respuesta, Chiu Chui-cheng, titular del Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo gubernamental encargado de las relaciones con China-, defendió que la isla es un "Estado democrático y de derecho", en el que el poder judicial actúa de forma "independiente".

"En contraste, China continental es un régimen autoritario que no está cualificado para criticar ni señalar a Taiwán", aseveró Chiu, en declaraciones recogidas por la agencia CNA.