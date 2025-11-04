The New York Times

Mamdani cruzó el puente de Brooklyn al amanecer como indicio de 'un nuevo día'

Zohran Mamdani, favorito demócrata en la contienda por la alcaldía de Nueva York, marchó bajo los arcos del puente con funcionarios sosteniendo un letrero que decía: "Nuestro momento es ahora".

El lunes, el último día antes de las elecciones, Zohran Mamdani llegó al puente de Brooklyn antes del amanecer y lo cruzó a pie hasta el Ayuntamiento, en el Bajo Manhattan, con la intención de señalar a los electores que llegaba un nuevo día para la ciudad de Nueva York.

Marchó bajo los arcos del puente con funcionarios electos sosteniendo una pancarta que decía: "Nuestro momento es ahora". Una gran multitud de sus partidarios coreaba: "Impuestos para los ricos".

Mamdani ha presentado su campaña como pionera en muchos sentidos: sería el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primer alcalde sudasiático y el primer alcalde milénial. Ha destacado el aumento del apoyo a su campaña entre los votantes jóvenes, los votantes de clase trabajadora y los inmigrantes.

A su llegada al Ayuntamiento, donde espera presentarse a trabajar el 1 de enero, Mamdani habló de dejar atrás el mandato del alcalde Eric Adams, que dijo se definía por "ideas pequeñas y escándalos".

Mamdani dijo: "Estamos a punto de marcar el comienzo de un nuevo día para nuestra ciudad".

A continuación, repitiendo sus promesas electorales, el candidato demócrata dijo que haría la ciudad más asequible y que utilizaría el gobierno municipal para hacer el bien.

"Que sientan la luz del Ayuntamiento cuando su autobús nocturno de regreso a casa sea más rápido, más libre y más seguro", dijo. "Que sientan la luz del Ayuntamiento cuando el reloj marque la medianoche para señalar el primer día de un nuevo mes, y el pago del alquiler que se avecina no les haga sentir un nudo en el estómago".

El discurso, de siete minutos de duración, sirvió a Mamdani como alegato final en su promesa de luchar contra la agenda del presidente Donald Trump. Mamdani dijo que su principal rival, el exgobernador Andrew Cuomo, se vio comprometido por su apoyo al presidente, quien ofreció su respaldo a Cuomo en una entrevista emitida en el programa 60 Minutes de la CBS el domingo por la noche.

Mamdani se reunió el lunes con Letitia James, fiscala general del estado, quien se enfrenta a acusaciones federales del gobierno de Trump. Dijo que su caso y la represión migratoria de Trump formaban parte de un "momento de grave oscuridad política".

"Dejemos que el Ayuntamiento, con nuestra compasión, nuestra convicción y nuestra claridad, sea la luz que nuestra ciudad y nuestra nación necesitan tan desesperadamente", dijo.

Emma G. Fitzsimmons es la jefa de la corresponsalía del Times para la alcaldía de Nueva York y cubre al alcalde Eric Adams y su gobierno.

