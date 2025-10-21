Indignación contra un funcionario iraní que reprimía a las mujeres, pero en la boda de su hija fue más permisivo

Video filtrado de la boda de un funcionario iraní de línea dura

Es uno de los funcionarios de defensa y seguridad nacional de mayor rango de Irán y confidente del líder supremo. Hasta hace poco, supervisó las negociaciones nucleares con Estados Unidos y también impulsó la aplicación de estrictas normas islámicas para mujeres y niñas, además de ordenar la represión violenta de los manifestantes.

Ahora, sin embargo, el contralmirante Ali Shamkhani se ve envuelto en un tipo de escándalo poco común entre las altas esferas de la República Islámica. Se le acusa de llevar una doble vida: predicar la piedad en público, pero practicar un estilo de vida completamente diferente con su familia.

El sábado se filtró un video de la boda de su hija, grabado en abril del año pasado, que rápidamente se viralizó en internet. En el video, se ve al almirante Shamkhani acompañando a su hija hacia el altar en un salón de bodas. La novia, Setayesh, lleva un vestido escotado y sin tirantes que deja ver su escote, y la esposa del almirante lleva un vestido de noche de encaje azul igualmente revelador, con la espalda y los costados al descubierto. Las demás mujeres que aparecen en el vídeo no llevan el hijab.

El vídeo de la boda de su hija ha tocado una fibra sensible entre la clase política y el público iraní por muchas razones.

Es una exhibición de exuberante riqueza cuando la mayoría de los iraníes luchan por sobrevivir y muchos jóvenes no pueden permitirse casarse; demuestra un desprecio por los valores islámicos conservadores; y retrata las tradiciones nupciales occidentales, con el padre acompañando a la novia al altar en lugar de la práctica iraní de que los novios entren juntos.

El lunes, Shargh, un periódico de tendencia reformista, publicó en portada una fotografía del almirante Shamkhani. “Sepultado bajo el escándalo”, decía el titular. La noche anterior, comentaristas políticos y un grupo de veteranos de la guerra de Irán contra Irak afirmaron en un debate en la aplicación Clubhouse que debía renunciar a todos sus cargos oficiales y presentar una disculpa pública.

Amir Hossein Mosalla, periodista y editor de una publicación política iraní, declaró en redes sociales que el video demostraba que “los propios funcionarios del régimen no creen en las leyes que defienden; solo quieren amargarle la vida a la gente”.

El almirante Shamkhani no es un funcionario iraní cualquiera. Actualmente es el representante del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ante el recién creado Consejo de Defensa Nacional. Hasta julio, ocupó durante una década el cargo de secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, cargo que le otorgó un poder e influencia formidables en la política nacional y exterior. También fue ministro de Defensa y comandó la Armada y las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria.

Estados Unidos impuso sanciones al almirante Shamkhani en 2020 y ha perseguido a sus hijos. El almirante Shamkhani y sus hijos poseen y operan un vasto imperio naviero, con petroleros y flotas, que facilita el transporte de petróleo de Irán y Rusia a China. Sus críticos lo han acusado durante mucho tiempo de beneficiarse de las sanciones, que han afectado la economía iraní y han causado dificultades a la población.

Durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, los israelíes intentaron asesinar al almirante Shamkhani. Un ataque con misiles destruyó su ático en un lujoso rascacielos del norte de Teherán. El almirante Shamkhani ha declarado que los rescatistas lo encontraron enterrado bajo los escombros.

El almirante Shamkhani reaccionó a la polémica de la boda con una publicación el lunes en su cuenta oficial de X: “¡Bastardos, sigo vivo!”. Medios iraníes informaron que, cuando le preguntaron en un funeral sobre su reacción, reiteró el mensaje que publicó en redes sociales. La agencia de noticias Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria, criticó al almirante Shamkhani. “Sin duda, el estilo de vida de los funcionarios de la República Islámica debe ser defendible”, declaró. Sin embargo, también afirmó que publicar un video privado no era ético.

Algunos partidarios del almirante Shamkhani afirman que es víctima de una campaña de desprestigio por parte de sus rivales políticos y que la boda fue un evento privado y segregado por sexos.

Sin embargo, algunos analistas señalaron que la República Islámica no había dudado en imponer sus normas a la vida privada de sus ciudadanos, dictando no solo cómo vestirse y comportarse en público, sino también allanando bodas y fiestas privadas que no considera islámicas.

“Es hipocresía en estado puro”, declaró Omid Memarian, experto en Irán de DAWN, una organización de investigación con sede en Washington que se centra en la política exterior estadounidense en Oriente Medio.

En 2022, el almirante Shamkhani dirigía el Consejo de Seguridad Nacional de Irán cuando un levantamiento nacional convulsionó el país. Las mujeres salieron a las calles y quemaron sus pañuelos, indignadas por la muerte de una joven de 22 años acusada por la policía moral de violar la norma del hiyab.

Un legislador informó haber consultado al almirante Shamkhani y haberle preguntado qué se debía hacer si los manifestantes no se retiraban de las calles. “Los atacaremos hasta que regresen a casa”, relató, según las palabras del almirante Shamkhani.

El lunes, al hablar sobre el video de la boda en redes sociales, Ellie Omidvari, activista iraní por los derechos de las mujeres, recordó a los cientos de muertos en las protestas, algunos de ellos recién casados.

“Su novia está en un palacio, la nuestra está enterrada”, dijo.

