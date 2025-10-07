Donald Trump ordenó cancelar el contacto diplomático con Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (REUTERS/Kent Nishimura)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cancelado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático con Venezuela, según funcionarios norteamericanos, allanando el camino para una posible escalada militar contra los narcotraficantes o el régimen de Nicolás Maduro.

Richard Grenell, enviado presidencial especial y director ejecutivo del Centro Kennedy, había estado liderando las negociaciones con Maduro y otros altos funcionarios venezolanos. Sin embargo, durante una reunión con altos mandos militares el jueves, Trump llamó a Grenell y le ordenó que suspendiera toda comunicación diplomática, incluidas sus conversaciones con Maduro, según informaron los funcionarios el lunes.

Trump se ha sentido frustrado por la negativa de Maduro en acceder a las demandas estadounidenses de entregar el poder voluntariamente y por la continua insistencia de los funcionarios venezolanos en que no tienen participación en el narcotráfico.

Funcionarios estadounidenses han afirmado que la administración Trump ha elaborado múltiples planes militares para una escalada. Estas operaciones también podrían incluir planes diseñados para forzar la salida del poder de Maduro. Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, ha calificado a Maduro de líder “ilegítimo” y ha citado repetidamente una acusación formal estadounidense en su contra por narcotráfico.

Estados Unidos aumentó la recompensa por Nicolás Maduro a 50 millones de dólares

Rubio había descrito a Maduro como un “fugitivo de la justicia estadounidense”, y Estados Unidos aumentó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump estaba dispuesto a usar “todos los elementos del poder estadounidense” para impedir que las drogas ingresaran a Estados Unidos y había sido claro en sus mensajes a Maduro para poner fin al narcotráfico venezolano.

Grenell se negó a hacer comentarios, al igual que un alto funcionario venezolano.

Rubio y sus aliados en la administración Trump han estado impulsando una estrategia para expulsar a Maduro del poder. Funcionarios estadounidenses afirman que Maduro dirige los cárteles de la droga que operan en Venezuela, acusación que el régimen venezolano niega.

El viernes, el ejército estadounidense atacó otra embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela, causando la muerte de cuatro hombres, anunció el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Fue el cuarto ataque conocido de las fuerzas militares estadounidenses contra embarcaciones que, según la administración, traficaban narcóticos.

Grenell ha estado negociando con Maduro durante meses, aunque esas conversaciones se intensificaron en las últimas semanas, cuando el ejército estadounidense comenzó a atacar los barcos.

El secretario de Guerra dijo que abatieron a cuatro narcotraficantes.

El mes pasado, Maduro escribió una carta a Trump negando que su país traficara drogas y ofreciendo realizar más negociaciones con Estados Unidos a través de Grenell.

Grenell ha intentado diseñar un acuerdo que evite un conflicto mayor y dé a las empresas estadounidenses acceso al petróleo venezolano.

Pero Rubio y sus aliados llegaron a creer que los esfuerzos de Grenell fueron inútiles y crearon confusión, según una persona informada sobre el asunto.

En una notificación al Congreso la semana pasada, la administración Trump declaró que Estados Unidos estaba involucrado en un “conflicto armado” formal con los cárteles de la droga. Los cárteles, según la notificación, eran organizaciones terroristas, y sus miembros que contrabandeaban drogas eran considerados “combatientes ilegales”.

Tras la decisión de suspender la diplomacia, el aviso pareció indicar que Estados Unidos planeaba intensificar las operaciones militares. Algunos funcionarios, tanto actuales como anteriores, afirmaron que Trump podría autorizar ataques contra objetivos de los cárteles de la droga en México, aunque no está claro si el presidente ya lo ha hecho ni qué plan militar podría aprobar.

El ejército estadounidense ha afirmado que sus ataques contra barcos que transportaban narcóticos se han llevado a cabo en aguas internacionales. Los defensores de la diplomacia dentro de la administración Trump temen que cualquier expansión de la campaña antinarcóticos en la propia Venezuela, o cualquier esfuerzo directo para expulsar a Maduro del poder, podría implicar una guerra más amplia entre Estados Unidos y Venezuela.

Los partidarios de la diplomacia han dicho que ampliar la campaña contra Venezuela hasta convertirla en una operación de cambio de régimen corre el riesgo de poner a Estados Unidos en el tipo de guerra prolongada que Trump prometió evitar.

Pero Grenell ha estado en desacuerdo con Rubio sobre varios temas en esta administración, incluyendo cómo lograr que Maduro libere a los estadounidenses detenidos en Venezuela.

© The New York Times 2025.