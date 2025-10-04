The New York Times

Reseña de 'The Strangers: Capítulo 2': bastante aburrida hasta que aparece el jabalí

Por Jeannette Catsoulis

Esta segunda entrega de la trilogía "slasher" de Renny Harlin es manida y tonta.

"En 2023, más de 1670 personas fueron asesinadas por desconocidos", advierte una tarjeta de título inicial en The Strangers: Capítulo 2. Aunque una cita en una película de Renny Harlin es tan improbable como un recuento de cero cadáveres, podemos tomar esa información con pinzas.

Sin embargo, hay pureza en esta película intermedia de la trilogía de Harlin, casi terminada, que inició el año pasado y basada en el thriller ejemplar de 2008 Los extraños , de Bryan Bertino. El guion, de Alan R. Cohen y Alan Freedland, es básicamente una larga secuencia de persecución, interpretada por personajes sin la carga de diálogos complejos o --y no solo para los que llevan máscaras de muñeca-- la necesidad de gesticular. Esto significa que Madelaine Petsch, en el papel de Maya, nuestra acosada heroína, debe emocionar como una maníaca mientras la cámara de José David Montero se acerca lo suficiente como para contar sus poros. Si es que los tuviera.

Lo que Maya tiene es un marido asesinado, un corazón roto y un cuerpo maltrecho, rescoldos del allanamiento de morada del primer capítulo. Mientras convalece en el hospital, es interrogada por el macabro sheriff Rotter (Richard Brake) --cuya cara sugiere que ha visto demasiadas películas como esta-- y su ayudante de ojos de vaca (Pedro Leandro). Pronto, sin embargo, Maya se verá jugando al gato y al ratón con un personaje que la persigue armado con un hacha y su pandilla con caras de muñecas. Resoplando y gruñendo como un oso en la basura (es difícil respirar bajo la capucha de tela costal), su posible asesino permanece en un anonimato adormecedor.

Con poco avance de la trama más allá de los confusos flashbacks a una espeluznante tríada infantil, el Capítulo 2 es manido y tonto, y depende en gran medida de la furtivamente resistente reina del grito de Petsch. En la mejor escena, Maya lucha febrilmente contra un jabalí con una energía que sus perseguidores nunca llegan a igualar. La secuencia es rápida, furiosa y divertida, una carga eléctrica residual en una película que se había estancado mucho antes.

The Strangers: Capítulo 2

Clasificada R por cuchillas, jabalíes y heridas sangrientas. Duración: 1 hora y 36 minutos. En cines.

Director: Renny Harlin

Guinoistas: Alan R. Cohen, Alan Freedland

Reparto: Ema Horvath, Olivia Kreutzova, Matus Lajcak, Madelaine Petsch, Brooke Lena Johnson

Clasificación: R

Duración: 1h 38m

Géneros: Horror, Misterio

