El padre de Elon Musk ha sido acusado de abuso sexual a menores

Elon Musk no ha tenido reparos en exponer de manera pública gran parte de su vida. El multimillonario tecnológico publica todos los días en su red social X, ha colaborado en dos biografías y con frecuencia habla en pódcast y conferencias.

Sin embargo, hay una parte de su vida sobre la que no ha revelado gran cosa: su prolongado distanciamiento de su padre, Errol Musk, quien habla cada vez más abiertamente de su familia y de las empresas vinculadas al nombre Musk.

Una investigación de The New York Times descubrió que un factor importante en la ruptura de Elon Musk con su padre tiene su origen en las acusaciones contra Errol Musk de abusos sexuales a menores. Estas han repercutido en la vida de Elon Musk varias veces en que algunos familiares lo han buscado para pedirle ayuda; en ocasiones, según cartas personales, correos electrónicos y entrevistas con miembros de la familia, ha tomado medidas para interceder.

Los problemas de la familia han enredado a Elon Musk en una dolorosa historia multigeneracional de tres décadas que aún lo persigue. Las consecuencias han mantenido al magnate de 54 años atado a Sudáfrica, donde nació y donde vive Errol Musk, incluso después de haber construido un imperio empresarial en Estados Unidos y ascender brevemente al poder político como asesor cercano del presidente Donald Trump.

Las acusaciones contra Errol Musk involucran a cinco de sus hijos e hijastros. Fue acusado en Sudáfrica y California de haber abusado de ellos, según registros policiales y judiciales, correspondencia personal, trabajadores sociales y entrevistas con familiares.

La primera acusación se produjo en 1993, cuando la hijastra de Errol Musk, que entonces tenía 4 años, dijo a unos parientes que la había tocado en la casa familiar. Una década después, la hijastra dijo que lo había sorprendido oliendo su ropa interior sucia. Algunos familiares también han acusado a Errol Musk de haber abusado de dos de sus hijas y de un hijastro. Y en 2023 algunos familiares y una trabajadora social intentaron intervenir luego de que su hijo, que entonces tenía 5 años, dijera que le había manoseado los glúteos.

Se abrieron tres investigaciones policiales distintas, de acuerdo con miembros de la familia, y registros policiales y judiciales. Dos de las pesquisas terminaron; no está claro qué ocurrió en la tercera. Errol Musk, de 79 años, no ha sido condenado por ningún delito.

Las acusaciones de abusos han provocado conflictos en el seno de la familia Musk, y algunos familiares han recurrido a Elon Musk, quien es el hijo mayor de Errol Musk, en busca de ayuda. Alrededor de 2010, un familiar le escribió a Elon Musk una carta de cinco páginas sobre algunas de las acusaciones, implorándole que interviniera.

"De verdad necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque vemos a estos niños sufrir todos los días", escribió el familiar en la carta, a la que el Times tuvo acceso.

No está claro si Elon Musk leyó la carta. Pero una asistente suya le envió un mensaje a un familiar después de que algunos parientes le escribieron sobre las acusaciones de abusos. El multimillonario también ha ayudado económicamente a su familia adoptiva y a sus hermanos del tercer matrimonio de su padre. En algún momento trató de mantener a esos familiares en California, donde estarían lejos de Errol Musk. No participó en las investigaciones policiales en Sudáfrica.

Errol Musk, quien tiene al menos nueve hijos e hijastros y ha estado casado con tres mujeres, mantiene un poderoso control sobre gran parte de la familia. La exhijastra, a quien se le acusó de haber hecho tocamientos cuando tenía 4 años, dijo que más tarde tuvo un hijo con él, cuando tenía 20 años. Ella ha tenido problemas con el consumo de drogas, mientras que su madre --quien se casó dos veces con Errol Musk-- ha lidiado con problemas de salud mental.

Errol Musk "ha dejado una herida enorme en nuestra familia", dijo Elmie Smit, cuya hermana fue su tercera esposa, en su primera entrevista pública sobre las acusaciones. Afirmó que le había enviado correos electrónicos a Elon Musk sobre algunas de las acusaciones y que a veces la contacta una asistente.

En respuesta a las preguntas del Times, Errol Musk dijo que "los reportes son falsos y disparatados en extremo". Afirmó que las acusaciones habían sido inventadas por miembros de la familia que estaban "poniendo a los niños a decir cosas falsas" y que intentaban obtener dinero de Elon Musk.

En un correo electrónico enviado al Times, Errol Musk dijo que solo tenía conocimiento de una acusación de abusos, pero en el mismo mensaje ofreció explicaciones sobre las circunstancias de otras dos.

Añadió que tiene una buena relación con Elon Musk y que son "muy unidos".

Elon Musk y su abogado personal no respondieron a las solicitudes de comentarios. En 2017, el multimillonario se conmovió hasta las lágrimas cuando declaró a la revista Rolling Stone que su padre había hecho "casi todas las cosas perversas que te puedas imaginar". En una biografía autorizada publicada en 2023 y escrita por Walter Isaacson, Elon Musk dijo que no tiene contacto con Errol Musk.

El Times revisó documentos judiciales y policiales de jurisdicciones de California y Sudáfrica, así como más de 50 correos electrónicos, mensajes de texto, notas personales y cartas, que detallaban algunas acusaciones más que otras. La policía y los tribunales de Sudáfrica y Los Ángeles se negaron a divulgar algunos registros, citando la privacidad de los niños. Otros registros no se pudieron localizar.

El Times también entrevistó a familiares, trabajadores sociales y personas cercanas a los Musk. Algunos solicitaron el anonimato debido a lo delicado de las situaciones, mientras que otros temían represalias. Otros familiares declinaron hacer comentarios o no respondieron a las solicitudes de comentarios. El Times no identifica a los niños en los casos de abusos sexuales.

En meses recientes, algunos familiares se han enfadado por los aparentes intentos de Errol Musk de sacar provecho de la fama de Elon Musk. Errol Musk ha dicho que trabajó en una moneda meme llamada MuskIt y que planeaba construir una torre Musk en Dubái. (Desde entonces ha dicho al Times que no estaba asociado con esos proyectos).

Mientras tanto, según dijeron algunos familiares, ha ocultado o mentido sobre su historia familiar. Smit dijo que decidió hablar después de que Errol Musk fue entrevistado en febrero en un pódcast sudafricano llamado Wide Awake, durante el cual habló extensamente sobre su vida sin mencionar agitación alguna.

En junio, Smit habló de manera anónima con Joshua Rubin, presentador del pódcast, describiendo algunas de las acusaciones de abusos, incluyendo el incidente de 1993 con la hijastra de 4 años de Errol Musk.

La hijastra, que ahora tiene 37 años y varios hijos, abordó públicamente la situación por primera vez con el Times. No respondió a las preguntas sobre las acusaciones de abusos relacionadas con Errol Musk, pero dijo que ni ella ni sus hijos vivían con él.

"Mis hijos están seguros y bien cuidados", dijo.

Mencionó que su principal apoyo económico procede de Elon Musk, quien le envía dinero mensualmente y le compró un auto. "Elon siempre ha estado ahí", dijo.

Tres matrimonios

Durante mucho tiempo, Errol Musk parecía un hombre en ascenso.

Nacido en Pretoria, la capital ejecutiva de Sudáfrica, donde también creció, Musk adquirió relevancia como hombre de negocios entre los 20 y los 40 años participando como socio de una empresa de ingeniería, entre otras cosas. En un momento fue miembro del Concejo Municipal de Pretoria.

En 1970 se casó con la dietista y modelo Maye Haldeman. Tuvieron tres hijos: Elon; Tosca Musk, que ahora dirige un servicio de transmisión en continuo de películas románticas; y Kimbal Musk, que se convirtió en empresario.

En 1979, Errol Musk y Maye Musk se divorciaron. En unas memorias publicadas en 2019, ella escribió que él la había maltratado física y verbalmente. Errol Musk negó los abusos al Times.

La relación de Elon Musk con su padre también fue tensa. En la biografía autorizada de 2023, relató cómo, de niño, Errol Musk lo reprendió durante una hora después de que enfrentó a un compañero abusivo en la escuela y perdió una pelea.

"Enloqueció, se puso furioso, como solía hacer", dijo Elon Musk. "Tenía cero compasión".

Aunque decidió vivir con Errol Musk durante gran parte de sus años de bachillerato después del divorcio de sus padres, Elon Musk luego le diría a su biógrafo que había sido una idea terrible. "Aún no sabía lo horrible que era", dijo.

Errol Musk estuvo casado por segunda vez con Sue Wilson, una modelo, por poco tiempo. En 1989, Elon Musk, que en ese entonces tenía 17 años, se marchó de Sudáfrica a Estados Unidos. Su hermano y su hermana lo siguieron, al igual que Maye Musk.

Errol Musk se casó por tercera vez hacia 1992. Su novia era Heide-Mari Bezuidenhout, quien era unos 19 años más joven que él. Tenía tres hijos pequeños --dos niños y una niña-- que había tenido con su primer marido, quien había fallecido en un accidente automovilístico. Según familiares, Bezuidenhout tenía problemas mentales. Ella y Errol Musk no tardaron en engendrar una hija.

En 1993, la hija de 4 años del primer matrimonio de Bezuidenhout le dijo a su tía, Smit, que Errol Musk la había puesto sobre una hilera de basureros en la casa familiar de Pretoria y la había tocado. Smit dijo que ella y otros familiares se pusieron inmediatamente en contacto con las autoridades.

La policía abrió una investigación. Los familiares facilitaron un número de caso para el incidente, y la policía sudafricana lo confirmó. El Times presentó una solicitud de información pública sobre el expediente del caso en julio; la policía no se ha pronunciado sobre la solicitud.

Posteriormente, Bezuidenhout retiró los cargos contra Errol Musk como parte de un acuerdo de divorcio, que incluía una casa, un coche y un apoyo económico mensual, según los familiares y la carta de 2010 del familiar que pedía la ayuda de Elon Musk.

Tras el divorcio, Errol Musk dijo que un juez le había concedido la custodia de su hija pequeña y que dos jueces habían rechazado las acusaciones de maltrato. Bezuidenhout solo podía visitarla con la presencia de un asistente social, dijo. El Times buscó los expedientes judiciales y a los jueces, pero no encontró documentos que pudieran verificar las afirmaciones de Errol Musk.

En 1996, Bezuidenhout estuvo casada brevemente y se divorció de un tercer marido. Luego ingresó en un hospital psiquiátrico tras sufrir depresión, según dijeron sus familiares. Los tres hijos de su primer matrimonio ingresaron en un hogar de asistencia independiente.

Hacia 1999, se volvió a casar con Errol Musk, quien se quedó con la custodia de su hija. Sus otros tres hijos dejaron el hogar de asistencia en el año 2000. Al año siguiente, Errol Musk y Bezuidenhout tuvieron otra hija.

Llegada a Los Ángeles

En 2002 Elon Musk ya era millonario, luego de que una empresa emergente de Silicon Valley que había fundado y que se convertiría en PayPal fuera adquirida por eBay. En ese momento, viviendo en Los Ángeles, fundó la empresa fabricante de cohetes SpaceX.

Ese año, Errol Musk, Bezuidenhout y su familia viajaron a California para ver a Elon Musk, quien les compró una casa de 2 millones de dólares en Malibú.

En cuestión de meses, la situación colapsó.

Un día, la familia de Errol Musk iba camino al cine cuando su hijastra, que entonces tenía 14 años, dijo que había olvidado su sudadera. Regresó a su dormitorio por ella y encontró a su padrastro olisqueando su ropa interior sucia, según miembros de la familia y notas personales. La familia llamó a la policía. Elon Musk también fue alertado.

Los familiares dijeron que habían presentado una denuncia ante los servicios de protección de menores de Los Ángeles. Una portavoz del departamento, citando la privacidad de la víctima, declinó hacer comentarios. El Departamento de Policía de Los Ángeles también rechazó una solicitud de documentos, argumentando que los registros de investigación estaban exentos de divulgación.

Tres personas con conocimiento del caso dijeron que se dictó una orden de restricción contra Errol Musk. Bezuidenhout solicitó el divorcio ante la Corte Superior de Los Ángeles alegando "diferencias irreconciliables" y pidió la custodia de los hijos, según el expediente. En 2009, la petición fue desestimada por inacción.

Errol Musk negó la acusación. Dijo que había estado limpiando la habitación de su hijastra tras regresar de un viaje y que había encontrado la casa "en un estado terrible".

La hijastra dijo que, durante su estancia en Malibú, Elon Musk los llevaba a ella y a sus hermanos de excursión semanalmente si les iba bien en la escuela. Les decía que debían leer muchos libros si querían triunfar en la vida, comentó.

Tras las acusaciones de abusos, Elon Musk trasladó a su padre a un barco en Los Ángeles y luego lo envió de vuelta a Sudáfrica. Errol Musk dijo que se marchó de Estados Unidos por su propia voluntad, y ha afirmado que el distanciamiento de su hijo mayor comenzó en ese entonces.

Elon Musk quería que los niños se quedaran en California, para protegerlos de su padre, según familiares y amigos. Dijeron que exploró la posibilidad de solicitar su tutela legal.

De vuelta en Sudáfrica, Errol Musk había pasado a depender económicamente de sus hijos mayores. Le envió un correo electrónico a Elon Musk pidiéndole dinero.

"Ahora dependo totalmente de tu tarjeta aquí", escribió Errol Musk en el correo electrónico, obtenido por el Times.

Kimbal Musk, quien estuvo copiado en el correo, respondió: "Financieramente, esto ha sido horrible, pero mucho peor para Elon que para ti. No solo en dólares absolutos (que son considerables), sino en el dolor y la frustración".

"Lo más aterrador de lo que me he enterado es de que los niños preferían vivir en el hogar infantil que contigo o con Heide", añadió Kimbal Musk, refiriéndose al hogar de asistencia independiente.

En la biografía de 2023, Elon Musk le contó a su biógrafo que su padre se había mostrado "incómodamente atento" con su hijastra en aquella época, y que estaba furioso por el "comportamiento inapropiado" de Errol Musk.

'Una situación muy difícil'

En 2003, Bezuidenhout y cuatro de sus hijos regresaron de manera voluntaria a Sudáfrica, país que consideraban su hogar, dijeron sus familiares (su hijo mayor los siguió más tarde). Se divorció de Errol Musk por segunda vez en 2005. Al año siguiente, su hijo menor, de 16 años, murió en un accidente automovilístico cerca de Malmesbury, Sudáfrica. Hacia 2007, le escribió a Elon Musk que se encontraba "en una situación muy mala" y que vivía en una casa sin baño ni cocina.

Elon Musk, que se convirtió en director ejecutivo del fabricante de automóviles eléctricos Tesla en 2008, pagó a un contratista para que arreglara la casa de Bezuidenhout y construyera una valla alrededor de ella, dijeron sus familiares. También pagó un colegio privado para sus hermanastras, según los correos electrónicos.

Al mismo tiempo, la exhijastra caía en las drogas, un problema que, según ella, se agravó por la angustia ocasionada por la muerte de su hermano. Pasó un tiempo en la cárcel acusada de haberle robado joyas a Errol Musk y Bezuidenhout para pagar drogas, según notas de la familia.

En 2009, Bezuidenhout volvió a relacionarse con Errol Musk, lo que puso a sus hijos de vuelta en su órbita. Una noche, cuando la exhijastra, entonces de 21 años, volvía a casa de la universidad, Errol Musk la besó y le metió la lengua en la boca, según afirmó en la solicitud de una orden de protección provisional.

"No quiero que se le permita acercarse a mí", escribió la exhijastra en la orden de protección provisional, que le concedió el Tribunal de Primera Instancia del distrito de Stellenbosch.

En su respuesta al Times, Errol Musk dijo que su exhijastra se abalanzó sobre él en una habitación de invitados mientras dormía. Ella "me besó de manera inapropiada", dijo.

En la orden de protección provisional, la exhijastra también acusó directamente a Errol Musk de haber abusado sexualmente de sus dos hijas con Bezuidenhout y de su hijastro años antes de que este falleciera, sin dar más detalles. La carta que Bezuidenhout le escribió a Elon Musk hacia 2007 también hacía referencia a las acusaciones de abusos de una de sus dos hijas con Errol Musk. El familiar que escribió la carta a Elon Musk hacia 2010 hacía referencia a las mismas acusaciones que la orden de protección provisional.

Errol Musk dijo que las acusaciones de que había abusado de su hijastro eran "tonterías" y las de que había abusado de sus dos hijas eran "absurdas".

La exhijastra abandonó la universidad y se sumió aún más en las drogas, según miembros de su familia y notas familiares. Ella dijo al Times que el trauma que experimentó al crecer fue lo que la empujó a las drogas.

En 2011, Smit, la hermana de Bezuidenhout, escribió a Elon Musk para pedirle ayuda. Su asistente le respondió diciendo que había hablado con el multimillonario y que "está de más decir que ustedes se encuentran en una situación muy difícil". La asistente calificó de "terribles" las circunstancias de la exhijastra de Errol Musk y dijo que Elon Musk pagaría su estancia en una clínica de rehabilitación.

La exhijastra fue a rehabilitación durante una o dos semanas, dijeron sus familiares. También dijeron que durante un tiempo se quedó sin hogar.

30.000 rands

La exhijastra de Errol Musk acudió más tarde a él en busca de apoyo. Para ese entonces, tenía unos 29 años. Se volvieron cercanos, dijo Errol Musk en una entrevista concedida a The Sunday Times en 2018.

Él y su exhijastra eran "personas solitarias y perdidas", dijo. "Una cosa llevó a la otra; puedes llamarlo plan de Dios o plan de la naturaleza".

Errol Musk ha dicho en entrevistas que tenía años sin ver a su exhijastra, cosa que los familiares niegan. También ha dicho que él y su exhijastra tuvieron hijos juntos en 2017 y 2019, pero sobre la cantidad de hijos que tuvo con ella, le dijo al Times: "Eso no es asunto suyo".

La exhijastra dijo que tiene un hijo con Errol Musk. Se ha mantenido alejada de las drogas durante varios años, añadió, y su vida cambió tras tener hijos. Sus familiares dijeron que había aceptado algo de ayuda económica de Errol Musk para su hijo.

En 2022, su hijo --que entonces tenía unos 5 años-- dijo que su padre lo había manoseado, según miembros de la familia.

"Dijo: 'Papá lo manosea por detrás'", escribió Bezuidenhout, la abuela del niño, a un pariente hacia 2023 en un mensaje de texto. "Gritó: 'Papá, no'". Los familiares se pusieron en contacto con la policía, incluso el año pasado, según mensajes de texto y correos electrónicos.

Una trabajadora social que estuvo implicada dijo en una entrevista que intentó reunirse con los familiares para hablar de lo ocurrido, pero no quisieron cooperar. La trabajadora social llamó a la policía.

La policía abrió una investigación, según dijeron los familiares, quienes facilitaron un número de caso. Una portavoz de la policía confirmó que el número del caso correspondía a una investigación sobre denuncias de abusos sexuales a menores, pero se negó a identificar a los implicados. Los fiscales abandonaron el caso por falta de pruebas, dijo la portavoz.

En respuesta al Times, Errol Musk dijo: "No había pruebas porque esto es una tontería".

Alrededor de 2023, Elon Musk empezó a pagar 30.000 rands al mes, alrededor de 1700 dólares, para mantener a su antigua hermanastra, dijeron sus familiares.

Ese año también hizo un comentario poco habitual sobre Errol Musk en las redes sociales. En respuesta a una publicación sobre sus antecedentes financieros, Elon Musk dijo que una de las condiciones que él y Kimbal Musk habían puesto para mantener a su padre era que Errol Musk no se portara mal.

Su padre "sin embargo, lo hizo", escribió Elon Musk.

Zimasa Matiwane colaboró con reportería desde Pretoria, Sudáfrica. Kirsten Noyes colaboró con investigación.

Kirsten Grind es una reportera de investigación empresarial que escribe reportajes sobre compañías, directores ejecutivos y multimillonarios de Silicon Valley y la industria tecnológica.

John Eligon es el jefe del buró de el Times en Johannesburgo y cubre una amplia gama de eventos y tendencias que influyen y dan forma a las vidas de la gente común en todo el sur de África.

Zimasa Matiwane colaboró con reportería desde Pretoria, Sudáfrica. Kirsten Noyes colaboró con investigación.