Cómo el Instagram de Tiffany Trump nos condujo al megayate de un magnate petrolero

Las fotografías mostraban a Tiffany Trump y su marido, Michael Boulos, de vacaciones en barcos de lujo propiedad de multimillonarios.

Este verano, nuestros colegas recibieron un dato: al parecer, la hija del presidente Donald Trump, Tiffany, y su marido, estaban navegando por el Mediterráneo a bordo del yate de un multimillonario turco.

En aquel momento, el suegro de Tiffany Trump, Massad Boulos, ejercía un cargo diplomático como asesor principal del Departamento de Estado para África. Diplomáticos de carrera y altos funcionarios del gobierno de Trump habían expresado en privado su preocupación por los enredos empresariales de Boulos y su familia.

El dato del yate, pensamos, podría ser un ejemplo de cómo los miembros de la familia Trump se benefician o se asocian con empresarios extranjeros que tienen intereses en la política exterior estadounidense.

Si podíamos demostrarlo.

Poco después de recibir la información, Tiffany Trump empezó a publicar decenas de fotografías en Instagram de sus vacaciones familiares a bordo de un yate en la Costa Azul en Francia. Trump está casada con Michael Boulos, hijo de Boulos.

En verano, el Mediterráneo está lleno de yates, y las imágenes de Trump ofrecían pocas pistas sobre en cuál estaba.

Un video de un velero que pasaba por allí proporcionó la primera pista.

En el vídeo de tres segundos, un velero-- anónimo, salvo por un "D3" en su vela-- navega por una costa rocosa y montañosa. Al fondo hay un puente alto y arqueado que cruza un valle boscoso. Comparando los arcos de ese puente con fotografías de otros puentes costeros se encontró una coincidencia: el puente del Diablo de Eze, Francia.

Dado el lugar que ocupa el puente en el video, Trump debió haberlo filmado desde el golfo de St. Hospice.

En cuanto al velero en sí, el "D3" sugería que se trataba del Tuiga, la embarcación insignia del Club Náutico de Mónaco. Utilizando rastreadores de embarcaciones en línea, descubrimos rápidamente que solo había navegado por el golfo de St. Hospice dos veces en los últimos meses, el 27 y el 28 de julio.

Eso redujo considerablemente nuestra búsqueda. Para que Trump hubiera filmado tanto el Tuiga como el Puente del Diablo al mismo tiempo, casi con toda seguridad tenía que haber estado a bordo de uno de los yates que habían estado anclados cerca en ese momento.

Llegados a este punto, utilizamos una técnica de coincidencia de características que empleamos con frecuencia en el equipo de Investigaciones Visuales. Buscando los yates anclados en el golfo ese día aparecieron muchas fotos de sitios web de alquiler y chárter. Revisamos manualmente cada una de ellas, buscando detalles concretos --asientos o colores de pintura, por ejemplo-- que coincidieran con las imágenes que Trump había publicado.

Al poco tiempo, surgió una clara coincidencia: el Phoenix 2, un yate de casi 90 metros que figuraba entre los 100 más largos del mundo.

El Phoenix 2 estaba anclado a unos cientos de metros de donde zarpó el Tuiga el 27 de julio.

Las fotografías que hay en internet de las barandillas y las luces del yate coincidían con varias fotos y videos publicados por Trump. En el fondo de una de ellas, una pequeña lancha de motor con un característico parabrisas envolvente flota cerca del yate. Coincidía con la embarcación de servicio más pequeña del Phoenix 2, conocida como tender.

Por último, Trump había publicado una foto suya descansando con su marido en una balsa inflable. Una fotografía de una publicación especializada, SuperYacht Times, mostraba esa misma balsa unida al Phoenix 2.

Había poca información disponible públicamente sobre el propietario de la embarcación, pero SuperYacht Times dijo que era propiedad de "un hombre de negocios turco", tal como había indicado el dato inicial.

Nuestros colegas hablaron con varias personas del sector de los yates, quienes identificaron como propietarios al multimillonario magnate petroquímico Ercument Bayegan y a su esposa, Ruya Bayegan. Una portavoz de la empresa de Ruya Bayegan, BGN International, dijo que Bayegan no había estado en el Phoenix 2 en ese momento y que los invitados no tenían nada que ver con su empresa.

Trump publicó todas las fotografías juntas, no en tiempo real. Pero utilizamos MarineTraffic, un sitio web de seguimiento de barcos, para confirmar la ubicación del Phoenix 2 en el Mediterráneo y la Costa Azul desde principios de julio hasta finales de agosto.

Luego utilizamos los fondos de las fotografías de Trump --qué otros barcos aparecían en ellas, por ejemplo-- para identificar cuándo debieron haberse tomado. A partir de las fotografías y los lugares, pudimos ver que la familia Trump-Boulos alternó entre el Phoenix 2 y otro yate, el Magna Grecia, durante al menos 10 días.

El Magna Grecia, según consta en los registros, es propiedad de un conglomerado en expansión controlado por el multimillonario griego Ioannis Papalekas. Su empresa también tiene intereses en el sector energético.

Papalekas también tiene una participación mayoritaria en una empresa que gestiona una finca privada en la isla St. Marguerite. La finca, conocida como Le Grand Jardin, se alquila por hasta 290.000 dólares semanales. Unas fotografías muestran que Trump y su madre, Marla Maples, pasaron tiempo allí durante su viaje en yate.

Aric Toler colaboró con reportería

Riley Mellen es reportero del equipo de investigaciones visuales del Times, el cual combina reportería tradicional con análisis forense digital avanzado.

